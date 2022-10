Uno de los momentos más emocionantes para los cinéfilos llegó. El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) regresa una vez más y la edición 2022 luce espectacular, como es costumbre. Y no solo eso, pues además celebramos la entrega número 20 de esta fiesta.

Lo mejor del cine nacional e internacional vuelve a tierras morelianas y es justo decirlo: desde la selección oficial hasta las actividades complementarias, conformarán un evento de esos que uno no se puede perder. ¿Le van a caer? Entonces, acá les contamos cómo está toda la onda.



FICM 2022 / Foto: Festival Internacional de Cine de Morelia

Todo listo para el Festival Internacional de Cine de Morelia 2022

Como cada año sucede, el Festival Internacional de Cine de Morelia se prepara para acercarnos a algunos de los mejores metrajes que se presentan a lo largo de esta temporada de festivales cinematográficos alrededor del mundo. Y de todos para todos.

Si se van a lanzar, ahí les va el dato para que estén al tanto: el FICM 2022 se llevará a cabo del 22 de octubre al 29 de este mismo mes. Así que si aman el cine y andan de paso por aquellas tierras, este es el momento ideal para pasar a disfrutar de todos los contenidos que se prepararán para esta edición. Aquí abajito la imagen oficial.

Póster oficial de la edición de 2022 del FICM / Imagen: Festival Internacional de Cine de Morelia

Funciones presenciales, virtuales y un par de directores geniales en el FICM 2022

Como les dijimos, el FICM 2022 volvió a tirar la casa por la ventana y nos está trayendo algunas de las mejores cintas de la escena cinematográfica mundial. Nomás para que vean que esta edición 2022 viene con todo -como es debido-, tendremos una edición híbrida que permitirá que los cinéfilos de hueso colorado atiendan esta fiesta cinematográfica de manera presencial, así como también habrá proyecciones digitales.

Así va el dato… Para las funciones presenciales, las sedes serán en los complejos de Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Centro Cultural Universitario y Plaza Benito Juárez. Ahora bien, si quieren entrarle a todo el rollo desde la comodidad de su casita, las funciones virtuales serán gratuitas y se harán desde las plataformas de Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.

¿Ya andan buscando su película favorita? Seguro que sí. Bueno, ahora que ya saben por dónde podrán ver todo el contenido que llega al FICM 2022, es momento de contarles cómo está la onda de las películas que se proyectarán.

Daniel Giménez Cacho como Silverio Gama en ‘BARDO’ / Foto: Cortesía Netflix

De entrada, la cosa viene en grande pues la función inaugural será BARDO: Falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu este sábado 22 de octubre. Además, de acuerdo a la programación del festival, el propio Iñárritu hará una masterclass al día siguiente.

La grandes sorpresas no paran pues tendremos el estreno de una de las cintas animadas más esperadas del año: Pinocchio de Guillermo del Toro, esto de la gran gala del evento.

La selección oficial

El Festival Internacional de Morelia 2022 tendrá un total de 95 títulos compitiendo en su selección oficial. Como ya sabrán algunos, Sección de Largometraje Mexicano; Documental Mexicano; Cortometraje Mexicano, y la Sección Michoacana son las secciones entre las que se reparten todos estos metrajes que componen el FICM, claro además de las películas internacionales que hacen su aparición en el calendario.

Entre las películas imperdibles del momento, tenemos a Ruido de Natalia Beristain, El norte sobre el vacío de Alejandra Márquez Abella, Manto de gemas de Natalia López Gallardo, entre muchas otras. En el siguiente artículo les dejamos completa la selección oficial del Festival para que tengan cada cinta en el radar. Además, les dejamos el programa de mano POR ACÁ.

Las películas internacionales y los invitados

Para esta edición del FICM 2022, los organizadores nos tiene preparadas un montón de sorpresas más en cuanto a lo que se refiere a estrenos internacionales. Y es que es verdad: se vienen muchas cintas espectaculares.

Triangle Of Sadness, Armageddon Time, The Woman King, The Menu el documental Moonage Daydream sobre David Bowie… tendremos un montón de cintas geniales para que escojan la que más les acomode. Aquí abajo les dejamos todo el dato.

Una de las cosas que más nos emocionan del esta edición del FICM es que tendremos muchos invitados especiales de alto calibre. En ese sentido, hay que remarcar la presencia de figuras de lujo como Barry Jenkins, Claire Denis, Frank Marshall, Maribel Verdú. Todo el dato de funcionales e invitados especiales por AQUÍ.

Barry Jenkins. Foto: Getty.

Ahora sí, nomás queda disfrutar en grande del Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición 2022. Nos cuentan qué tal les va en estos próximos días llenos de películas geniales.