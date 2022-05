Estamos a nada de que llegue el verano y eso solo significa una cosa: vacaciones, y buena vibra. Sin embargo, también estamos conscientes de que no todos tienen chance de salir de sus casas para distraerse un ratito de las preocupaciones cotidianas. Pero no se preocupen, que no es necesario planear un viaje a la playa para disfrutar esta temporada, pues las plataformas de streaming más importantes estrenarán un montón de series y películas increíbles.

Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video son tres de los servicios de contenido digital más importantes del mundo y se lo han ganado a pulso, porque nos han presentado producciones espectaculares. Y aunque ya han lanzado proyectos importantes este año, aún tienen guardadas algunas cartas bajo el brazo y para que disfruten de este mes maratoneando, acá les contamos lo que llegará en junio a sus catálogos.

Foto: Getty Images

Netflix

El gigante del streaming trae estrenos bastante fuertes para junio, tanto en series como en películas. Para que se den una idea de lo que hablamos, este mes llegarán a Netflix títulos que nos emocionan muchísimo, como la última temporada de Peaky Blinders, la tercera temporada de The Umbrella Academy y hasta la versión coreana de La Casa de Papel. Ahí les van las fechas para que tomen nota:

Series

Peaky Blinders – Sexta temporada – 10 de junio

Los Shelby sufren una pérdida devastadora. El fin de la ley seca vuelca a Tommy hacia el negocio del opio, obligándolo a aliarse con sus enemigos.

The Umbrella Academy – Tercera temporada – 20 de junio

La serie nominada al Emmy sobre una familia disfuncional de superhéroes vuelve con una nueva temporada llena de sorpresas.

La Casa de Papel: Corea – 24 de junio

Ladrones se apoderan de la moneda recién acuñada de una Corea unificada. Con rehenes atrapados, la policía debe detenerlos, así como a su mente maestra.

Películas

Garra – 8 de junio

Cuando un desafortunado cazatalentos de básquetbol encuentra un jugador excepcional en España, se dispone a demostrar que pueden triunfar en la NBA, protagonizada por Adam Sandler.

Spiderhead – 17 de junio

En un futuro cercano, dos reclusos luchan contra su pasado en un centro que experimenta con drogas capaces de alterar las emociones. Con Chris Hemsworth.

Disney+

Por supuesto que la plataforma de la casa de Mickey Mouse no se podía quedar atrás en junio. De hecho, se estrenarán nuevos episodios de Obi-Wan Kenobi pero además, Disney+ nos presentará producciones bastante importantes como Ms. Marvel. Por si esto no fuera suficiente, también llegarán por fin a su catálogo las series de Marvel que antes estaban en Netflix, como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher y The Defenders. Acá les dejamos los datos:

Ms. Marvel – 8 de junio

Esta serie presenta a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey. Ávida gamer y voraz escritora de fan-fiction, es fan de los superhéroes –especialmente de Capitana Marvel–. Sin embargo, Kamala se siente invisible tanto en casa como en la escuela, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado.

Mas allá del Infinito: Buzz y el viaje hacia Lightyear – 10 de junio

Este documental explora la evolución de un ícono, siguiendo el camino de Buzz Lightyear desde el juguete hasta el Guardián Espacial en el que se inspiró la creación de ese juguete.

Daredevil – Temporadas 1 a 3 – 29 de junio

Matt Murdock no es cualquier abogado de Hell’s Kitchen. Sus sentidos se agudizaron tras quedar ciego en un accidente de niño. Bajo el manto de la noche, lucha contra el crimen y atrae enemigos poderosos, como Wilson Fisk (alias Kingpin). Pero su dilema crece día a día: debajo de la máscara, quiere creer en la ley; Daredevil, hace justicia por mano propia.

Jessica Jones – Temporadas 1 a 3 – 29 de junio

Una tragedia cortó su carrera como superheroína muy pronto. Ahora, Jessica vive en Nueva York y abre su propia agencia de detectives con la idea de llevar una vida más tranquila, pero ni el pasado ni los casos paranormales la abandonan, y los traumas conviven con ella. ¿Salvar el mundo? Ya no tanto… Solo quiere llegar a fin de mes.

