El reinado del streaming con el premio a Mejor Película para ‘CODA’ en los Oscar 2022

La noche del domingo 27 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia de los premios de la Academia, mejor conocidos como los Oscar. Entre muchas expectativas y sorpresas, la ganadora de la noche fue CODA bajo la dirección de Sian Heder para Apple TV+. Sí, es la primera película de una plataforma de streaming en llevarse el Oscar en la máxima categoría de Mejor Película.

Desde las nominaciones se veía venir un resultado así considerando que CODA de Apple TV+ y The Power of the Dog de Netflix, se convirtieron en las favoritas para llevarse el galardón más codiciado. Y de entre las 10 nominadas de este 2022, la mitad tenía como destino el catálogo de una plataforma de streaming o un estreno simultáneo.

Tal fue el caso de King Richard y Dune. Ambas se estrenaron en salas de cine y de forma simultánea en HBO Max. O bien, también teníamos Don’t Look Up de Netflix o el recién estreno de West Side Story y Nightmare Alley en Disney+. De 10, siete pertenecen a un catálogo.

¿Y qué hay de la taquilla?

De una vez tenemos que ir considerando otros factores como la taquilla y la forma en la que las plataformas de streaming han impactado los números del box office. Este 2022, CODA recaudó poco más de medio millón de dólares y sin duda, es una de las máximas ganadoras que menos taquilla tiene en la historia de los premios. ¿Importa? No mucho, pues no podemos dejar fuera que desde siempre, películas independientes o de arte han tenido un espacio reducido entre los exhibidores, sino es que nulos.

Sin irnos tan lejos. Ninguna de las últimas 10 ganadoras al Oscar a Mejor Película han aparecido entre las más taquilleras. Por ahí hay un dato de que las 10 nominadas de este año, reunidas, juntan poco menos del 25 por ciento de la taquilla (doméstica) de Spider-Man: No Way Home.

Ahora bien. Lo que sucede con las plataformas de streaming es que sólo proyectan algunas de sus películas (las que empujan para las prestaciones) porque sigue siendo una regla para ser elegible. Si no fuera una regla, no se tomarían la molestia porque lo que ellas necesitan son suscriptores, no taquilla. La regla sólo contempla que entre en el calendario, unos siete días de exhibición corrida y un número de proyecciones al día para que pase la primera prueba de fuego.

No es una sorpresa lo de Coda… pero tampoco es cosa menor

Y aunque ya no es una sorpresa descarada el reinado del streaming ahora con CODA, tampoco es cosa menor. Desde hace años, las plataformas han ocupado más lugares en la industria de la televisión y el cine mientras vemos cómo van moldeando la forma en que se realiza y consume contenido y obras fílmicas (porque ojo, no es lo mismo y Martin Scorsese lo ha dejado muy claro).

La pandemia contribuyó en la influencia que el streaming ha ganado y generado. Para empezar, con los retrasos y cancelaciones entre series y películas, lo que salvó a las audiencias mientras estaban encerradas, fueron estas plataformas con sus miles de títulos acomodados por un algoritmo que te sugiere no lo que quieres ver, sino lo que quieres que vean.

Como sea, la gente se mantuvo entretenida y los números de suscriptores y de catálogos aumentaron una guerra bastante intensa entre entre Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV+, entre otras. Esto se tradujo, de alguna manera, en que la mayoría de las elegibles con el cambio de reglas de la Academia, estarían en una plataforma de streaming: el público tendría acceso a las cintas antes de la ceremonia. En 2020, la pandemia obligó a la Academia a cambiar sus reglas de oro: una película sin estreno en salas de cine, sería elegible. Han sido dos años seguidos.