Lo que necesitas saber: A poco menos de 20 años de la primera película, parece que es inminente la secuela que por fin está avanzando.

Lo último que se supo de Constantine 2 con Keanu Reeves fue en 2021 cuando el actor reveló en una entrevista que le encantaría volver a interpretar al personaje. También es cierto que la idea de la secuela no es realmente nueva, pero se ha tocado muy por encima sin más detalles… al menos hasta ahora.

Pues resulta que Francis Lawrence, director de la película del 2005 basada en este personaje, por fin dio una actualización sobre esta esperadísima segunda parte. Y sí, todo indica que está avanzando.

Keanu Reeves interpretó a John Constantine en la cinta del 2005. Foto: Warner Bros. Pictures.

Francis Lawrence dice que “tienen el control” para ‘Constantine 2’ con Keanu Reeves

Francis Lawrence se encuentra en la antesala de un estreno de gran perfil como lo es The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Pero en medio de esto, el cineasta se da tiempo para hablar un poquito de otros proyectos que si bien aún están en etapas de desarrollo, no dejan de ser emocionantes.

En una reciente entrevista con GameSpot, el director reveló que el desarrollo del guión para Constantine 2 con Keanu Reeves se vio afectado en parte por la huelga de guionistas, la cual llegó a un acuerdo hace poco con la Alianza de Productores de Cine y TV (AMPTP).

Francis Lawrence, director de ‘Constantine’ del 2005, regresará para la secuela. Foto: Getty.

Pero no solo eso, sino que hubo algún problemilla por ahí con los derechos del personaje. Recordemos que Constantine y la saga Hellblazer pertenecen a DC Comics bajo el sello subsidiaria Vertigo, el cual fue descontinuado en el 2020 (ahora las historietas de esa editorial se publican directamente desde DC, pero con clasificaciones de edad).

Además, con todo el tema de James Gunn y Peter Safran reestructurando DC Studios y sus franquicias, parecía incierto lo que pudiera pasar con el querido John Constantine en sus posibles adaptaciones para cine o televisión. Pero por fin le pusieron final a la especulaciones sobre la nueva película de Francis Lawrence.

“Tuvimos que superar un montón de obstáculos para recuperar el control del personaje”, dijo el director de cine en la entrevista con GameSpot. “Nosotros tenemos el control”, aclaró

La secuela tendría una clasificación R

Por supuesto, Francis Lawrence mencionó que para concretar Constantine 2 con Keanu Reeves, primero se debe ir paso a paso en el desarrollo de la historia. Sin embargo, dice él que ya se encuentran en pláticas, algo que podríamos tomar como confirmación del regreso del actor al personaje.

“Keanu, [el guionista] Akiva Goldsman y yo hemos estado en reuniones y hemos estado debatiendo lo que podría ser la historia, y hay más reuniones de esas que tienen que suceder”, dijo Lawrence.

Sí, Akiva Goldsman, conocido por su trabajo como guionista en A Beautiful Mind (que le valió un Oscar) I Am Legend, Batman Forever, la cuestionada Batman & Robin, Cinderella Man y The Da Vinci Code, será el guionista de esta entrega.

Akiva Goldsman fue guionista de ‘Batman Forever’ y ‘A Beautiful Mind’. Foto: Getty.

Las reuniones se llevarán a cabo, si es que las palabras de Francis Lawrence no son en vano. Y en ese sentido, al menos ya sabemos sus intenciones sobre el tipo de trama que le gustaría ver en la pantalla y la clasificación que tendrá Constantine 2 con Keanu Reeves.

“El guión tiene que escribirse, pero realmente espero que podamos realizar Constantine 2 y hacer una versión con clasificación R“, agregó el cineasta. Lo sabemos: es momento de ilusionarse con lo que será esta película (si es que se concreta después de todo).

