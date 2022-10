La última temporada de Game of Thrones tuvo muchos problemas que no vamos a enumerar por acá. El único que mencionaremos fue la duración: apenas seis episodios que debían cerrar el arco de decenas de personajes. Poco tiempo más mucha historia dio como resultado una entrega incongruente, torpe y frustrante.

Tras el desastre, el anuncio de una nueva producción en el universo de Westeros causó temor. ¿Correría la misma suerte? Imposible saberlo, incluso ahora que la primera temporada de House of the Dragon se acerca a su final. Lo que sí hemos notados es que esta primera temporada ha tomado muchísimos eventos en relativamente poco tiempo.

Daenerys y Jon Snow en el episodio final de ‘Game of Thrones’ / Foto: HBO

House of the Dragon ha ido a un ritmo bastante acelerado al cubrir, al menos en la primera temporada, un total de 20 años. Así es, 10 horas/episodios para retratar 20 años del reinado de Viserys y todos los problemas de sucesión relacionados con Rhaenyra, Alicent y sus respectivos hijos.

¿Estamos ante un Game of Thrones temporada final? No, no es igual, pero partes de la audiencia se sienten un tanto mareadas con los saltos en el tiempo y el desarrollo de la historia en sus arcos más dramáticos. Y ni qué decir de la iluminación, ACÁ les contamos. Pero para calmar nuestras dudas y ansiedades, está George R.R. Martin, autor de la saga literaria.

Alicent y Rhaenyra en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

¿Cuántas temporadas habrá de House of the Dragon?

De acuerdo a George R.R. Martin, quien suele hablar con los fans a través de su blog Random Musing, quisiera que House of the Dragons tuviera un total de cuatro temporadas, conservando la cantidad de 10 episodios por entrega (las últimas dos temporadas de GoT tuvieron 7 y 6 episodios, respectivamente). ACÁ la noticia de la segunda entrega.

Ahora bien. Como les decíamos, en los primeros ocho episodios de la primera temporada llevamos 20 años de historia. Para muchos es algo raro, para otros es emocionante. ¿Pero qué opina el autor? Que si se mantiene este ritmo, podremos cubrir todo lo sucedido en Fire & Blood. Es decir, nada se quedaría fuera.

Rhaenyra al ser nombrada sucesora de la corona / Foto: HBO Max

“Si ‘House of the Dragon’ tuviera 13 episodios por temporada, tal vez podríamos mostrar todas las situaciones que nos tenemos que saltar… pero eso habría implicado un riesgo de que la audiencia se quejara de que es una serie muy ‘lenta’ y que ‘no pasa nada’. Pero como es, se emociona que tengamos 10 horas para cada temporada“, dijo el escritor.

En ese caso, y en palabras de Martin, tomará cuatro temporadas de 10 episodios cada una para contar en su totalidad la guerra civil de los Targaryen conocida como la Danza de los Dragones.