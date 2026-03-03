La incertidumbre es una de las peores cosas que existen. No saber qué va a pasar, o si siquiera pasará algo (sin olvidar el cómo), hace que las cosas se pongan complicadas. Lo decimos porque así nos sentimos con todo lo de la compra de Warner Bros. por parte de Paramount… y el anuncio de una película de Game of Thrones.

Esta noticia es rara, insistimos, no sólo porque estamos en medio de uno los cambios más grandes dentro y fuera de Hollywood, sino de la industria. Y además, para echarle limón a la herida (algunos dirán), eso significa que Martin estará involucrado en otro proyecto más, frenado la salida del resto de A Song of Ice and Fire (que básicamente son los últimos relatos de Game of Thrones).

En la quinta temporada de ‘Game of Thrones’, la flota de Daenerys ya tiene el logo modificado. Foto: HBO

¿De qué va la película de Game of Thrones?

Todavía no se saben los detalles de esta película de Game of Thrones. Pero todo parece indicar que la cinta se centrará en Aegon I, el primer rey Targaryen de Westeros, el Conquistador, aquel que con sus dragones, sometió y unió los Siete Reinos e instauró la dinastía más poderosa de este universo.

La Conquista de Aegon I es tan importante, que es la que parte la historia: antes de la Conquista y después de la Conquista. Evidentemente ocurre muchos siglos antes de lo eventos de Game of Thrones y la llegada inminente del largo invierno con todo y sus white walkers.

La Conquista de Aegon I, para ser exactos, ocurre 289 años de que inicie la historia que vimos en Game of Thrones. Y en este inter, son los eventos que estamos presenciando tanto en House of the Dragon (próximo a estrenar su tercera temporada) y A Knight of the Seven Kingdoms (cuya primera temporada terminó recién y prepara la segunda).

Podría no ocurrir…

Siempre que se anuncia un proyecto para el cine o la televisión, existe el riesgo de que se cancele. Y ocurriría por mil razones: diferencias creativas, salida del elenco principal, falta de presupuesto, entre otras.

Mencionamos esto porque aunque parece que todo marcha bien hacia la nueva película de Game of Thrones, podría no ocurrir. Y no sólo por las razones que describimos arriba. Podría terminar mochado porque ahorita mismo, está el entramado de la venta de Warner Bros. para Paramount Skydance.

Y la realidad de eso es que si lo adquiere Paramount, podría revisar todos los proyectos que se tienen en marcha y cancelar aquellos que no vayan de acuerdo a sus planes. Podría suceder. Igual esas decisiones podrían tomarse por cuestiones de lana.

Entonces, tengamos fe en que suceda (si es que les emociona ver una película de la Conquista de Aegon I), pero consideremos la posibilidad de que podría quedarse en un deseo.