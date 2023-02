¡Lo hace de nuevo! Guillermo del Toro gana el BAFTA a 'Mejor Película Animada' por 'Pinocchio'

Guillermo del Toro sigue cosechando logros con la película que le tomó 15 años materializar y que, nos atrevemos a decir, consiguió darle un nuevo significado a la obra de Carlo Collodi. Y es que este 19 de febrero, el mexicano ganó el BAFTA a ‘Mejor Película Animada’. ¡Más que merecido!

Este domingo se llevó a cabo la premiación por parte de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, quienes reconocen a lo mejor de películas y series en el Reino Unido y el mundo. Pero no sólo eso, sino que nos dan una idea lo que podría ocurrir en los premios Oscar.

Foto: Getty Images

Guillermo del Toro ganó ‘Mejor Película Animada’ en los BAFTA 2023

De hecho, dato curioso, algunos conocen a los BAFTA como los ‘oscars británicos’ y qué felicidad nos dio saber que Guillermo del Toro se llevó la categoría a ‘Mejor Película Animada’. Algo que ya nos da esperanza de que deje el nombre de México en alto en la edición 2023 de los Oscar.

Así lo confirmó la cuenta oficial de la cinta, donde felicitaron a todos los involucrados en esta cinta donde el cineasta mexicano habla de las infancias, la paternidad, la guerra y más en una cinta donde muchos lloramos a moco tendido.

Imagen ilustrativa de la película. Foto: Netflix.

‘Pinocchio’ se llevó dicha categoría en los premios británicos

“La vida es el viaje. El amor es la recompensa. Nos complace anunciar que #PinocchioMovie de Guillermo del Toro es la ganadora de los BAFTA en la categoría de película animada. ¡Felicitaciones a todo el equipo por este logro!”, se lee en un tuit publicado.

Cabe mencionar que ‘Pinocchio’ competía con ‘Marcel the Shell with Shoes On’, de Dean Fleischer Camp; ‘Puss in Boots: The Last Wish’, de Joel Crawford, y ‘Turning Red’, de la directora Domee Shi.

Foto: Pinocchio Movie (Twitter)

Sin embargo, la Academia británica se inclinó por los personajes de Guillermo Del Toro, quienes por cierto acapararon la mirada de todos al desfilar por la alfombra roja de los premios BAFTA 2023. ¡Orgullo nacional!

Foto: Getty Images