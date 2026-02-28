Paramount concreta la compra de Warner Bros tras el retiro de Netflix

Lo que necesitas saber: Paramount pagará 31 dólares por cada acción, para una transacción total de 110 mil millones de dólares

Paramount finalmente ganó la carrera contra Netflix por la compra de Warner Bros. Este 27 de febrero hicieron oficial la adquisición por nada menos que 110 mil millones de dólares.

Paramount confirma la compra de Warner Bros

“Paramount Skydance Corporation (NASDAQ: PSKY) (“Paramount”) y Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ: WBD) (“WBD”) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo de fusión definitivo según el cual Paramount adquirirá WBD, formando una empresa global de medios y entretenimiento de primer nivel enfocada en expandir las opciones del consumidor y empoderar al talento creativo en todo el mundo”, anunciaron en un comunicado.

Netflix niega aumentar oferta por Warner Bros. Discovery / Foto: Especial

El acuerdo establece que Paramount pagará 31 dólares por acción, para adquirir todas las acciones que circulan de Warner Bros. La idea es que la transacción quede totalmente cerrada para el primer trimestre de 2026, es decir, antes de acabar marzo.

Paramount espera que, con esto, se generen ganancias que lleguen a los 6 mil millones de dólares. El lunes 2 de marzo por la mañana darán una conferencia de prensa para dar más detalles del acuerdo.

Netflix se hizo a un lado en la carrera por Warner Bros días antes

Como te contamos por acá, esto llega luego de que Netflix alzó la bandera blanca para hacerse a un lado en esta carrera. En cuanto Paramount puso sobre la mesa los 110 mil millones de dólares, Netflix de plano ya no le entró al asunto.

“El acuerdo ya no resulta financieramente atractivo, por lo que rechazamos igualar esa oferta… Creemos que habríamos sido sólidos guardianes de las marcas icónicas de Warner Bros., y que nuestro acuerdo habría fortalecido a la industria del entretenimiento, además de preservar y crear más empleos de producción en Estados Unidos”, dijeron Ted Sarandos y Greg Peters, de Netflix, en un comunicado.

La historia dio un giro radical, pues apenas en diciembre, Warner Bros. anunció que aceptaba la oferta de Netflix para que la comprara. Paramount hizo su oferta, y aunque inicialmente Warner pretendía mantener su acuerdo con Netflix, el retiro de ésta última llevó a la compra que se concreta este viernes.