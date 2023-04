Checa a Ethan Hawke y Pedro Pascal en el primer tráiler de 'Strange Way of Life' de Almodóvar

No exageramos cuando decimos que el 2023 está siendo uno de los mejores años para la industria cinematográfica. Desde los primeros meses vimos películas increíbles, pero también se vienen cintas que nos emocionan mucho. Entre ellas está Strange Way of Life, lo nuevo de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Fue hace algunos meses cuando nos enteramos que el legendario cineasta español estaba trabajando en su siguiente película después de estrenar Madres Paralelas en 2021 junto a Penélope Cruz. Y sin duda nos quedamos con el ojo cuadrado desde que supimos que Pedro Almodóvar tendría a Pedro Pascal y Ethan Hawke en Strange Way of Life.

Los personajes de Jake y Silva en ‘Strange Way of Life’ de Pedro Almodóvar / Foto: El Deseo vía Cannes

Ya tenemos el primer tráiler de ‘Strange Way of Life’ de Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal

Poco a poco fueron surgiendo detalles sobre el nuevo cortometraje western y con temática queer de Pedro Almodóvar, como que tendrá su estreno internacional en el Festival de Cine de Cannes 2023. Sin embargo, después de mucha espera, por fin tenemos el primer tráiler de Strange Way of Life y agárrense, porque no están preparados para lo que se viene.

En este primer tráiler de Strange Way of Life de Almodóvar, vemos en unos cuanto segundos a los protagonistas de ese corto, Silva (Pedro Pascal) y Jake (Ethan Hawke), quienes evidentemente, tienen una historia pasada sumamente intensa que a pesar de los años, no han logrado resolver y mucho menos le han dado vuelta a la página.

El personaje de Pedro Pascal curando al de Ethan Hawke en ‘Strange Way of Life’/Foto: El Deseo

Elenco, sinopsis y más sobre ‘Strange Way of Life’

Y es que la sinopsis de Strange Way of Life tampoco nos dice mucho, y nos deja con más preguntas que respuestas: “Después de veinticinco años, Silva monta a caballo por el desierto para visitar a su amigo el sheriff Jake. Celebran el encuentro, pero a la mañana siguiente Jake le dice que el motivo de su viaje no es recordar su amistad”.

Además de Ethan Hawke y Pedro Pascal, el resto del elenco de Strange Way of Life cuenta con nombres interesantes, como Manu Ríos (a quien recordarán como Patrick de Élite), José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo Erenice Lohan, Pedro Casablanc, George Steane y Daniel Rived. Puro actor que siempre se rifa.

Al parecer, los personajes principales de ‘Strange Way of Life’ tienen una historia personal que no han resuelto/Foto: El Deseo

Ahora bien, como les comentábamos antes, Strange Way of Life de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal se estrenará en el Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, MUBI confirmó que muy pronto tendrá esta joyita en su catálogo para México y Latinoamérica (aún no hay una fecha oficial). Pero mientras confirman esos detalles, chequen el tráiler de este cortometraje: