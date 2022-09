La escena cinematográfica de México se prepara para que arranque una nueva edición de una de sus fiestas más importantes. El 20º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2022 se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre y como es costumbre, nos traen una selección de trabajos fílmicos de gran calidad.

Este lunes 26 de septiembre se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se revelaron otros detalles sobre la programación del evento. Y en ese sentido, les traemos el dato de cuáles son los estrenos internacionales que llegan a esta edición del festival.

Póster oficial de la edición de 2022 del FICM / Imagen: Festival Internacional de Cine de Morelia

Los estrenos internacionales del Festival Internacional de Cine de Morelia 2022

La temporada de festivales de cine alrededor del mundo, no ha defraudado y es momento de que el Festival de Cine de Morelia haga lo propio con su entrega de este año. Y como les decíamos, además de la Selección Oficial (AQUÍ la pueden consultar), también tendremos la proyección de varias cintas internacionales que si bien no entran en competencia, complementarán de gran manera el evento.

Cabe destacar que las actividades arrancarán en grande pues BARDO: Falsa crónica de unas cuantas verdades, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, inaugurará el FICM 2022. Y entre otras cosas, para esta edición 20, tendremos otras películas internacionales de renombre como Triangle Of Sadness, ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes.

Les dejamos la lista de los estrenos internacionales:

– Triangle Of Sasdness | Ruben Östlund

– Alcarrás | Carla Simón

– Armaggedon Time | James Gray

– Broker | Hirokazu Koreeda

– Close | Lukas Dhont

– Corsage | Marie Kreutzer

– Decision to Leave | Park Chan-wook

– Empire Of Light | Sam Mendes

– EO | Jerzy Skolimowski

– Godland | Hlynur Pálmason

– Joyland | Saim Sadiq

– Me, We | David Clay Díaz

– The Menu | Mark Mylod

– Pacification | Albert Serra

– Le Pupille | Alice Rohrwacher

– Return To Seoul | Davy Chou

– Los reyes del mundo | Laura Mora

– R.M.N. | Cristian Mungiu

– Roost | Amy Redford

– Showing Up | Kelly Reichardt

– Tell It like a Woman | Silvia Carobbio, Catherine Hardwicke, Taraji P. Henson, Mipo Oh, Lucía Puenzo, Maria Sole Tognazzi, Leena Yadav

– Venus | Jaume Balagueró

– The Woman King | Gina Prince-Bythewood

Estos son los estrenos internacionales de documentales que llegan al Festival Internacional de Cine de Morelia 2022 (FICM):

– 1341 Frames of Love and War | Ran Tal

– Endangered | Heidi Ewing y Rachel Grady

– Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song | Daniel Geller y Dayna Goldfine

– The Invitation | Fabrizio Maltese

– Moonage Daydream | Brett Morgen

– Salvatore: Shoemaker of Dreams | Luca Guadagnino

– Sintiéndolo mucho | Francisco León de Aranoa

Habrá invitados especiales en el FICM 2022

Desde luego, el Festival Internacional de Cine de Morelia 2022 tendrá a diversos invitados de lujo para esta edición… y vaya que son puro nombre pesado. Barry Jenkins, ganador del Oscar, será una de las figuras que llegará al FICM para presentar Moonlight (2016), If Beale Street Could Talk (2018), The Underground Railroad (2021) y The Gaze (2021).

La directora Claire Denis también estará entre los invitados del festival, esto para presentar un ciclo especial enfocado en su obra. El productor y cineasta Frank Marshall, será otra de las luminarias que hará presencia para presentar su documental Jazz Fest: A New Orleans Story, así como funciones especiales de cintas como The Other Side of the Wind y A Final Cut for Orson que forman parte de su filmografía.

Claire Denis será una de las figuras invitadas al FICM 2022. Foto: Getty.

Maribel Verdú, la reconocida actriz española, será invitada especial del FICM 2022 pues presentará Raymond and Ray, la película del cineasta Rodrigo García con los protagónicos de Ethan Hawke y Ewan McGregor. Verdú también abrirá un ciclo en el festival sobre su carrera, integrado por películas como El laberinto del fauno, Blancanieves y Siete mesas de billar francés.

La lista de invitados cierra con algunos de los cineastas que tienen a sus largometrajes como parte de los estrenos internacionales contemplados por el Festival de Morelia, así como otros realizadores de renombre. Aquí las y los directores que estarán en el FICM presentando sus trabajos:

– Jerry Schatzberg y Pierre Filmon – Jerry Schatzberg: Landscape Portrait

– Laurent Cantet – Arthur Rambo

– Luis Mandoki – Presencias

– Fernando León de Aranoa – Sintiéndolo mucho

– Amy Redford – Roost

– Julie Bertuccelli – Jane Campion: The Cinema Woman

– Barnabás Tóth – Those Who Remained