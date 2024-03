La película mexicana que logró que Coldplay los dejara usar su música

Lo que necesitas saber: Aunque no lo crean, una película mexicana logró lo impensable: que Coldplay los dejará utilizar uno de sus clásicos. ¿Adivinan cuál es?

Definitivamente, el cine y la música son dos artes que se llevan de maravilla, pues hay películas que recordamos específicamente por sus canciones. Se sabe que para bandas y artistas, aparecer en una cinta puede ser una gran plataforma. Pero hay a quienes no les latía tanto que sus canciones aparezcan en la pantalla grande, como el caso de Coldplay.

Desde sus inicios, la banda británica lanzó verdaderos clásicos que sin pensarlo dos veces, quedaría increíbles en cualquier proyecto cinematográfica. Pero aunque ustedes no lo crean, desde antes de convertirse en un nombre importante de la industria musical, no estaban tan convencidos de dar permiso de que sus rolas sonaran en películas.

Coldplay/Foto: Getty Images

Aunque no está muy clara la razón por la que Coldplay no quería que las canciones que componían salieran en el cine, se sabe que el primer intento porque una de sus canciones aparecieran en la pantalla grande se dio en 2001, cuando se reportó que Sylvester Stallone estaba interesado en utilizar “Trouble” para la banda sonora de su película Driven, pero la banda rechazó la oferta.

Una película mexicana cambió la opinión de Coldplay sobre el uso de su música en el cine

A pesar de que algunas de las canciones de la agrupación británica si salieron en algunas series de televisión (como The Shield), por algún motivo no dejaban que sonaran en la pantalla grande. Sin embargo, eso cambió en 2006, por más extraño que parezca, una cinta mexicana se encargó de romper esa curiosa regla que tenían Chris Martin y compañía sobre el uso de su música en el cine.

Resulta que en aquel año se estrenó Una película de huevos, el primer largometraje de Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, quienes ya se habían hecho de un nombre por su estudio de animación Huevocartoon, con el que crearon animaciones de doble sentido y humor adulto que se hicieron famosos en internet mucho antes de que la palabra “viral” estuviera en nuestros vocabularios.

Gabriel Rivas Palacios y Rodolfo Riva Palacios fueron los creadores de ‘Huevocartoon’ y las mentes detrás de ‘Una película de huevos’/Foto: Getty Images

En esta cinta nos cuentan la historia de Toto, un huevo pequeño que decide que quiere cumplir su propósito en la vida y convertirse en un pollo en lugar de terminar en la comida de los humanos. Para eso, planea regresar a las granjas donde nació con sus nuevos amigos, el huevo Willy y una alocada rebanada de tocino, aunque en el camino se enfrentan a varios enemigos que buscan evitar que cumpla su objetivo.

Para sorpresa de algunos, Una película de huevos fue todo un éxito en todos los sentidos, pues tuvo muy buenos comentarios por parte de la crítica y en taquilla la rompió durísimo, ya que logró recaudar 142.3 millones de pesos mexicanos, cuando su producción costó tan solo 17 milloncitos… La prueba está en que se llevó premios como la Diosa de Plata y el Ariel.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención en esta cinta. Lo decimos porque en una de las escenas más importantes y recordadas, vemos a Toto, Willy y Tocino volando sobre una paloma hasta llegar al destino del protagonista. Y definitivamente este momento nos dejó con el ojo cuadrado porque lo musicalizaron ni más ni menos que con “Speed of Sound” de Coldplay.

Y quizá en este punto se estén preguntando cómo fue que la banda rechazó la oferta de Sylvester Stallone pero aceptó que usaran este temazo en Una película de huevos (la cual hay que recordar que contó con un presupuesto muy bajo). Bueno, pues aunque no lo crean, la razón es muy sencilla.

La hija de Chris Martin fue quien logró que “Speed of Sound” sonara en ‘Una película de huevos’

En entrevista para El Universal, Gabriel Riva Palacio declaró que desde un principio trataron de usar “Speed of Sound” en la película, pero pagar los derechos de la rola es algo que se salía del presupuesto. Sin embargo, fue gracias a la hija de Chris Martin, Apple Martin, que Coldplay decidió darle permiso a los animadores mexicanos para utilizar la canción en su cinta y en la banda sonora… así como lo leen, no es broma

“Cuando mandamos al representante de la banda la propuesta, y nos mandaron cuánto nos iba a costar vimos que era incosteable. Sin embargo, gracias a la labor de nuestra gran directora musical, Lynn Fainchtein, se le envió un fragmento de la cinta a Chris Martin y parece que le gustó a su hija”.

Pero eso no fue todo, ya que Riva Palacio mencionó que la agrupación se dio cuenta de que darles permiso de poner la rola en Una película de huevos podría traerles un beneficio: “Nosotros queríamos incluir este tema (‘Speed of Sound’) en la historia porque es una de las que más nos gusta, pero el costo de la misma era inalcanzable. Pero al final aceptaron porque la banda dijo: ‘Que esto ayude para que Coldplay sea más reconocido en el mundo'”.

¿Y saben qué es lo más curioso de todo este asunto? Que después de que Chris Martin y compañía permitieran que su canción estuviera involucrada con esta producción mexicana, su música apareció en muchas otras producciones de cine y televisión muy importantes y recordadas.

Grey’s Anatomy, Boyhood, The Hunger Games: Catching Fire, The Amazing Spider-Man, Wedding Crashers, The O.C., Scrubs, Criminal Minds, Suits, The Hills, Family Guy, Trolls Smallville, Night at the Museum: Battle of the Smithsonian, La casa de papel y Buffy The Vampire Slayer fueron algunas de las series y cintas a las que Coldplay les dio chance de utilizar sus canciones. Y quizá, esto no hubiera sido posible sin Una película de huevos.

