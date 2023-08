Lo que necesitas saber: La serie creada por Sam Levinson y Abel 'The Weeknd' Tesfaye estuvo envuelta en muchas polémicas previo y durante su emisión... Y no avanzará para un próxima temporada.

No tuvo el éxito que se esperaba, ni porque la creó (y actuó) uno de los cantantes más populares del mundo… Se acaba de confirmar que The Idol es cancelada luego de solo transmitir una temporada en HBO.

“Fue uno de los programas originales más provocativos de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia“, se lee en el comunicado de un portavoz para Variety. El show que protagonizaron Lily-Rose Depp y The Weeknd, recibió muchos cuestionamientos por su repentino cambio de dirección en medio de la producción, y lo explítico de su contenido.

Lily-Rose Depp en ‘The Idol’. Foto: HBO.

The Idol es cancelada tras varias polémicas

“Después de mucho pensar y considerar, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada“, agregó el portavoz de la cadena televisiva.

A pesar de “la fuerte respuesta de la audiencia” como se menciona en el anuncio, The Idol es cancelada en medio de muchas críticas tanto de especialistas como del público. Muchos de los señalamientos vinieron incluso antes de su estreno en la señal de HBO.

‘The Idol’ tuvo muy mala recepción por parte de los críticos y fue cuestionada por su contenido. Foto: HBO.

Lo primero que resonó fuerte, fue la salida de la directora Amy Seimetz a inicios del 2022. Su cargo en la dirección lo tomó Sam Levinson, creador de Euphoria y también de esta serie junto a Abel Tesfaye (nombre real de The Weeknd). A partir de ese momento, se habló de que se reescribirían y regrabarían diversas partes de The Idol ahora cancelada.

También se mencionó en su momento que el enfoque que Seimetz le estaba dando, era muy diferente del que The Weeknd tenía en mente. Luego, en marzo del 2023, la revista Rolling Stone publicó un artículo donde algunas fuentes revelaban que el ambiente en el set de grabación era bastante pesado y tóxico.

The Weeknd en ‘The Idol’. Foto: HBO

Las críticas por su contenido casi pornográfico

La serie seguía la historia de una joven estrella pop conocida como Jocelyn (Lily-Rose Depp). Tras pasar por una crisis, está dispuesta a recuperar su lugar como una de las artistas más populares del mundo. Y es en ese contexto cuando conoce a Tedros (The Weeknd), el manipulador dueño de un club que promete ayudarla a volver a los primeros planos de la industria.

El asunto es que la relación de los protagonistas era bastante intensa, y no en el buen sentido. Diversas críticas se centraron en el contenido ‘casi pornográfico’ del programa, tachándolo como una sórdida fantasía masculina en ciertos momentos. Incluso, la serie tuvo referencias a Britney Spears que un sector del público también cuestionó. Tsss…

Las actuaciones y el desarrollo de la trama no se salvaron (aquí pueden leer nuestra reseña)Y a ahora que The Idol es cancelada, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Les gustó o por qué creen que no funcionó?

Jocelyn y Tedros en ‘The Idol’. Foto: HBO Max.

