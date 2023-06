En los últimos años, mucho se ha dicho sobre el impacto de las películas de superhéroes dentro de la industria cinematográfica. Aunque parece que los que se han involucrado en monstruos como el MCU creen que les cerrarán algunas puertas en Hollywood. Como Chris Hemsworth, que piensa que Quentin Tarantino y Martin Scorsese no querrán trabajar con él en el futuro.

Para nadie es un secreto que estos dos cineastas han mostrado su descontento con las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, pues han declarado que en su humilde opinión, estas cintas no son cine porque le han hecho daño a la industria. Y Chris Hemsworth está consciente de ello, pues considera que ninguno lo considerará para sus siguientes proyectos por interpretar a Thor.

Chris Hemsworth en ‘Thor: Love and Thunder’ / Foto: Marvel Studios

Chris Hemsworth cree que Scorsese y Tarantino no trabajarán con él por sus comentarios al MCU

En una reciente entrevista para la versión británica de la revista GQ, Chris Hemsworth mencionó que piensa Quentin Tarantino y Martin Scorsese probablemente “no trabajarán con él”, sobre todo después de los comentarios que han hecho sobre las películas de Marvel y sus méritos cinematográficos. Y vaya que el actor australiano dejó claro que esta situación lo pone triste.

“Es súper deprimente cuando escucho eso (refiriéndose a las declaraciones sobre el MCU de los directores). Ahí van dos de mis héroes con los que no trabajaré. Supongo que no son fanáticos míos”, dijo Chris Hemsworth al respecto. A pesar de que esta situación no le late, declaró que no se arrepiente de dar vida a Thor en la pantalla grande.

Chris Hemsworth en 2022/Foto: Getty Images

Sobre sus años dentro del MCU, Chris Hemsworth afirmó que se siente orgulloso de lo que hizo dentro del género de superhéroes. Además, agregó que no le gusta cuando la misma industria cinematográfica se tira entre sí, pues todos están dentro del mismo medio.

“Estoy agradecido de haber sido parte de algo que mantuvo a la gente en los cines. Ahora, si esas películas fueron o no en detrimento de otras películas, no lo sé. No me encanta cuando empezamos a examinarnos unos a otros cuando hay tanta fragilidad en el negocio y en este espacio de las artes”. “Eso se lo digo a los directores que hicieron esos comentarios, que todos, por cierto, todavía son mis héroes y de un momento a otro me lanzaría a trabajar con cualquiera de ellos. Pero lo digo por la opinión más amplia en torno a ese tema. No creo que ninguno de nosotros tenga la respuesta, pero lo estamos intentando”.

¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que algún día Martin Scorsese o Quentin Tarantino llamen a Chris Hemsworth para trabajar con él o jamás pasará eso? Bueno, pues parece que solo el tiempo lo dirá y le dará la razón a quien la tenga.