Alejandro González Iñárritu regresó a la silla de director y lo hace con BARDO: Falsa crónica de unas cuantas verdades. Fiel a su estilo tan hipnótico como impresionantemente surrealista (que ya hemos visto en otras entregas como Birdman), el cineasta retoma a México como su escenario y nos entrega una ficción con dos que tres referencias de la vida misma sin llegar a ser totalmente autobiográfica.

“Para mí fue un trabajo de introspección que terminó siendo una autoficción no biográfica, porque no me interesaban los hechos ni la verdad, sino más bien la convicción emocional de cosas, eventos, miedos, sueños, pensamientos, ideas, arrepentimientos… Todo eso metido en una especie de pozole que compone esta vulnerabilidad y fragilidad que siento, y que creo que me identificó con millones de personas“, dice Iñárritu en entrevista con Sopitas.com.

‘Bardo’ de Alejandro González Iñárritu

En suma de todo, BARDO es un viaje introspectivo y existencialista sobre la identidad; un análisis sobre las diferentes aristas que se abren cuando regresas a un lugar del que te sientes parte, pero al que ya no perteneces como tal.

Todo eso se nos muestra a través del personaje conocido como Silverio Gama (Daniel Giménez Cacho), un aclamado periodista y documentalista mexicano radicado en Los Ángeles que vuelve al país tras varios años fuera del mismo. Se le otorgará un reconocimiento por su labor, pero al regresar a su lugar de origen, él mismo se dará cuenta de que nada es como lo imaginaba.

Daniel Giménez Cacho como Silverio Gama. Foto: Netflix

El sentido del amor por su país se pone en entredicho cuando se da cuenta, casi inevitablemente y por obvias razones, que el México que dejó hace tanto tiempo no es ni de cerca el que ahora presencia. Y no solo eso, sino que su propio éxito personal se ve contrastado con todo lo que ha sacrificado para ello, desde relaciones familiares hasta el reproche de las amistades que ya no lo son tanto.

Y así viene el trancazo de nostalgia, el cuestionamiento sobre uno mismo y las preguntas sobre qué tanto ha valido la pena este viaje en el que lo ha ganado todo, pero también ha perdido mucho en cuanto a su identidad y raíces que tal vez ya no están tan arraigadas a su lugar de origen como lo pensaba.

Alejandro González Iñárritu, además, vuelve a poner de manifiesto su espléndida cualidad como director entregándonos secuencias de corte rayando en lo surrealista, atmosféricas e intensas que precisamente nos ayudan a entender el problema existencial que atraviesa el protagonista. Y claro, como toque complementario, las referencias históricas son ese plus que hacen de BARDO una cinta memorable. AQUÍ nuestra reseña.

¿Cuándo se estrena la película?

BARDO: Falsa crónica de unas cuantas verdades ya ha hecho su recorrido en festivales de cine del circuito internacional, incluido el Festival de Cine de Morelia de este 2022. Ahora, la mira está puesta en su estreno en salas así como en Netflix, que la agregará a su catálogo de originales pronto.

La película se estrenará en cines de México el 27 de octubre, con un estreno limitado en Estados Unidos, España y Argentina el 4 de noviembre. Luego vendrá el lanzamiento internacional completo el 18 de noviembre, para que después llegue a la plataforma de streaming mencionada el 16 de diciembre.

Póster oficial de la película. Foto: Cortesía Netflix