Este viernes 12 de junio, la administración de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aprobó la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, una operación que llevaba meses generando debate dentro de la industria del entretenimiento.

Las negociaciones se aceleraron a inicios de 2026, sobre todo con la salida de Netflix por la contienda para la adquisición. Luego, empezaron las críticas más severas por parte de distintos actores y figuras de la industria, quienes expresaron su preocupación.

¿La principal inquietud? La posibilidad de que la operación fortaleciera una concentración excesiva de poder en una industria cada vez más dominada por unos cuantos conglomerados.

Foto: “Paramount” (Facebook) / Logo de Warner Bros

Aprueban la fusión entre Paramount y Warner

Tras meses de análisis y revisiones, la fusión recibió finalmente la aprobación oficial. Y eso significa que, por ahora, no hay marcha atrás.

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, la unión entre Paramount y Warner Bros. Discovery no representa un riesgo para “la competencia o los consumidores estadounidenses”, particularmente en lo relacionado con la producción y distribución de películas destinadas a estrenarse en salas de cine.

Foto: Shutterstock.

Sin embargo, el caso podría extenderse. Aunque Paramount busca acelerar la integración de ambas compañías, distintos fiscales reconocen la posibilidad de emprender acciones legales para frenar la fusión.

El principal argumento es que la administración de Trump no estaría aplicando de manera adecuada la legislación antimonopolio vigente, permitiendo que una sola empresa acumule una influencia cada vez mayor sobre el mercado del entretenimiento.

Por ahora, la fusión sigue adelante. Pero el debate sobre quién controla Hollywood y hasta qué punto debería permitirse la concentración de poder dentro de la industria parece estar apenas comenzando.

¿En cuánto salió todo el asunto?

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, salió en 110 millones de dólares. Y no es para menos, pues de esa manera adquiriría Warner Bros. Pictures y DC Studios, la plataforma de HBO y canales como Cartoon Network, CNN y CBS.

Es decir que franquicias como Harry Potter, Game of Thrones, El señor de los anillos, Friends, The Big Bang Theory, y más, pasarían a la casa de Jackass, Misión Imposible, Top Gun, El padrino y más.