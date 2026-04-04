En la edición de los premios Oscar 2026, la película ganadora en la categoría de Mejor Documental fue Mr. Nobody Against Putin, dirigida por David Borenstein y “protagonizada” por Pasha Talankin, un profesor que, con su cámara, desafía a las autoridades rusas, las cuales buscan convencer a la población de la necesidad de invadir Ucrania.

Al inicio, la cámara obedece órdenes, y lo hace en manos de Pasha, un simple videógrafo de Karabash que pronto descubre que una herramienta del Estado también puede jugarle en contra, incluso al hombre más poderoso de Rusia: Vladimir Putin.

Imagen de ‘Mr. Nobody Against Putin’ / Foto: MUBI

Mr. Nobody Against Putin es un documental que explora las múltiples conversaciones que existen bajo la narrativa de la guerra. Pero lo interesante es que no solo apuntan hacia Rusia y el conflicto en Ucrania, sino hacia todo: el imperialismo estadounidense, el genocidio en Gaza, la guerra en Irán, las atrocidades en Sudán… y la indiferencia frente a la violencia en México.

Toda la violencia parte del mismo punto: un Estado que primero aterroriza a sus propios ciudadanos para justificar poner en riesgo sus vidas. Por acá les dejamos la entrevista con David Borenstein:

Mr. Nobody Against Putin

Mr. Nobody Against Putin, les contamos, tiene como narrador y protagonista a Pasha, un adulto joven de Karabash, una ciudad relativamente pequeña ubicada en los Montes Urales, que además es conocida como la más tóxica del planeta debido a su actividad industrial.

Con apenas 10 mil habitantes, Karabash se convierte en el lugar inesperado para una revolución individual: la de Pasha, quien trabaja filmando los eventos más destacados de la escuela más grande de la ciudad, al mismo tiempo que sirve como guía para adolescentes cuyas opciones son bastante reducidas.

La cosa es que a partir de 2022, apareció una más: la guerra. La posibilidad de invadir Ucrania bajo las órdenes de Putin, el presidente que desde hace 26 años ha liderado a la nación más grande de la Tierra, y quizá una de las más complejas, severas y duras a nivel geográfico, político, religioso y cultural.

Pasha, el protagonista de ‘Mr. Nobody Against Putin’ / Foto: Filmelier

La guerra está tan presente en la vida de las y los rusos que incluso algunos jóvenes piensan que es mejor alistarse en el ejército antes de ser llamados de manera obligatoria. Y todo ocurre bajo una maquinaria de propaganda dirigida a las infancias del país, con el objetivo de que la historia que se les cuenta justifique las acciones del presente.

Es impresionante verlo en marcha a través de la cámara de Pasha. Pero resulta aún más inquietante cómo —como ya decíamos— esa forma de ejercer control sobre la ciudadanía se repite en otras latitudes.

Es impresionante porque Rusia ha dejado de ser una excepción. Y lo que vemos es que la guerra es un patrón: países que normalizan la violencia, la enseñan… y la repiten.

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¿Dónde ver Mr. Nobody Against Putin?

Mr. Nobody Against Putin está disponible como parte del catálogo de Filmelier en México. Les dejamos el link AQUÍ.