Steven Spielberg ha vuelto, y parece ser que en toda su gloria. El icónico director está a semanas de estrenar su nueva película titulada Disclosure Day, la cual lo trae de regreso a la ciencia ficción, específicamente a los relatos sobre invasiones alienígenas.

Y ahora tenemos las primeras reacciones de quienes ya pudieron ver Disclosure Day. Ahora bien, siempre que hacemos este tipo de notas lanzamos la advertencia de que esas primeras reacciones o comentarios vienen del clamor del momento, de la emoción de ver una película cuyas expectativas son grandes.

A veces, esos críticos dicen que están frente a lo mejor del año para luego, en sus textos más desarrollados, decir lo opuesto sobre la película en cuestión. Entonces, les contamos acá de las primeras reacciones a Disclosure Day de Spielberg esperando pronto ver la película y decidirlo.

Imagen de la nueva película de Steven Spielberg // X:@disclosureday

Las primeras reacciones de Disclosure Day

Para algunos, Disclosure Day es la mejor película de Spielberg en 20 años. Así nomás. Dicen que es una mezcla perfecta entre romance y misterio, comprimidos en una película de ciencia ficción. “Está llena de toda la magia que hace a sus películas tan especiales“.

Spielberg no fue el único que recibió elogios. Una de sus protagonistas, Emily Blunt, también recibió comentarios positivos, calificando su actuación como una de las mejores, si no es que la mejor, de su carrera. “Sé que en las películas del verano no se suelen notar las actuaciones para la temporada de premios, pero una vez que la gente vea lo que hace…“, dijeron sobre Blunt.

Spielberg y Blunt pasaron la prueba con las primeras reacciones. Pero hay más con el trabajo en el score de John Williams, quien a sus 94 años estrena Disclosure Day con uno de sus “mejores trabajos en los últimos años”.

Imagen de ‘Disclosure Day’ de Spielberg / Foto: Universal Pictures

¿De qué va Disclosure Day?

Disclosure Day es la película número 37 de Steven Spielberg como director. Y esta historia, escrita junto a David Koepp (el mero mero de Jurassic Park y War of the Worlds), nos presenta a una meteoróloga de Kansas City que, durante un segmento en vivo, es atacada por una suerte de fuerza alienígena invisible.

Es así como entra al mapa un sujeto que lleva años previendo una situación así, convirtiéndose en el buscador de la verdad y el responsable de revelarle al mundo qué es lo que realmente sucede. Pero ojo, porque en la era de la posverdad hay más de 7 mil millones de personas que experimentan la invasión de distintas formas.

El elenco lo lidera, desde luego, Emily Blunt junto a Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

¿Cuándo se estrena Disclosure Day?

Disclosure Day se estrenará en salas de cine en todo el mundo, incluido México, el próximo 12 de junio de 2026, en medio de los estrenos más grandes del verano. Este año es uno de los más importantes para Universal Pictures, quien está detrás de Disclosure Day.

Universal ha tenido un montón de éxitos este 2026 con títulos como The Super Mario Galaxy Movie, la secuela de la adaptación del videojuego; la biopic Michael, que ha sido todo un fenómeno; y ni qué decir de Obsesión, producida por Blumhouse y una de las sorpresas más grandes del año. AQUÍ les contamos más de eso.

Ahora, entre sus blockbusters, está Disclosure Day de Spielberg, seguida de: