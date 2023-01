La noche de los Golden Globes 2023 llegó, las estatuillas se entregaron y así arrancó la temporada de premios. La entrega 80 de la premiación organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, se realizó este martes 10 de enero y ya conocemos a los ganadores.

Varias de las mejores películas del último año, como se esperaba, se llevaron los premios y claro que algunas ya hasta se visualizaban como las favoritas de la noche. Y bueno, en caso de que aún no hayan visto estos largometrajes, acá les dejamos el dato de dónde pueden ver a las cintas ganadoras de esta noche.

POR AQUI les decimos por dónde ver las series ganadores de la premiación.

Dónde ver las películas ganadoras de los Golden Globes 2023

Everything Everywhere All at Once

Premios: Mejor Actor de Reparto en una Película, Mejor Actriz en una Película de Comedia o Musical

Dónde ver: Disponible en plataformas para compra y renta.

El combo de directores conocidos como The Daniels nos trajeron de la mano de A24 una de las más grandes sorpresas de 2022. Con Michelle Yeoh en el papel principal y Ke Huy Quan como coprotagonista, Everything Everywhere All at Once nos introduce en la vida de una familia disfuncional de origen chino, con Evelyn Quan Wang como una mujer que debe lidiar con un posible divorcio, la visita de su estricto padre y una mala relación con su hija.

Por si fuera poco, su negocio de lavandería es auditado y el tema de los impuestos lo amenaza. Lo que parece una complicada situación de la vida cotidiana, pronto se convierte en una peligrosa aventura de ciencia ficción donde Evelyn deberá cruzar el multiverso, conocer a sus diferentes ‘yo’ de otras realidades. Un viaje frenético, divertido, con momentos llenos de adrenalina, acción y drama al mismo nivel. Aquí nuestra entrevista con los directores:

Black Panther: Wakanda Forever

Premios: Mejor Actriz de Reparto en una Película

Dónde ver: Disponible en algunos cines. Llega a Disney+ el 1 de febrero

La segunda parte de la historia de Black Panther llegó en el 2022 luego de mucha incertidumbre sobre cómo continuaría todo sin Chadwick Boseman. Con Shuri (Letitia Wright) tomando el manto de la heroína para esta continuación, el pueblo wakandiano se enfrenta a una nueva amenaza: el reino Talokan, gobernado por Namor (Tenoch Huerta).Aquí nuestra entrevista con los protagonistas:

Babylon

Premios: Mejor Score/Banda Sonora

Dónde ver: Próximamente en cines

Damien Chazelle vuelve a la dirección con Babylon, una historia donde conocemos a un aspirante a actor que está buscando su gran oportunidad en la escena hollywoodense de los años 20, aunque comenzando como asistente. Aunque optimista, pronto se dará cuenta de lo enfermo que es el mundo del espectáculo, todo de la mano de su mentor Jack Conrad (Brad Pitt) y la reconocida pero extravagante y excéntrica actriz Nellie LaRoy (Margot Robbie).

The Banshees Of Inisherin

Premios: Mejor Actor en una Película Musical o Comedia, Mejor Guión, Mejor Película de Comedia o Musical

Dónde ver: Próximamente en cines

En medio del contexto de la Guerra Civil Irlandesa, conocemos la historia de Pádraic y Colm, un par de amigos que se conocen de toda la vida y viven en la tranquila pero poco emocionante isla de Inisherin.

Sin embargo, el par de amigos es bastante diferente; Pádraic es un tipo que no sale de su rutina y es bastante aburrido, mientras Colm tiene ambiciones musicales de hacer algo por lo que lo recuerden. Un día, el violinista llega a la conclusión de que no quiere volver a ver a su viejo amigo, y lo amenaza con un brutal ultimátum.

Así, nos adentramos en una historia de reflexión sobre la soledad, la amistad, el significado de la vida para cada persona, a través de una cinta llena de buen drama y bastante humor. AQUÍ les contamos sobre 5 puntos que deben conocer de la película.

