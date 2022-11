Las películas de superhéroes, abanderadas por las producciones que forman parte del universo cinematográfico de Marvel o el MCU, levantan pasiones en la industria, sobre todo con los cineastas que mantienen un perfil más clásico no sólo no sólo al filmar sus historias, producirlas y comercializarlas. Sino del mismo objetivo del filme.

¿Qué es el cine y cuál es la intención del mismo? Una de las voces más destacadas que han hablado en contra de estas mega producciones, es Martin Scorsese, quien en 2019 dijo que las películas de Marvel “no son cine”, y lo más que más se les asemeja son parques temáticos. “No es el cine en donde seres humamos tratan de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano“, dijo.

Esto abrió un debate bastante intento respecto a la función de cine y la evolución del mismo considerando, además, la era del streaming. Fue así como algunos otros directores importantes se sumaron a la conversación. Y ahora, es el turno de Quentin Tarantino. ¿Pero qué dijo respecto a estas cintas?

Quentin Tarantino / Foto: Getty Images

Quentin Tarantino y el MCU

Actualmente, Quentin Tarantino se encuentra promocionando su más reciente libro titulado Cinema Speculation, y durante una entrevista, en el cual se aborda el tema de las películas de superhéroes y las afectaciones de su existencia en la industria.

En el libro, dice que los directores no pueden esperar al día en que estas cintas decaigan tal como lo hicieron, por ejemplo, los musicales en la década de los 60. En esta época, surgieron varios documentales exitosos como West Side Story en el 61, Mary Poppins y My Fair Lady en 1964, The Sound of Music un año más tarde, Funny Girl del 68, y muchos más.

Julie Andrews como Mary Poppins / Foto: Disney

No es que los musicales dejaran de existir, pero luego de un boom en los 60, perdieron fuerza en las siguientes décadas hasta ser más moderados y una fórmula que no es sinónimo de éxito, sino lo contrario; pueden llegar a ser complicados entre la audiencia. Pues bien. Tarantino dice que podría suceder algo similar con las producciones de superhéroes.

Ahora bien. El “problema”, de acuerdo con Tarantino, es las intenciones con las que se contraran a los cineastas para estas películas. “Tienes que ser un empleado para hacer estas cosas. Yo no soy un empelado. Y además, no estoy buscando trabajo“.

Quentin Tarantino / Foto: Getty Images

Tarantino y las franquicias

Eso no significa que Tarantino esté peleado con las franquicias. A finales de 2017, cuando estaba en medio de la producción de Once Upon a Time in Hollywood (AQUÍ nuestra entrevista), el director habló de los deseos de que su última película antes de retirarse fuera dentro del universo de Star Trek.

No era broma. Se habló de que esta producción sería clasificación R y hasta Mark L. Smith, el guionista de The Revenant de Alejandro González Iñárritu, se subió al barco para chutarse el guion. No hay actualizaciones del tema, pero el proyecto era serio para Tarantino.

Igual ha hablado del amor que le tuvo a Star Wars en alguna época, pero cómo con el tiempo, ese “tipo de películas”, ya no son las que más les gusta y disfruta. Apelando más a un tipo de cine que sea para cualquier audiencia, no tanto para los cinéfilos o los espectadores específicos.