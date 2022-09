En estos tiempos nos ha pegado duro la nostalgia, porque recordamos inevitablemente esos tiempos cuando éramos felices y no lo sabíamos sobre todo cuando no existía el COVID-19 . Y estamos seguros que muchos a los que les encanta las series de televisión, aprovecharon estos meses para ver esos títulos que por falta de tiempo dejaron pendientes, aunque algunos nos dimos a la tarea de ver historias que amamos desde hace años, como Two and a Half Men.

Fue en 2003 cuando se estrenó el primer episodio de esta serie en TNT y más tarde por Warner Channel, y de inmediato se convirtió en un éxito. La trama quizá no sonaba tan increíble, pues se centra en Alan, un quiropráctico recién divorciado y con un hijo de nueve años, Jake, que debido a sus problemas económicos, decide mudarse a casa de su hermano, Charlie. Sin embargo, cuando vimos lo que pasaba en pantalla simplemente nos conquistaron.

‘Two and a Half Men’ fue una serie espectacular

Durante siete temporadas, Two and a Half Men fue una de las series más vistas no solo en Estados Unidos, también en gran parte del mundo, e incluso tuvieron crossovers con CSI y la película de Due Date con Zach Galifianakis y Robert Downey Jr. Pasaron los años y se veía un futuro prometedor porque a pesar de llevar un buen rato al aire, todavía tela de dónde cortar en la historia principal, pero alrededor de la producción hubo varios cambios.

El principal y el que más nos dolió a muchos fue la salida de Charlie Sheen. Sin embargo, en su lugar entró Ashton Kutcher y a pesar de que continuaron un buen rato con él, el 19 de febrero de 2015 transmitieron el último episodio, terminando con una serie que nos acompañó durante gran parte de nuestras vidas. Es por eso que acá queremos recordar con nostalgia al elenco principal y ver cómo los ha tratado el tiempo desde que aparecieron en el programa.

Charlie Sheen – Charlie Harper

Para nadie es un secreto que Charlie Sheen es uno de los actores más controversiales en Hollywood. A pesar de que en Two and a Half Men interpretaba a una persona muy similar a él, un compositor de jingles comerciales y cantante de música infantil, multimillonario y mujeriego que vivía en una espectacular mansión en Malibú, de alguna extraña manera a nadie le caía mal verlo en pantalla; es más, a much@s nos enamoró por su personalidad.

Pero como mencionábamos antes, la polémica va de la mano con él, pues se decía que retrasaba las grabaciones de la serie e incluso llegaba en ‘estado inconveniente’ al set. Tras varios rumores y mientras estaba en rehabilitación, se anunció en 2011 que Sheen dejaría su papel, lo que llevó al actor a insultar a los creadores del show. Sin embargo, y a pesar de todo, sorpresivamente Charlie ‘regresó en el último episodio de la serie… o algo así.

Después de Two and a Half Men, Charlie Sheen tuvo pequeñas apariciones en series y películas como The Goldbergs, Scary MoVie y más, aunque también produjo y protagonizó Anger Management y Mad Families. Aunque siendo muy honestos, no volvió a tener la popularidad que ganó cuando interpretó a Charlie Harper.

Jon Cryer – Alan Harper

No nos queda la menor duda de que Alan es un personajazo muy querido de esta serie y el que tuvo una mayor evolución. Al principio era un quiropráctico que ganaba buen dinero, pero cuando se divorció de su esposa no le quedó de otra más que mudarse con su hermano. Desde entonces, vivió años sin pagar la renta y nunca fue exitoso con las mujeres, pero eso no le impidió volver a casarse y regalarnos grandes momentos.

Durante las últimas temporadas su personaje se volvió un tanto despreciable, pues adoptó ciertos aspectos de la personalidad de Charlie y de verdad, terminó siendo un parásito que vivía a costa de los demás. Sin embargo, a pesar de todo lo que hizo y que siendo muy honestos, de repente llegaba a desesperar, la realidad es que Two and a Half Men no hubiera sido lo mismo sin él. Tanto así que fue de los pocos que estuvo en todo el show.

Después de que terminara esta serie, Jon Cryer –quien interpretó a Alan Harper– apareció en series como NCIS. Sin embargo, es probable que lo recuerden mejor por dar vida a Lex Luthor en distintas producciones televisivas de DC como Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow, y DC’s Legends of Tomorrow. En 2019 tuvo un papel muy pequeño en The Ranch, siendo esta su más reciente aparición frente a cámaras.

Angus T. Jones – Jake Harper

Otrooo caso controversial fue el de Angus T. Jones, quien interpretó a Jake Harper, el hijo de Alan en Two and a Half Men. En la serie, empezó teniendo unas cuantas participaciones cuando su madre lo llevaba los fines de semana para que visitara a su papá, pero con el paso del tiempo se convirtió en un personaje recurrente y lo vimos pasar de niño a adolescente. Aunque como todo joven en esa época de la vida, perdió la ternura.

