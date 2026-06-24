Ponies, la más reciente serie protagonizada por Emilia Clarke junto a Haley Lu Richardson, fue cancelada tras una temporada. Y esta se suma a una lista de películas y series fallidas por parte de la actriz británica, quien nomás no se halla en Hollywood.

Esto lo decimos con mucho cuidado porque, al ser una figura pública sometida de muchas formas al escrutinio, decir que su carrera es fallida parece más hate que otra cosa. Pero no: es un caso interesante que amerita un repaso muy revelador sobre lo voluble que es la industria.

Imagen de Emilia Clarke en ‘Ponies’ / Foto: Peacock vía Radio Times

Emilia Clarke, la estrella de Game of Thrones

Antes del estreno de la primera temporada de Game of Thrones en 2011 y la presentación del personaje de Daenerys Targaryen, Emilia Clarke tuvo algunas participaciones en series y películas, pero ninguna muy destacada.

En realidad, la producción de HBO fue su primer gran proyecto. Caso similar al de Kit Harington, quien debutó en la televisión y el cine con el personaje de Jon Snow.

Emilia Clarke como Daenerys en Game of Thrones / Foto: HBO

Y no nos vayamos tan lejos: Pedro Pascal llevaba años participando en series y películas, y fue hasta que apareció en Game of Thrones que hoy es una de las figuras más cotizadas en Hollywood.

Fue una locura el nivel de fama que alcanzaron la mayoría de los actores principales. Y ese nivel de fama para Emilia Clarke, Harington y muchos otros suponía una exitosa carrera fuera de Westeros. Pero no fue así, o al menos no como pensábamos.

La carrera de Emilia Clarke

Con el éxito de Game of Thrones, llegaron varias propuestas para Emilia Clarke. Y por acá mencionaremos los proyectos más grandes en los que participó y lo divididas que quedaron la audiencia, la crítica y la taquilla con los títulos.

Terminator Genisys

La película de Alan Taylor, de 2015, costó 155 millones de dólares, pero solo recaudó 440 millones. Lo peor: las críticas fueron muy malas a pesar de la participación del mismo Arnold Schwarzenegger. Este fue el primer proyecto grande de Emilia Clarke fuera de Game of Thrones.

Emilia Clarke como Sarah Connor en ‘Terminator Genisys’ / Foto: Paramount

Me Before You

Esta comedia romántica de 2016 fue todo un éxito para Emilia Clarke y Sam Claflin, quien también venía del éxito de The Hunger Games. La cinta costó apenas 20 millones de dólares, pero recaudó un total de 208, considerándose uno de los mayores éxitos de ese año.

Emilia Clarke en Me Before You / Foto: IMDb

Solo: A Star Wars Story

Pero pronto, en 2018, llegó uno de sus más grandes fracasos. Y no solo en la filmografía de Emilia Clarke, sino para Lucasfilm. Solo, la historia centrada en la figura de Han Solo, costó cerca de 300 millones de dólares, con expectativas que se acercarían a los mil millones.

Pero recaudó apenas 392 millones, uno de los más grandes fracasos en la historia de Disney. Y también las críticas fueron sumamente negativas.

Imagen de ‘Solo’, la entrada de Emilia Clarke en Star Wars / Foto: Lucasfilms

Last Christmas

Pero llegó 2019 y, con eso, una nueva comedia romántica, esta vez junto a Henry Golding. Con un presupuesto de 25 millones, en taquilla sumó 123, considerada un éxito total. Y si bien las críticas no fueron muy positivas, la gente acudió a verla.

Imagen de ‘Last Christmas’ / Foto: IMDb

El final de Game of Thrones

En 2019 se estrenó la última temporada de Game of Thrones, una de las más esperadas en la historia de la televisión. Todos sabemos lo que ocurrió: las críticas la destrozaron y la catalogaron como uno de los peores finales, en parte por lo que le hicieron al personaje de Daenerys.

Sin embargo, eso no quita que, en términos de números, la serie haya sido exitosa. Y por siempre vivirá en los primeros lugares de listados de lo más destacado.

Emilia Clarke en la última temporada de ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

Secret Invasion

Emilia Clarke apareció en varias series a lo largo de los años, pero con participaciones reducidas. Fue hasta 2023 que tuvo su primer gran papel en Secret Invasion, una de las series del universo de Marvel.

¿Lo malo? Llegó en una época complicada: pospandemia y con un cansancio dirigido hacia el MCU y su falta de rumbo. Y lo otro es que es una mala historia con uno de los peores CGI que se pueden ver.

A pesar de su elenco con Emilia Clarke, Samuel L. Jackson y Olivia Colman, la serie resultó ser un fracaso muy a pesar de sus 212 millones de presupuesto.

Emilia Clarke en Secret Invasion / Foto: Extraída de Reddit

Ponies

En enero de 2026 se estrenó Ponies, un thriller de espionaje ambientado en los 70 que tiene como protagonistas a Emilia Clarke y Haley Lu Richardson. Las críticas fueron sorpresivamente positivas, lo cual funciona como un marcador sobre el futuro de una serie o película.

Pero fue cancelada. David Iserson, uno de los creadores, dijo que el algoritmo y los ratings están fuera de su control… Y eso podría significar que, a pesar de las buenas críticas, la serie no alcanzó el nivel de popularidad necesario.

¿Cuál es? Estamos seguros de que nadie lo sabe, mucho menos los agentes de la actriz.