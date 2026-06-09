El regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción debía ser uno de los grandes eventos cinematográficos de 2026, pero Disclosure Day nunca encuentra algo verdaderamente interesante que decir. Aquí les va nuestra reseña.

Una de mis escenas favoritas de Jurassic Park es aquella en la que John Hammond y sus invitados debaten sobre la ética y la responsabilidad de traer de regreso a los dinosaurios. No contiene acción per se, pero sí el mismo nivel de tensión que cualquiera de las secuencias en las que un dinosaurio intenta devorar a una persona.

Escena de la mesa en ‘Jurassic Park’ / Foto: Especial

En poco más de tres minutos, Steven Spielberg nos presenta el conflicto central de su historia. Lo logra gracias a un gran relato —original de Michael Crichton— y a un excelente guion escrito por David Koepp.

Ese es el Spielberg que todos aman. Y una de las razones por las que me gusta tanto ir al cine: ver espectáculos capaces de plantear preguntas interesantes, y en el caso del director, no necesariamente porque permitan que la audiencia llegue a sus propias conclusiones —siempre sabe perfectamente hacia dónde quiere llevarnos—, sino porque ponen ciertos temas sobre la mesa.

Y además, son entretenidos.

Pero ese es el Spielberg que no existe en Disclosure Day, su película más reciente.

¡Steven Spielberg ha vuelto! Salen las primeras reacciones de la película ‘Disclosure Day’ / Universal Pictures

Las expectativas de Disclosure Day

Siempre es peligroso llegar a una función con expectativas demasiado altas. Sin embargo, hay películas que tienen ciertas garantías como el nombre de un director o de un guionista, un presupuesto generoso, un elenco envidiable o la promesa de recuperar la grandeza del pasado.

Menciono esto porque Disclosure Day marcaba el regreso de Spielberg a la ciencia ficción tras ocho años de ausencia. Su último trabajo dentro del género había sido Ready Player One en 2018.

Steven Spielberg / Foto: Shutterstock

Y no sólo eso. También suponía su regreso a uno de los temas que mejor domina: el contacto con seres extraterrestres. Algo que no abordaba de manera tan directa desde War of the Worlds en 2005.

En ese sentido, Disclosure Day se presentaba como uno de los grandes eventos cinematográficos de 2026. Pero termina siendo poco más que una cadena de sucesos cargados de tensiones superficiales que no dicen absolutamente nada.

Es impresionante la cantidad de cosas que ocurren para desembocar en un vacío narrativo y emocional.

Imagen de la nueva película de Steven Spielberg // X:@disclosureday

¿De qué va Disclosure Day?

La historia sigue a Daniel, un genio de la ciberseguridad que huye constantemente junto a su novia Jane de una organización privada que durante casi ochenta años ha ocultado el mayor secreto de la historia de la humanidad: la existencia de vida extraterrestre y el contacto con ella.

Ya saben, el gobierno de Estados Unidos —o quienes operan cerca de él— monopolizando información crucial mientras un grupo de rebeldes intenta revelarla al mundo. De ahí el título de la película.

Y entonces aparece Margaret, una presentadora del clima en un canal local de Kansas City que, tras un encuentro aparentemente aleatorio con un animal, adquiere una suerte de poder en el que puede percibir la verdad del mundo y la verdad de cada individuo que existe.

Imagen de ‘Disclosure Day’ de Spielberg / Foto: Universal Pictures

De alguna manera, y de una forma sorprendentemente sosa, todo esto está relacionado con los aliens.

Amigos, durante casi dos horas y media permanecí pegada a la pantalla IMAX, pero no porque los eventos justificara mi total atención, sino porque estaba intentando descifrar algo que permanece hasta el final como un misterio, incluso para el mismo Spielberg.

Las historias se desarrollan para descubrir hacia dónde va, por qué ocurren ciertas escenas y cuál es el objetivo de todo lo que vemos y escuchamos. Pero no es que haya un plot twist en Disclosure Day, sólo no hay ninguna revelación para la audiencia.

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Lo que pudo haber sido…

Hay un momento que pensé que finalmente revelaría el verdadero conflicto de la película. Y creo, muy honestamente, que si lo hubieran desarrollado, quizá habrían justificado toda la película.

En una escena, un personaje plantea una discusión interesante sobre el derecho de las personas a conocer la verdad y, al mismo tiempo, la autonomía de las instituciones a mantener secretos para preservar un orden social frágil.

Pensé: “Ok, esto podría ponerse interesante sobre el monopolio de la información, la democratización del conocimiento, la validación de los individuos para llegar a sus propias conclusiones, la construcción de comunidades con base en lo que se sabe mas no se cree“. Algo así.

Josh O’Connor en ‘Disclosure Day’ / Foto: Universal Pictures

Pero el argumento termina reducido a una idea tan simplista como que “las civilizaciones permanecen unidas porque creen en un mismo dios“. Sólo tienes un minuto (literal) para entender que lo que dice es que al revelar la existencia de aliens —seres intrínsecamente superiores— provocaría una fractura religiosa con consecuencias sociales y políticas.

Y se acabó el debate. Fin del conflicto que nunca se vuelve a abordar. Y de hecho, es el único conflicto que proponen.

Nadie le dice a este personaje que gran parte de los conflictos de la humanidad existen precisamente porque creemos en dioses distintos.

Habría sido mucho más interesante explorar la posibilidad contraria a través del día de la revelación: que la confirmación de vida alienígena obligara a distintas comunidades a replantear sus diferencias y encontrar algo en común.

Pero Disclosure Day no está interesada en desarrollar esa idea. Ni ninguna otra.

Denle un Oscar a Emily Blunt por salvar Disclosure Day

Ni siquiera los efectos visuales logran compensarlo. La creación de animales a través de CGI es tan notoria, que te anticipan a la revelación de un detalle que no es que sea impactante, pero intenta explicar uno de los muchos misterios de la cinta.

¿Hay algo a lo que podamos aferrarnos para recomendar Disclosure Day? Independientemente de si les gusta o no la película, la actuación de Emily Blunt es lo mejor. Interpreta a una mujer tremendamente ordinaria cuya vida se transforma en un acontecimiento extraordinario.

Courtney Grace es una actriz poco conocida que aparece hacia el final de Disclosure Day y nos hizo sentir algo importante.

Emily Blunt en ‘Disclosure Day’ / Foto: Universal Pictures

Conclusión

De verdad pienso en aquella escena de Jurassic Park. En ese grupo de personas en una mesa después de ver algo extraordinario para discutirlo, para hablar sobre las consecuencias de jugar a ser dios.

No hay nadie corriendo, gritando, comiendo gelatina con un velociraptor detrás y aun así, es una de las escenas más emocionantes de toda la película.

Por eso es tan extraño salir de Disclosure Day sintiendo que vi una película enorme que al final, no parece interesada en explorar ninguna de las preguntas que plantea.

La ciencia ficción es un género muy noble en cuanto a convertirse en un hito por cualquiera de sus elementos. Pero en Disclosure Day decidieron no hacer nada con ellos.