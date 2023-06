No cabe duda que Flash es uno de los personajes más importantes en la historia de la cultura popular. Sus poderes, tramas e incluso su estilo irreverente lo identificaron de los demás superhéroes de DC y de otras casas de cómics. Es por eso que a lo largo de los años lo hemos visto en un montón de medios más allá de las páginas.

Desde su primera aparición en 1940, dentro del número 1 del Flash Comics, este superhéroe se convirtió en uno de los favoritos de los fans de DC y de las historietas en general. Tanto así que para muchos, es el primer personaje de cómics que se les viene a la mente… no se hagan. Aunque eso sí, ha tenido varias versiones como Jay Garrick, Barry Allen, Wally West y Bart Allen, que hemos visto en el cine y la televisión.

Un niño leyendo uno de los primeros números de Flash Comics a finales de los 40/Foto: Getty Images

Repasemos a 5 actores que no recordaban que interpretaron a Flash en el cine y la televisión

Y es que el llamado ‘velocista más rápido sobre La Tierra’ ha recorrido un montón de medios, casi siempre como Barry Allen. Durante todo este tiempo, Flash ha sido parte de la gran mayoría de las producciones que DC Comics ha creado para la pantalla grande y chica, con series y películas tanto animadas –dirigidas para un público infantil y adulto–, como cintas live action. Este superhéroe de plano no puede faltar.

Sin embargo, de repente se nos olvidan las celebridades y figuras del entretenimiento que le han dado vida o prestado su voz al personaje. Es por eso que en esta ocasión, repasaremos a 5 actores que quizá no recordaban que interpretaron a Flash en el cine y la televisión. Así que agárrense, porque nos echaremos un buen clavado.

Ezra Miller como Barry Allen en ‘The Fllash’/ Foto: Warner Bros.

Neil Patrick Harris

Empecemos esta lista de actores que no recordaban que interpretaron a Flash con un nombre grande, ni más ni menos que Neil Patrick Harris. Aunque muchos se acuerdan de este actor por Barney Stinson de How I Met Your Mother o Doogie Howser, ha trabajado en un montón de películas animadas de DC Comics con distintos papeles.

Sin embargo, fue hasta 2008 cuando Neil Patrick Harris prestó su voz A Barry Allen/Flash en la película animada Justice League: The New Frontier. Pero eso sí, él no fue la única celebridad que participó en esta cinta, pues también aparecieron nombres como Kyle MacLachlan, Brooke Shields y hasta Lucy Lawless (a.k.a., la mismísima Xena).

Neil Patrick Harris dio su voz a Flash en ‘Justice League: The New Frontier’/Foto: Warner Bros. Animation

Adam Devine

Como podrán notarlo, varios comediantes están dentro de la lista de los actores que quizá no recordaban que interpretaron a Flash. Y ahora es el turno de hablar de Adam Devine, un cómico que ha aparecido en series como Workaholics o Mike and Dave Need Wedding Dates que también le dio voz a Barry Allen en The Lego Batman Movie, una película animada que para sorpresa de muchos, la rompió en la taquilla.

Y vaya que esta película también reunió un elencazo de doblaje de aquellos, pues además de Adam Devine como el buen Flash –que la verdad, lo hizo muy bien–, aparecieron actores como Ralph Fiennes, Michael Cera, Zach Galifianakis, Rosario Dawson, Will Arnett, Zoë Kravitz, Jonah Hill, Channing Tatum y muchos más.

Justin Chambers

Continuando con esta lista de actores que quizá no recordaban que interpretaron a Flash, tenemos un nombre que probablemente los sorprenderá. Hablamos de Justin Chambers, a quien seguramente muchos ubican por interpretar a ni más ni menos que Alex Karev en Grey’s Anatomy o recientemente por su papel como Marlon Brando en la serie The Offer.

En 2013, Justin Chambers le dio voz a Flash/Barry Allen en la película animada de Justice League: The Flashpoint Paradox, la cual protagoniza el velocista basada en el icónico cómic Flashpoint, y en donde también aparecieron actorazos del tamaño de Michael B. Jordan, Kevin Conroy y Ron Perlman.

Alan Tudyk

Nos acercamos al final de esta lista de actores que no recordaban que interpretaron a Flash en el cine y la televisión, y por supuesto que no podemos dejar de lado a Alan Tudyk, a quien seguramente vieron o escucharon series y películas como Patch Adams, A Knight’s Tale, Transformers: Dark of the Moon, Maze Runner, Arrested Development, Zootopia, Moana, Rogue One, Encanto y más.

Al igual que Neil Patrick Harris y otros más en este listado, Alan Tudyk ha prestado su voz a distintos personajes de DC Comics, como Green Arrow en los juegos de Injustice, hace el doblaje del Joker en la serie de Harley Quinn e incluso fue Superman en Justice League: War. Sin embargo, también prestó su voz a Flash en Batman: The Brave and the Bold, una serie animada que recuperó la onda del Batman de los 60.

Michael Rosenbaum

Por último pero no menos importante dentro de la lista de actores que no recordaban que interpretaron a Flash, tenemos a un nombre que los dejará con el ojo cuadrado. Se trata de Michael Rosenbaum, a quien todo el mundo recordará por dar vida al mismísimo Lex Luthor durante 10 temporadas en Smallville, siendo de los pocos en interpretar a un villano y héroe icónicos de DC Comics.

Para que se den una idea, Michael ha dado voz tanto a Barry Allen y Wally West en películas y series animadas como Teen Titans, Justice League: Doom, Justice League y Justice League Unlimited. Pero la cosa no para ahí, ya que Rosenbaum también ha interpretado a este personajazo en videojuegos como Lego DC Super-Villains. ¿Qué tal? ¿Sabían que Lex Luthor también fue Flash?