Después de un año donde se estrenaron un montón de series grandiosas –tanto en la pantalla chica tradicional como en las plataformas de streaming–, llegó la temporada que los entusiastas de estas producciones siempre andan esperando: las premiaciones. Y qué mejor que arrancar con todo con el regreso a las grandes ligas de una ceremonia que últimamente había causado controversia, ni más ni menos que los Golden Globes.

En 2022, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) decidió no televisar la entrega luego de una serie de escándalos. Sin embargo, este año volvieron con todo para premiar a lo mejor de la televisión y vaya que la competencia estuvo reñida, pues al menos de este lado, hubo muchas series que por supuesto, se merecían por completo todos los reconocimientos.

Foto: Getty Images

Finalmente, en 2023 regresaron por la puerta grande los Golden Globes y vaya que nos sorprendieron –tanto para bien como para mal– dándole estatuillas a varias producciones impresionantes (POR ACÁ les dejamos el resumen de toda la ceremonia). Pero si ustedes no se chutaron toda la premiación y quieren ver todas las series ganadoras de este año, a continuación les contamos dónde las pueden checar para maratonear sabroso os próximos meses.

House of the Dragon

Las sorpresas no se hicieron esperar en los Golden Globes 2023. Y es que en la categoría de mejor serie de drama, todo el mundo esperaba que Better Call Saul por fin se llevara este premio luego de años impactando a miles de personas. Sin embargo, la gran ganadora en esta categoría fue House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que nos dejó picados porque nos mostraron el inicio del conflicto que destruyó a una de las casas más poderosas de Westeros: los Targaryen. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se merecía este reconocimiento o no?

Puedes ver House of the Dragon en HBO Max

Euphoria

Por supuesto que Euphoria no se podía ir con las manos vacías de los Golden Globes 2023. Puede que no se haya llevado el premio a mejor serie de drama, pero tenía posibilidades de ganar en mejor actriz y a pesar de la enorme competencia que tenía, Zendaya una vez más se quedó con el reconocimiento por su espectacular actuación como Rue Bennet… completamente merecido. ¿Están listos para la tercera temporada?

Puedes ver las dos temporadas de Euphoria en HBO Max

Yellowstone

Vaya que nos quedamos con el ojo cuadrado cuando se anunció al ganador de la categoría de mejor actor en una serie de drama. Y es que no lo decimos a la ligera, pues en la terna había nombres bastante pesados que para muchos, figuraban como grandes favoritos. Sin embargo, este Golden Globe fue para Kevin Costner, quien se lo llevó por dar vida a John Dutton en Yellowstone, una intensa producción que desde hace algunos años nos ha contado la historia del turbio pasado y el conflicto que existió entre este famoso Parque Nacional de los Estados Unidos, una reserva india y los dueños de las tierras.

Puedes ver las cinco temporadas de Yellowstone en Paramount+

Abbott Elementary

Ya se nos está haciendo costumbre ver a Abbott Elementary en las ceremonias de premiación arrasando con los premios. Y sin duda, en los Golden Globe 2023 tampoco se quedaron atrás, pues gracias a las actuaciones de Quinta Brunson y Tyler James Williams como los profesores Janine Teagues y Gregory Eddie, regresaron a casa con los reconocimientos a mejor actriz y mejor actor de reparto en cuanto a comedia. Pero no solo eso, también se coronaron como la mejor serie de comedia. Y si no han visto esta producción, tienen qué echarle un ojo, porque es bastante divertida la historia de estos maestros de escuela pública sumamente peculiares.

Puedes ver Abbott Elementary en Star+

The Bear

Sin duda, The Bear fue una de las grandes sorpresas en cuanto a series en el 2022. Y es que esta producción que sigue la vida de un chef que tiene conflictos tanto con su familia como su trabajo, así como la manera en que contaron la historia, simplemente te vuelan la cabeza. Y a pesar de que tenía a nombres importantes dentro del entretenimiento, Jeremy Allen White se llevó el Golden Globe a mejor actor en una serie de comedia por interpretar a Carmy Berzatto, una completa sorpresa pero que nos deja con un gran sabor de boca, pues demuestra que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se está fijando en otra clase de proyectos que son alucinantes.

Puedes ver The Bear en Star+

Ozark

Puede que Ozark haya cerrado con broche de oro después de casi cinco años y 44 episodios; sin embargo, no había mejor manera de celebrar una de las producciones más intensas de los últimos tiempos que con un Golden Globe. A pesar de que estaban dentro en la categoría de mejor serie de drama, no lograron llevarse el premio. Aunque eso sí, como lo ha hecho en la gran mayoría de las ceremonias de premiación, Julian Garner sacó la casta ganando la categoría de mejore actriz de reparto en una serie de drama por dar vida a Ruth Langmore.

Puedes ver las cuatro temporadas de Ozark en Netflix

The Dropout

Continuando con las series limitadas y a pesar de que había contendientes fuertes e interesantes que se merecían por completo el premio a mejor actriz en dicha categoría, Amanda Seyfried fue quien les arrebató dicho Golden Globe este 2023 por su papel en The Dropout, donde da vida en la pantalla chica a la empresaria de biotecnología, Elizabeth Holmes, quien tras una serie de decisiones que toma, termina en la puritita desgracia. Aquí era un volado, pero Amanda tenía merecido llevarse el reconocimiento porque su actuación es brutal.

Puedes ver The Dropout en Star+

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Parece que este no fue el año de Netflix en los Golden Globes, pues a pesar de que estaban en varias de las nominaciones de este 2023, no lograron llevarse las categorías que quizá esperaban. Pero además de Ozark, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story le dio al gigante del streaming un premio más, pues Evan Peters se quedó con el reconocimiento a mejor actor en una serie limitada o película para la televisión por su brutal interpretación del asesino serial, Jeffrey Dahmer. Y sí, es un mérito completamente merecido, ¿no lo creen?

Puedes ver Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story en Netflix

Black Bird

Como lo mencionamos arriba, este año en los Golden Globes, los premios en cuanto a producciones de televisión se dividieron entre varios canales y plataformas. Entre ellas Apple TV+ que se quedó con la categoría a mejor actor de reparto en una serie limitada, y todo por el gran trabajo que hizo Paul Walter Hauser para dar vida a Larry Hall en Black Bird, una historia de drama criminal que los dejará al filo del asiento.

Puedes ver Black Bird en Apple TV+

The White Lotus

Por último pero no menos importante, tenemos una serie que estaba cantado que se llevaría la mayoría de las categorías en las que se encontraba nominada. Por su puesto que hablamos de The White Lotus, una producción que nos sorprendió con su trama llena de misterio, suspenso, drama y humor negro. Así que no es de extrañarse que ganara la categoría de mejor serie limitada ni tampoco que Jennifer Coolidge se quedara con el reconocimiento a mejor actriz de reparto en una serie limitada por interpretar a Tanya McQuoid. Si no la han visto, de verdad se están perdiendo de una joyita.

Puedes ver las dos temporadas de The White Lotus en HBO Max