Lo que necesitas saber: 'Nosferatu' de Robert Eggers ya tiene fecha de estreno, y por acá te contamos los detalles de la cinta.

Robert Eggers tiene una filmografía corta, pero prácticamente perfecta. Cada una de sus películas, desde The Witch hasta The Northman (que fue groseramente peluseada por los Oscar), se han ganado la aclamación de la crítica y el público. Y es por eso que hay bastante expectativa de por medio con Nosferatu.

El cineasta estadounidense nos traerá una nueva adaptación de la clásica cinta alemana basada en la novela Dracula de Bram Stoker. Y bueno, aunque todavía falta un rato para verla, ya hay algunos detalles para tener en el radar. Acá les contamos sobre la trama, el elenco, fecha de estreno y más.

Robert Eggers. Foto: Getty.

‘Nosferatu’ de Robert Eggers: La película que tardó en realizarse

Es bien sabido que Nosferatu de Robert Eggers ha tenido sus complicaciones para realizarse. La cinta se anunció por ahí del 2015 y según se recuerda, el director planeaba que este fuera su segundo largometraje luego de The Witch.

Sin embargo, por cualquier cantidad de razones no se realizó como Eggers quería y decidió encaminar sus esfuerzos en The Lighthouse (2019) con Willem Dafoe y Robert Pattinson. Y aunque los planes se mantenían, el cineasta siguió acrecentando su filmografía con The Northman del 2022.

Esta última contó con la actuación de Anya Taylor-Joy, quizá la musa más reconocida del director con el que comenzó a trabajar en The Witch. Y de hecho, la actriz de origen argentino estaba lista para otro protagónico en Nosferatu…

Anya Taylor-Joy y Robert Eggers en la época de ‘The Witch’. Foto: Getty.

La entrada de Anya a la nueva cinta del icónico vampiro no se dio por temas de calendario y agenda. Algo similar sucedió con Harry Styles, quien se perfilaba para interpretar a Thomas Hutter, mientras que Taylor-Joy iba a tener el papel de Ellen Hutter, la esposa del personaje antes mencionado.

Pues ni con uno ni con otro. Al final, se hizo un nuevo casting para Nosferatu de Robert Eggers, y esos papeles que ahora serán interpretados por Nicholas Hoult y Lily-Rose Depp (quien llega con una nueva oportunidad para brillar en pantalla luego de la mala recepción de The Idol).

Nicholas Hoult en una primera imagen de ‘Nosferatu’ de Robert Eggers. Foto: Focus Features/Universal.

El elenco de la película y la posible trama

Ya que andamos en esas, además de Nicholas Hoult (quien vuelve a una historia de vampiros tras actuar en Renfield) y Lily-Rose Depp, el elenco de esta nueva adaptación lo completan Bill Skarsgard en el papel del Conde Orlok, es decir, el vampiro protagonista de la cinta.

El reparto de Nosferatu de Robert Eggers es bastante destacado a decir verdad ya que también contará con Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe, Ralph Ineson y Simon McBurney. Bastante cool, ¿no?

Y en cuanto a la trama, como ya mencionamos, será una nueva adaptación de la cinta alemana de 1922, convirtiéndose en la segunda entrega inspirada en aquella película (recordemos que Werner Herzog hizo lo propio en 1979 con Nosferatu the Vampyre).

El elenco de ‘Nosferatu’ de Robert Eggers. Arriba de izquierda a derecha: Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgard y Emma Corrin. Abajo de izquierda a derecha: Ralph Ineson, Willem Dafoe y Simon McBurney. Fotos: Getty/Especiales.

¿Veremos la historia clásica de ‘Nosferatu’?

No hay grandes detalles sobre la trama, pero según Collider, se inspirará –al igual que sus antecesoras– en la historia original de Dracula del ya mencionado Bram Stoker. Si no recuerdan de qué va, acá les refrescamos la memoria sobre esta historia de drama con horror gótico…

La versión de Nosferatu de Robert Eggers, posiblemente ambientada en el siglo XIX, nos mostraría la historia sobre cómo Thomas Hutter es enviado a Transilvania por su jefe, un agente inmobiliario, para que ayude al Conde Orlok con los trámites de la adquisición de una nueva propiedad que resulta estar cerca de la casa de la propia familia Hutter en Wisborg, Alemania.

El Conde Orlok en la película de ‘Nosferatu’ de 1922. Foto: Especial.

Una vez en el castillo del conde y luego de haber escuchado algunos mitos aparentes, Thomas empieza a sospechar que su cliente es un vampiro, mientras este último planea todo para la mudanza a su nuevo hogar.

En medio de todo, Orlok se entera de la existencia de Ellen, la esposa de Thomas, y es aquí cuando los Hutter hacen lo posible por detener a este ser aparentemente inmortal cuya llegada coincide con la repentina muerte de muchos pobladores de su ciudad. ¿Será que la cinta de Eggers respete la historia como tal o agregue nuevos detalles? Ya veremos.

Lil-Rose Depp en una de las primeras imágenes oficiales de ‘Nosferatu’ de Robert Eggers. Foto: Focus Features/Universal.

Fecha de estreno de ‘Nosferatu’ de Robert Eggers

Todavía no tenemos algún tráiler de adelanto, pero bueno, ya está prácticamente todo servido para que esta cinta arribe en el 2024. Y no, no llegará para la temporada de Halloween si eso es lo que pensaban.

La fecha de estreno de Nosferatu está confirmada para el 25 de diciembre en Estados Unidos, con Focus Features (propiedad de Comcast/Universal Pictures) como la distribuidora principal de la cinta.

¿Cuándo llegaría a México? Si tomamos como referencia a The Northman, también de Eggers con Focus Features/Universal, que se estrenó en México casi a la par de EE.UU, podríamos pensar en que Nosferatu también llegará a nuestro país para esas fechas decembrinas del 2024. Estaremos al tanto para actualizarles la fecha exacta en su momento… ¿Ya listos o qué onda?