Luke Cage – Temporadas 1 a 2 – 29 de junio

Después de que un experimento saboteado lo dejara con una superfuerza y una piel irrompible, Luke Cage se convierte en un fugitivo que intenta reconstruir su vida en el Harlem moderno, en la ciudad de Nueva York. Pero pronto es sacado de las sombras y debe librar una batalla por el corazón de su ciudad, obligándolo a enfrentarse a un pasado que había tratado de enterrar.

Iron Fist – Temporadas 1 a 2 – 29 de junio

Hace quince años, el jet privado que transportaba a la multimillonaria familia Rand se estrelló misteriosamente en el Himalaya. Casi veinte años después, Danny Rand, el único sobreviviente del accidente, regresa a la ciudad de Nueva York como el inmortal Iron Fist. Danny descubre rápidamente que la vida en la ciudad de Nueva York puede ser tan polémica como el monasterio donde pasó los últimos 20 años. Iron Fist de Marvel sigue el viaje de Danny Rand como Iron Fist en la ciudad de Nueva York.

Punisher – Temporadas 1 a 2 – 29 de junio

Frank Castle, también conocido como Punisher, cree que se ha vengado de los criminales responsables del trágico asesinato de su familia. Sin embargo, pronto descubre una conspiración más grande y profunda detrás de los eventos que ocurrieron, que involucran su tiempo sirviendo en la Infantería de Marina.

The Defenders – Temporada 1 – 29 de junio

The Defenders de Marvel sigue a Daredevil, también conocido como Matt Murdock, a Jessica Jones, a Luke Cage y a Iron Fist, también conocido como Danny Rand, un cuarteto de héroes singulares con un objetivo común: salvar la ciudad de Nueva York. Esta es la historia de cuatro figuras solitarias, agobiadas por sus propios desafíos personales que, a regañadientes, se dan cuenta de que pueden ser más fuertes cuando se unen.

*Ojo, para ver estas series de Marvel, tendrán que cambiar la configuración parental si es que lo tienen activo.

Amazon Prime Video

Por último pero no menos importante, tenemos a Amazon Prime Video que bajita la mano, trae varios estrenos importantes y que seguramente nos dejarán con el ojo cuadrado. Nomás chequen qué intensa se pondrá la cosa que arrancarán junio con el estreno de la tercera temporada de The Boys, además tendremos un nuevo especial de Pan y Circo y hasta un documental de los Tigres del Norte.

The Boys – Tercera temporada – 3 de junio

La tercera temporada de una de las series más anticipadas de Prime Video llega en junio. The Boys vuelve con ocho episodios donde Hughie, Butcher, Mother’s Milk y Frenchie (junto a otros personajes) continuarán su misión de exponer las verdades sobre The Seven y Vought, el conglomerado multibillonario que administra a los superhéroes y oculta sus sucios secretos.

Los Tigres del Norte: Historias que contar – 17 de junio

Los Tigres del Norte: Historias que contar, es un documental que ofrece a los fans una mirada íntima y nunca antes vista a uno de los grupos más icónicos y populares de la escena musical regional mexicana: Los Tigres del Norte. El filme contará desde sus humildes inicios hasta el ascenso y éxito de la banda tras convertirse en uno de los grupos más relevantes del país.

Pan y Circo: Discriminar en español – 24 de junio

Diego Luna junto al equipo de Pan y Circo viaja a Madrid para tratar de hallar respuesta a una pregunta que incomoda tanto en América Latina como en España: por qué la conquista se usa como un símbolo de gloria por unos y como un agravio pendiente por otros. Este tercer especial de la segunda temporada reúne y recurre a distintas voces hispanoamericanas para hablar sobre el tema, continuando con el mismo formato de los primeros dos episodios, ya disponibles en Prime Video.