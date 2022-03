Te decimos dónde ver las películas ganadoras de los Oscar 2022

Después de mucha espera y anticipación, se celebraron los Oscar 2022 y todavía estamos asimilando todo lo que sucedió en esta ceremonia. Luego de una edición 2021 un tanto rara, este año la fiesta más importante de la industria cinematográfica se llevó a cabo tal y como la conocíamos antes de la pandemia y por supuesto que eso nos tienen muy contentos. Sin embargo, además de los momentos sumamente bizarros que nos dejó esta premiación, lo más importante fueron las películas y actores/actrices que se llevaron su reconocimiento.

Por su puesto que a lo largo de la premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ocurrieron un montón de cosas que nos dejaron con el ojo cuadrado. Desde la alfombra roja, los nominados e invitados a este pachangón dieron de qué hablar usando moños azules en señal de apoyo para el pueblo ucraniano, pero en el mero evento hubo instantes que de plano no entendimos como algunos chistes de Amy Schumer y el cachetadón que le metió Will Smith a Chris Rock.

Los Oscar 2022 terminaron y nos dejaron un montón de ganadores.

A pesar de todo eso, nada pudo manchar lo más importante de los Oscars 2022: los ganadores de las distintas categorías. Y vaya que en esto también nos llevamos un montón de sorpresas, desde CODA llevándose la máxima categoría de esta ceremonia hasta el propio Smith ganando por primera vez la codiciada estatuilla como el mejor actor. Hubo de todo en esta edición y estamos seguros que en los próximos días seguirá surgiendo información sobre lo que sucedió el pasado 27 de marzo.

Probablemente todavía no hayan checado las cintas que ganaron todos los premios en esta edición de los Oscar. Pero no se preocupen, que si tienen ganas de echárselas toda (o la gran mayoría) e incluso desde la comodidad de sus casas, acá les contamos dónde pueden ver las películas que fueron premiadas por la Academia de Hollywood. Así que tomen nota y armen un maratón, porque seguramente necesitarán un buen rato para disfrutar de estas historias que nos dejaron con el ojo cuadrado.

‘CODA’ – Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto

Si hubo una película que se llevó los reflectores en los Oscar 2022, esa fue CODA. Para muchos, estaba cantado que Tony Kotsur se llevaría el premio a Mejor Actor de Reparto (algo totalmente válido y que lo convierte en la segunda persona muda en ganar la estatuilla en esta categoría); sin embargo, a todos nos sorprendió saber que se alzaron con el premio más importante de la noche, Mejor Película, haciendo historia con este remake francés y sobre todo junto a Apple TV+ (ACÁ les explicamos por qué).

Puedes ver CODA en Apple TV+ y en renta por Amazon Primer Video

‘The Power of the Dog’ – Mejor Dirección

Para la gran mayoría de los expertos y críticos de cine, esta era una de las grandes favoritas para arrasar con los Oscar 2022. Sin embargo, como casi suele suceder, las cosas entre Netflix y la Academia de Hollywood siguen siendo un tanto raras, es por eso que solamente le dieron a The Power of the Dog un premio (muy merecido), Mejor Dirección por el trabajo de Jane Campion. Pero en cuanto a actuaciones, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee y Jesse Plemons se fueron con las manos vacías.

Puedes ver The Power of the Dog en Netflix

‘The Eyes of Tammy Faye’ – Mejor Actriz

Jessica Chastain es una de las mejores actrices de los últimos años, de eso no tenemos duda. A lo largo de su carrera ha interpretado un montón de papeles impresionantes que le han valido el reconocimiento tanto del público como la prensa especializada. Pero fue hasta este 2022 que logró llevarse el Oscar a Mejor Actriz por su impecable papel como la protagonista de The Eyes of Tammy Faye junto a Andrew Garfield y donde una vez más, demostró que es una actriz espectacular.

The Eyes of Tammy Faye se estrenó en algunos cines de México pero actualmente ya no está disponible

‘King Richard’ – Mejor Actor

Después del bochornoso y bizarro momento que nos hizo pasar con Chris Rock, Will Smith subió al escenario para recibir por fin su Oscar a Mejor Actor por su papel en King Richard, la película sobre el padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Esta fue y no una sorpresa, ya que el actor y comediante se había llevado las ceremonias de premiación previas, lo que si no estaba planeado era el esssstraño discurso que se aventó para aceptar este premio (ACÁ lo pueden checar), donde medio se disculpó –¿o algo así?– por la cachetada a Rock.

Puedes ver King Richard en HBO Max

‘Encanto’ – Mejor Película Animada

Sabemos que esta es una categoría que desde siempre ha dominado Disney (con algunas excepciones de Dreamworks y otros estudios). Y eso se notó en los Oscar 2022 porque junto a Pixar tenían tres cintas nominadas a Mejor Película Animada y probablemente a nadie sorprendió saber que la casa de Mickey Mouse se llevó la codiciada estatuilla dorada por Encanto, que además de la historia de Mirabel y la familia Madrigal, la recordaremos por las pegajosas y emotivas rolas de Lin-Manuel Miranda.

Puedes ver Encanto en Disney+

‘Drive My Car’ – Mejor Película Animada

Dos años después de que Parasite arrasara no solo con Mejor Película Internacional, Mejor Guión Original y Mejor Película, la Academia se animó a nominar una vez más a una película en otro idioma dentro de la máxima categoría de los Oscar 2022, así como en Mejor Guión Adaptado y cinta de otro país. Por supuesto que hablamos de Drive My Car, que se ganó el premio a película internacional por Japón y que era un hecho que no había otra producción que compitiera con esta historia de Haruki Murakami.

Puedes ver Drive My Car a partir del 1 de abril en MUBI

‘West Side Story’ – Mejor Actriz de Reparto

Si algo nos queda muy claro es que a la Academia de Hollywood le encantan los musicales. En 1962, la versión original de West Side Story arrasó con esa edición de los Oscar, recordando la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto que se llevó Rita Moreno por su papel como Anita (ACÁ les dejamos nuestra plática con ella). 60 años después y de la mano de un remake dirigido por ni más ni menos que Steven Spielberg, Ariana DeBose se ganó este mismo premio por interpretar de igual manera este personaje y la verdad es que esta categoría estaba un tanto cantada.

Puedes ver West Side Story en Disney+

‘Belfast’ – Mejor Guión Original

A pesar de que Belfast también andaba en la carrera para llevarse el Oscar a Mejor Película este 2022, las cosas probablemente no salieron como ellos esperaban. Además de esta categoría, tenían nominados en Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto, pero la única mención que se llevaron en esta edición de la máxima fiesta de Hollywood fue Mejor Guión Original sobre una historia casi autobiográfica de Kenneth Branagh sobre su infancia en dicha ciudad de Dublín.

Puedes ver Belfast en algunas de las salas de cine de México

‘Dune’ – Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Edición, Mejor Score, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido

Antes de que iniciara oficialmente la premiación, Dune ya estaba arrasando con los Oscar 2022. Como parte de las categorías que no fueron televisadas, la película dirigida por Denis Villeneueve se llevó un montón de menciones por su trabajo técnico y sonoro, pero cuando arrancó la ceremonia que todos tuvimos chance de checar, continuaron ganándose las estatuillas doradas en Mejores Efectos Visuales y Mejor Fotografía. Y sin duda, nos quedamos con las ganas de que obtuvieran el premio a Mejor Guión Adaptado y chance Mejor Película, pero nomás no lo lograron.

Puedes ver Dune en HBO Max