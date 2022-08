Si hay una comedia de situación que la verdad es una joya de la época reciente, esa debe ser Community. La serie terminó su emisión en el 2015 luego de seis temporadas y aún después del largo rato fuera de circulación, sigue en el recuerdo de los fans además de muchos otros televidentes que apenas la van descubriendo (la pueden ver en Netflix, de hecho).

Y bueno, si se quedaron con ganas de más contenido sobre esa franquicia, entonces les emocionará saber que oficialmente habrá una película sobre esa historia…. Les contamos todo lo que se sabe al momento.

Imagen de la serie. Foto: NBC.

‘Community’ tendrá su película

Siempre es difícil despedirnos de una serie de comedia cuando llega a su final. Friends, Seinfeld, How I Met Your Mother, Two and a Half Men (con ese horroroso desenlace) son algunos ejemplos de varias sitcoms que estuvieron en circulación durante muchos años y aunque dejaron legado, uno que otro fan siempre fantaseó con “¿y si hubiera una película?”.

Bueno, a esa bolsa debemos echar a Community, con la única excepción de que este programa sí tendrá su entrega cinematográfica como tal. Ya a inicios de este mes de agosto la actriz Alison Brie había dicho a The Wrap que “había movimiento” respecto al proyecto. Obviamente, ella fue muy cuidadosa al dar esos detalles, sin dar mucho más qué decir.

Imagen de la serie. Foto: NBC.

Pero la cosa volvió a encender la emoción de los seguidores cuando el pasado lunes 22 de agosto, el creador de la serie, Dan Harmon, por fin confirmó que la producción tiene luz verde y toda la cosa.

“Hay un esquema para ello… Ahora diré que es una cuestión de ‘cuándo’. He tenido mucho cuidado al [decir] eso. Las ruedas han estado en movimiento durante tanto tiempo”, dijo el también creador de Rick & Morty en entrevista con Newsweek.

Así que, dicho esto, es más que claro que la película de Community solo está esperando a que se de el momento ideal para realizarse. Esperemos que sí se arme con todo y Joel McHale, Alison Brie y compañía a bordo. ¿Se imaginan que hasta Donald Glover regrese? Estaría increíble