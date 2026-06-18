El Grinch es de esas películas que superaron la etiqueta de clásico navideño para convertirse en una de las comfort movies favoritas de quienes crecimos a principios de los dosmiles. Y ahora, ya entrados en nuestros treinta, nos enteramos de que podría haber una secuela para la que regresaría nada menos que Jim Carrey.

Así como lo leen. La historia del sujeto verde que odiaba la Navidad y planeó robársela como venganza contra los Quién de Villa Quién por tratarlo mal de niño, podría volver a la pantalla grande con una segunda entrega.

Y la noticia se pone todavía mejor. Porque las conversaciones no sólo contemplan el regreso de Jim Carrey como protagonista, sino también el de Ron Howard como director. Ya sólo faltaría que Taylor Momsen volviera como Cindy Lou Quién. ¿Se imaginan?

Imagen de ‘El Grinch’ con Jim Carrey / Foto: IMDb

El posible regreso de Jim Carrey como El Grinch

Lo primero que deben saber es que el proyecto todavía no está confirmado al 100. Por ahora, apenas han comenzado las conversaciones entre los involucrados.

Sin embargo, existe una posibilidad real de que suceda, especialmente porque Jim Carrey ha comentado en varias ocasiones que estaría dispuesto a regresar al personaje bajo ciertas condiciones. ¿La principal? No volver a pasar por el agotador proceso de maquillaje que sufrió durante la producción de la película original.

Jim Carrey como el Grinch / Foto: IMDb

En 2024, el actor explicó que la tecnología actual podría resolver ese problema. “Con el motion capture y todo lo que existe ahora, cualquier cosa es posible en este mundo“, comentó.

Para interpretar al Grinch en la película de 2000, Carrey pasaba horas diarias sometido a complejas sesiones de maquillaje y prótesis. “Lo hice con muchísimo maquillaje. Apenas podía respirar. Fue un proceso extremadamente tortuoso“, recordó el actor. “Pensaba en los niños todo el tiempo. Me decía: ‘Es para ellos. Es para ellos‘”.

El éxito de El Grinch

En el 2000, El Grinch se convirtió en un enorme éxito de taquilla y en una de las adaptaciones más populares de la obra del Dr. Seuss. La película recaudó alrededor de 350 millones de dólares en todo el mundo, una cifra impresionante para la época y para una producción navideña.

Con el paso de los años, además, se transformó en un clásico generacional que sigue apareciendo cada diciembre en las listas de películas más vistas. Ya saben, de esas que dejas en le tv cuando aparecen.

El Grinch también volvió en animación

En 2018, Illumination estrenó una nueva versión animada de El Grinch, con la voz de Benedict Cumberbatch y Pharrell Williams como narrador.

Ahora sólo queda esperar para saber si Jim Carrey volverá como el Grinch. O, mejor dicho, si la tecnología logra convencerlo de hacerlo sin pasar otra vez por horas de maquillaje.