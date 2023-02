And the winner is: Acá los ganadores de los Premios BAFTA 2023

Este 19 de febrero se llevaron a cabo los premios BAFTA 2023, una ceremonia donde la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, reconocen a las mejores películas y series en el Reino Unido y otras producciones que se destacaron en el mundo.

Aunque para muchos esta premiación es propia del Reino Unido, se sabe que en la llamada ‘temporada de premios’ los BAFTA dan un panorama más claro de las cintas y artistas que podrían coronarse en los premios Oscar (por si ocupan para sus quinielas).

Foto: Getty Images

Estos fueron los ganadores de los premios BAFTA 2023

Este año la ceremonia, que se llevó a cabo en el Southbank Centre de Londres, contó la presencia de celebridades como Anya Taylor Joy, Ana de Armas, Diego Luna, Austin Butler, Florence Pugh, Jamie Lee Curtis, Guillermo del Toro y otras más.

Si se los perdieron no se apuren, que acá les dejamos la lista de ganadores (en donde figura nuestro querido Guillermo del Toro) de la edición 2023 de los premios BAFTA.

Foto: Getty Images

Mejor película

Sin novedad en el frente

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Tár

Película británica destacada

Aftersun

The Banshees of Inisherin

Brian y Charles

Empire of Light

Good Luck to You, Leo Grande

Living

Matilda, el musical

See How They Run

The Swimmers

The Wonder

Debut destacado de guionista, director o productor británico

Aftersun

Blue Jean

Electric Malady

Good Luck to You, Leo Grande

Rebelión

Pedro Mescal y Frankie Corio en ‘Aftersun’ / Foto: A24

Mejor película de habla no inglesa

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Corsage

Decision to Leave

The Quiet Girl

Mejor Documental

Todo lo que respira

Toda la belleza y el derramamiento de sangre

El fuego del amor

Sueño de luna llena

Navalny

Mejor película de animación

Pinocchio de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Foto: Pinocchio Movie (Twitter)

Mejor actriz principal

Ana de Armas (Blonde)

Cate Blanchett (Tár)

Viola Davis (The Woman King)

Danielle Deadwyler (Till)

Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)

Mejor actor principal

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once)

Dolly De Leon (Triangle of Sadness)

Carey Mulligan (She Said)

Mejor actor de reparto

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once)

Eddie Redmayne (The Good Nurse)

Albrecht Schuch (All Quiet on the Western Front)

Micheal Ward (Empire of Light)

Mejor reparto

Aftersun

Sin novedad en el frente

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Triangle of Sadness

Austin Butler como Elvis Presley en ‘Elvis’ / Foto: Warner Bros

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente

Batman

Elvis

El imperio de la luz

Top Gun Maverick

Mejor diseño de vestuario

Sin novedad en el frente

Amsterdam

Babylon

Elvis

La señora Harris se va a París

Mejor montaje

Sin novedad en el frente

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Top Gun Maverick

Mejor Maquillaje y Peluquería

Sin novedad en el frente occidental

Batman

Elvis

Matilda, el musical de Roald Dahl

The Whale

Mejor banda sonora original

Sin novedad en el frente

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

Pinocho, de Guillermo del Toro

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente

Babylon

Batman

Elvis

Pinocho, de Guillermo del Toro

Margot Robbie como Nellie en ‘Babylon’ / Foto: Paramount Pictures

Mejores efectos visuales especiales

Sin novedad en el frente

Avatar: La forma del agua

Batman

Everything Everywhere All At Once

Top Gun Maverick

Mejor Sonido

Sin novedad en el frente

Avatar: La forma del agua

Elvis

Tár

Top Gun Maverick

Mejor cortometraje británico de animación

El niño, el topo, el zorro y el caballo

Middle Watch

Tu montaña te espera

Mejor cortometraje británico

La balada de Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A la deriva

Un adiós irlandés

Mejor dirección

Sin novedad en el frente

The Banshees of Inisherin

Decision to Leave

Everything Everywhere All At Once

Tár

The Woman King

Mejor guion original

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente

Living

The Quiet Girl

She Said

The Whale