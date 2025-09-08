Lo que necesitas saber: En la lista se encuentran ganadores de premios Óscar, BAFTA, Emmy y Palma de Oro.

Hace unos días se anunció que oficialmente Israel comete genocidio en Gaza y ahora, más de mil 200 trabajadores relacionados al mundo del cine y la televisión de todo el mundo han firmado un compromiso en el que se niegan a trabajar con empresas israelíes que estén “implicadas en el genocidio contra Palestina”.

Israel rompe alto al fuego / Captura de pantalla (video: CNN)

Cineastas y actores se comprometen a romper lazos con empresas israelíes implicadas en el genocidio en Gaza

El genocidio en Gaza por parte de Israel aún continúa… y para tratar de hacer presión al gobierno israelí de terminar los ataques, figuras de todo el mundo del cine y la tele, han firmado un compromiso para negarse a trabajar con empresas israelíes que estén implicadas en el genocidio.

“Nos comprometemos a no proyectar películas, aparecer o trabajar de otro modo con instituciones cinematográficas israelíes (incluidos festivales, cines, emisoras y compañías de producción) que estén implicadas* en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”, se lee en el documento.

Foto: Getty Images

Más de mil 200 actores, guionistas y cineastas firman el compromiso

La lista publicada por la organización Film Workers for Palestine, ha superado los 1,200 nombres de trabajadores de esta industria en la que se encuentran ganadores de premios Óscar, BAFTA, Emmy y Palma de Oro.

Son demasiados los actores, guionistas y cineastas que se han unido a este compromiso, pero acá te dejamos algunos que se unieron a este compromiso:

Yorgos Lanthimos

Ava DuVernay

Emma Seligman

Joshua Oppenheimer

Mike Leigh

Olivia Colman

Mark Ruffalo

Hannah Einbinder

Aimee Lou Wood

Paapa Essiedu

Emma Seligman

Gael García Bernal

Riz Ahmed

Melissa Barrera

Cynthia Nixon

Tilda Swinton

Javier Bardem

Josh O’Connor

Si los actores se van a huelga, ahora sí se pararían las filmaciones en Hollywood y la promoción de los próximos estrenos/Foto: Getty Images

No es la primera vez que la industria del cine se une…

Esta no es la primera vez que trabajadores de la industria cinematográfica se une en busca de un cambio en la sociedad, ya sea a favor de su trabajo o en otros casos.

Y es que sin irnos tan lejos, hace tan solo hace un par de años, los actores de Hollywood y las grandes productores de Estados Unidos tenían una bronca que terminó en una huelga de más de 100 días.