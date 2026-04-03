Lo que necesitas saber: Desde hace más de una década, el colectivo Pussy Riot realiza diversas manifestaciones en contra del gobierno de Rusia. En 2021, Nadya Tolokonnikova fue considerada "agente extranjero".

Aunque Pussy Riot lleva un rato sin hacer nada dentro de la música, en su activismo sigue vigente… o así lo ve el gobierno de Rusia, al ingresar a su lista de “Personas Más Buscadas” a la cofundadora del colectivo, Nadya Tolokonnikova.

Pussy Riot / Foto: facebook.com/wearepussyriot (@maxavdeev)

Nadya Tolokonnikova es considerada “agente extranjero” por el gobierno de Rusia

Al ingresar a la mentada lista, Nadya recibe, en automático, imputaciones de nivel federal. Así lo decidió esta semana el Comité de Investigación de Rusia, según reportan varios medios. El cargo en su contra sería violación de “Ley de Agentes Extranjeros”, según indica Billboard.

No es la primera vez que la cofundadora de Pussy Riot está en la mira de las autoridades de Rusia, aunque lo anunciado recientemente es la culminación de varias afrentas al gobierno de Vladimir Putin: en 2021, ya había sido considerada como “agente extranjero”, es decir, una persona que trabaja para un país cuyos intereses están en contra de los de Rusia.

Pussy Riot / Foto: facebook.com/wearepussyriot (Yulia Reznikova)

Las primeras investigaciones en contra de Nadya Tolokonnikova se debieron a su negativa a etiquetar sus publicaciones en redes sociales (entre otras acciones consideradas por el Código Penal de Rusia). Por esta omisión, la Pussy Riot estaba destinada a pasar hasta dos años en prisión…

Pussy Riot acusa que empresas de tecnología facilitan crímenes de guerra

El pasado 27 de marzo, Pussy Riot realizó una protesta en las oficinas de Ubiquiti en Nueva York, acusando que soldados rusos están utilizando equipos de la empresa de redes inalámbricas en su guerra contra Ucrania. Ubiquiti “facilita crímenes de guerra”, señaló Tolokonnikova.

Esto llegó a oídos del Kremlin y, al parecer, eso dio pie a agregar a Nadya a la lista de “Personas Más Buscadas” del gobierno de Putin.

Pussy Riot / Foto: facebook.com/wearepussyriot (@olyafe_ x )

Desde hace más de una década, Pussy Riot ha sido “una piedrita en el zapato” para el gobierno de Rusia, sobre todo por dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la administración de Putin.

En 2012, por denunciar con la canción “A Punk Prayer” el fraude en las elecciones presidenciales que llevaron (otra vez) a Vladimir Putin al poder, las fundadoras del colectivo – Maria Alyokhina (Masha) y Nadya– fueron encarceladas… logrando su liberación gracias a la ley de amnistía del gobierno ruso, previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.