En las últimas temporadas, los creadores intentaron transformarlo en un Playboy como su tío, Charlie, e incluso tuvo tramas que en papel sonaban interesantes, pero la verdad es que nomás no les salió. Angus dejó el show en 2012 en medio de la polémica, pues luego de lidiar con problemas de drogas se volvió cristiano y publicó un video donde le decía al público que te dejara de ver la serie porque era una porquería y daba a entender que Satanás estaba involucrado en la producción.

A Jake lo fueron eliminando poco a poco, cuando lo enviaron al ejército, aunque regresó para el último episodio de Two and a Half Men. Desde entonces, sus únicas apariciones en televisión fueron en las series Austin & Ally y Horace and Pete, pues Angus T. Jones prácticamente desapareció de los reflectores.

Marin Hinkle – Judith Melnick

Alan Harper se casó dos veces, pero todos recordamos a su primera esposa, Judith. De entrada podemos decirles que le hizo la vida de cuadritos y gacho a su exesposo, pues además de vivir de la pensión que le daba a su hijo, en cada oportunidad que tenía lo humillaba. Sin embargo, a pesar de que lo trataba de la patada e incluso mantuvo una relación con el pediatra de Jake con el que hasta se casó, sus sentimientos hacia su ex nunca desaparecieron.

Marin Hinkle fue la encargada de interpretar a Judith en Two and a Half Men, y fue de los pocos personajes que sobrevivieron hasta el final. Cuando terminó la serie tuvo papeles en otras producciones de cine y televisión como Homeland, The Marvelous Mrs. Maisel y recientemente la vimos en las nuevas películas de Jumanji, donde da vida a Mrs. Gilpin.

Conchata Ferrell – Berta

Cómo olvidar a Berta y su memorable frase “Yo no voy a limpiar eso”. Ella fue la ama de llaves en la casa de Charlie Harper, que nos sorprendió por lo sarcástica, grosera, desinteresada y ruda que podía llegar a ser. A pesar de ser empleada de Charlie, que siempre se enfrentaba a él para dar las órdenes y casi siempre lo ponía en su lugar, se convirtió en parte de la familia y uno de los personajes más queridos de toda la serie, ¿a poco no?

Conchata Ferrell interpretó a este personajazo en toda las temporadas de la serie hasta que terminó en 2015. Continuó trabajando en cine y televisiones, en proyectos como Krampus y The Ranch –junto a Jon Cryer o Alan Harper pa’ los cuates–. Sin embargo, lamentablemente el 13 de octubre de 2020 se reportó que la actriz había fallecido a los 77 años, pero siempre vivirá en nuestros corazones como la entrañable Berta.

Melanie Lynskey – Rose

Por supuesto que no podíamos dejar de lado a la acosadora número 1 de Charlie Harper, Rose. Después de pasar una noche con él, se obsesiona y nos dieron a entender que era considerada una loca –aunque curiosamente tenía un doctorado en psicología–. Usualmente subía por el balcón y lo espiaba por la ventana, llevaba una buena relación con Alan y Jake, y aunque a Charlie le daba miedo, cuando se muda a Inglaterra reconoce que la extraña.

Melanie Lynskey fue la actriz seleccionada para dar vida a esta mujer que nos regaló tantos momentos de diversión. Después de Two and a Half Men, participó en series como Girlboss, Mrs. America, Young Sheldon y Mom, aunque quizá la recuerden por su papel en The Perks of Being a Wallflower y próximamente aparecerá en Don’t Look Up junto a un enorme elenco encabezado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet y más.

Holland Taylor – Evelyn Harper

Claro que en esta lista no podía quedar fuera la mamá de los hermanos Harper, Evelyn, interpretada por la actriz Holland Taylor. Evelyn trabajaba como corredora de bienes raíces y estuvo casada muchas veces (pero lo más raro es que casi todos sus esposos murieron), una mujer mayor que no tenía miedo de vivir su sexualidad, pues abiertamente habló de su participación en fiestas swinger, orgías e incluso tuvo relaciones lésbicas por lo que es bisexual.

Cuando Two and a Half Men concluyó, Holland siguió con su carrera y trabajó en producciones como To All the Boys: P.S. I Still Love You, Bombshell, The Stand, The L World, American Dad, Hollywood, Good Behavior y últimamente la vimos en Bill & Ted Face the Music.

Ashton Kutcher – Walden Schmidt

Ashton Kutcher llegó a Two and Half Man con un estatus de estrella, pues buscaban que él fuer el reemplazo de Charlie Sheen, y lo intentó pero simplemente nunca logró ser tan interesante como su antecesor. En la serie interpretó a Walden Schmidt, un millonario de internet que llegó a la casa de Charlie. Con el paso de las temporadas fue perdiendo personalidad, al punto de que terminó casado con Alan Harper, para poder adoptar un niño.

Curiosamente y a pesar de ser la figura con más reflectores de todo el programa, desde que terminó prácticamente no lo hemos visto mucho. Sí, se casó con Mila Kunis y tienen una familia bastante feliz, pero sus últimas apariciones frente a la cámara fueron en pequeñas participaciones como él mismo en Family Guy y The Bachelorette. Sin embargo, también participó en The Ranch junto a Conchata Ferrell y Jon Cryer.