¿Por qué el regreso de Michael Keaton en 'The Flash' es perfecto?

Las reacciones ante el regreso de Michael Keaton en The Flash han sido diversas. Algunos rechazan la idea de volver a verlo, después de más de 30 años, a partir de un esfuerzo por rescatar el universo de DC apelando a la nostalgia, una de las fórmulas más exitosas en Hollywood en la actualidad.

Del otro lado, se encuentran aquellos que emocionados, quieren volver a ver a uno de los Batman/Bruce Wayne más interesantes y complejos en la historia de este personaje en la pantalla grande (bajo la dirección de Tim Burton, desde luego).

De este lado, al menos después de ver la cinta, nos perfilamos más hacia el segundo campo, y nos encanta la idea de ver de nueva cuenta a Michael Keaton como Batman en The Flash, esta vez bajo la dirección de Andy Muschietti y compartiendo elenco con Ezra Miller y Sasha Calle. ¿Pero por qué nos gusta la idea y creemos que es buena?

Michael Keaton aparecerá en ‘The Flash’ como Batman. Foto: Warner Bros/DC Studios.

Michael Keaton como Batman

El Batman de Michael Keaton y Tim Burton de los 80 y 90, es considerado como uno de los mejores en el largo recorrido del personaje de cómic tanto en la pantalla chica como grande. Burton le dio el mismo peso tanto a Bruce Wayne como a Batman, describiendo a un personaje complejo que construía su narrativa como Batman a partir de su vida personal como Bruce Wayne.

De hecho, esta fue una de las razones por las cuales Michael Keaton aceptó al personaje en el 89 y regresó para una segunda parte en 1992. Y por ende, rechazó la idea de una tercera entrega bajo las órdenes de Joel Schumacher, pues este director tenía más la idea de centrar su historia en Batman, dejando de lado a Bruce Wayne.

En una entrevista, Keaton dijo que “siempre fue Bruce Wayne, nunca fue Batman”. Pero para Schumacher, el personaje principal era Batman, y se apegó más a los cómics que a un desarrollo más original centrado en el tortuoso personaje de Wayne. Y por eso, Keaton se negó a volver al personaje y le cedió su lugar a Val Kilmer.

Michael Keaton como Batman en las películas e Tim Burton. Foto: Warner Bros.

Bruce Wayne antes que Batman

Bajo la premisa de Michael Keaton, algunos fans creen que ese ha sido el mejor Batman, o al menos el que sentó las bases para el vigilante de Christopher Nolan en su trilogía protagonizada por Christian Bale; y desde luego el de Matt Reeves con Robert Pattinson.

Lo que hizo Keaton en Batman y Batman Returns fue genial, sobre todo con la interpretación de Bruce Wayne, la cual, como dijimos, define al personaje de Batman y las decisiones que toma. Es decir, que se ven como uno mismo, y si bien se ha hablado de que el individuo se percibe más como Batman antes como Bruce (la máscara es la del villano), su presentación con Keaton nos mostró la unidad entre ambos: no existe uno sin el otro.

Por lo que la importancia de Bruce frente a Batman, habría de ser idéntica en la historia, su desarrollo y en la percepción de la audiencia. Quizá fue por esto que surgieron dudas entre los seguidores sobre el regreso de Keaton. ¿Acaso ese Batman funcionaría en The Flash? La respuesta es sí.

Michael Keaton como Bruce Wayne en las películas de Batman de Tim Burton. Foto: Warner Bros.

¿Cómo se ve Batman en The Flash?

Atención, que a partir de aquí habrá algunos spoilers de The Flash, están avisados. En la película, Michael Keaton vuelve como Batman y Bruce Wayne, y se respeta la línea del tiempo: han pasado 31 años desde que vimos por última vez. ¿Pero por qué lo vemos? Barry Allen descubrió que con su velocidad puede viajar en el tiempo y el espacio, por lo que decide utilizar este poder para viajar al pasado y salvar a su madre de ser asesinada.

Como recordamos, el padre de Barry se encuentra en la cárcel tras ser acusado del homicidio de Nora Allen, y todos los esfuerzos de Barry siempre han sido dirigidos para mostrar su inocencia… pero todos han sido en vano. Es así como cree que la solución es, simplemente, evitar que su madre muera, salvarla y así salvar a su padre.

Pero al alterar un episodio del pasado, Barry altera todas las líneas de tiempo. Y por un “accidente”, termina en un universo al que no pertenece: su madre vive, sí, y su padre no está en la cárcel; pero existe otro Barry, el cual no tiene los poderes de The Flash.

Michael Keaton en ‘The Flash’ con su regreso como Batman. Foto: Warner Bros/ DC Studios.

En este universo hay muchas otras cosas que no corresponden a su realidad. Por ejemplo, no existe ningún miembro de la Liga de la Justicia, y cuando existe una amenaza contra la humanidad, no hay nadie quien los pueda salvar… a excepción de un sujeto que se encuentra oculto desde hace muchos años: Batman.

Barry Allen y Barry Allen van en busca de Batman, y se encuentran con un hombre que ante su lucha contra el crimen, ya se pudo retirar. Entonces, ¿cómo poder convencerlo de que vuelva para ayudarlos a restaurar las líneas del tiempo y espacio?

Y es aquí donde entra en juego el Batman de Michael Keaton, el que tenía mucho más peso con Bruce Wayne que con el enmascarado. Es Bruce Wayne el que conecta con Barry, no Batman. Esto es lo que hace genial el regreso de Keaton como Batman para The Flash, que se respeta la narrativa del personaje de antaño, y se adapta a las necesidades de la historia que se presenta en este 2023.