Foto: Searchlight Pictures.

Pinocchio

Premios: Mejor Película Animada

Dónde ver: Netflix

Guillermo del Toro nos trae su versión de Pinocchio, ambientada en la Italia fascista, donde conocemos a Geppetto como un hombre al que la guerra lo ha orillado a una tragedia familiar. Sumido en la depresión, construye a un títere de madera que cobra vida y que con su inocencia, conmueve al afligido hombre.

Aunque se basa en el conocido cuento infantil, esta versión de la historia es más ‘oscura’, reflexiva y toca temas más serios como la resignación ante la pérdida, el valor de seguir ante las adversidades, darle su lugar a cada persona a través del valor individual de cada uno, la muerte no como un final, sino como un paso a la posteridad y muchas cosas más. Aquí nuestra entrevista con Guillermo del Toro.

Elvis

Premios: Mejor Actor en una Película de Drama

Dónde ver: HBO Max

Esta cinta representó el regreso de Baz Luhrmann a la silla del director tras The Great Gatsby. Con Tom Hanks y una destacada actuación de Austin Butler en el papel de Elvis Presley, la cinta biográfica se desarrolla a través de los recuerdos del Coronel Tom Parker, quien en 1997 se encuentra en su lecho de muerte y empieza a recordar todo lo que vivió con el llamado “Rey del Rock & Roll”, desde que lo conoció hasta los últimos momentos previos al fallecimiento de la leyenda. Por acá nuestra entrevista.

Tár

Premios: Mejor actriz en una Película de Drama

Dónde ver: Próximamente en cines

Cate Blanchett ofrece una de las mejores actuaciones de toda su carrera representando a Lydia Tár, una reconocida directora de una orquesta alemana que se encuentra en el momento más admirable de su carrera. Sin embargo, ante las presiones del éxito, el abuso de poder, problemas legales, físicos y un montón de controversias, ve cómo su vida se derrumba poco a poco.

Cate Blanchett en ‘Tár’ / Foto: Universal Pictures

Argentina, 1985

Premios: Mejor Película en Lengua no inglesa

Dónde ver: Prime Video

El cine argentino está de fiesta y con Argentina, 1985 se llevaron el premio a Mejor Película de Habla no inglesa. Ambientada en una convulsa época para el país sudamericano, el largometraje nos muestra la historia de dos fiscales que contra todo, harán lo posible por llevar a juicio a varios de los responsables de la dictadura militar más sangrienta en la historia de Argentina.

The Fabelmans

Premios: Mejor Director, Mejor Película de Drama

Dónde ver: Próximamente en cines

Steven Spielberg nos entrega en esta cinta una película que podríamos considerar de las más personales que ha hecho. Con algunos tintes autobiográficos, The Fabelmans nos lleva a través de las vivencias de un chico llamado Sammy, quien encuentra en el cine su pasión y el eje de su vida. A pesar de las desventuras y también viviendo grandes momentos, lo veremos intentando conseguir su sueño de convertirse en cineasta, aún cuando los problemas familiares y de la vida cotidiana compliquen los ánimos.

RRR (Rise Roar Revolt)

Premios: Mejor Canción Original

Dónde ver: Netflix

Basada en personajes de la vida real, RRR se desarrolla en 1920 durante la ocupación británica en India. Un gobernador inglés y su pareja secuestran a una talentosa artista de una tribu y en consecuencia, el líder tribal de esas tierras se embarca en una misión para rescatarla.

Los secuestradores británicos se enteran de ello, así que mandan a uno de sus policías imperiales indios más capacitados para frenar a la amenaza. En medio de confusiones e identidades falsas, el líder tribal y el oficial imperial se conocen y entablan una gran amistad sin saber que uno es el objetivo del otro.

Es a través de este ‘bromance’ que pronto liderarán una pequeña revolución en favor de la gente de su país contra los ocupacionistas ingleses.