¡Momento épico! Recordemos cuando Jim Carrey covereó "Creep" de Radiohead

Sin duda, hay actores que se convierten en verdaderos rockstars. El ejemplo perfecto de esto es Jim Carrey, quien no solo es todo un crack a la hora de actuar frente a las cámaras, a lo largo de los años también ha demostrado que tiene un lado musical bastante interesante que no ha desarrollado por completo –pues hasta la fecha no se ha animado a lanzar su carrera como solista– pero nos deja muy claro que si quisiera, chance la armaría en esta industria.

Desde hace un buen rato, Carrey ha colaborado con artistas como The Weeknd y Busta Rhymes. Pero de igual manera, muchos músicos y raperos del tamaño de The Roots, Young Thug, Future, Mac Miller, Tyler, The Creator y Kid Cudi se han inspirado en él y sus personajes para proyectos espectaculares –e incluso lo han mencionado en canciones–. Sin embargo, Jim ha sorprendido a propios y extraños regalándonos momentos espectaculares, como cuando cantó un clásico de Radiohead.

Jim Carrey en la premiere de “Sonic The Hedgehog 2’/Foto: Getty Images)

Jim Carrey armó una essstraña invitación para un concierto especial

Resulta que el 10 de septiembre de 2011, Jim Carrey invitó a un montón de personas a un evento muy especial. A través de su cuenta de Twitter, el protagonista de La Máscara publicó un mensaje bastante extraño que decía lo siguiente: “Esta noche a medianoche, hora de Nueva York, ‘Algo feliz para un día duro’ ¿Encontramos todos un #UnitedStateOfGrace?”. Por supuesto que nadie entendía a qué se refería con esas palabras, pero hubo varios abusados que lograron descifrar el código y vaya que tuvieron una gran recompensa.

En realidad, se trataba de una invitación pública a un concierto improvisado que Carrey armó en un pequeño bar de la Gran Manzana llamado Arlene’s Grocery. Ahí, el actor de The Eternal Sunshine of the Spotless Mind les dio una experiencia única, pues junto a una banda de cuatro músicos se subió al escenario para cantar y coverear algunas canciones con las que demostró su amor por la música.

Tonight at midnight, NY time, on www.jimcarreytrulife.com 'Something happy for a hard day' Let's all find a #UnitedStateOfGrace ?;^) — Jim Carrey (@JimCarrey) September 10, 2011

El actor se rifó covereando grandes rolas como “Creep” de Radiohead

A lo largo de esa rara pero épica noche, Jim Carrey interpretó rolas como “Bullet with Butterfly Wings” de The Smashing Pumpkins y “I Started a Joke” de The Bee Gees. Sin embargo, el momento más espectacular de este mini show que se aventó fue cuando se echó ni más ni menos que “Creep”, ese clásico de Radiohead que a todos –excepto a la banda– nos encanta, y vaya que el mismísimo Ace Ventura se rifó como los grandes.

Carrey comenzó bromeando, diciendo que este tema era “su nuevo himno” y que muchos relacionaron esta frase con el bizarro video que publicó en Twitter en agosto de 2011 sobre Emma Stone, donde confesaba que estaba enamorado de la actriz y mencionaba que si no fuera más grande, probablemente se casaría con ella. Después de esto empezaron a sonar los acordes de este hitazo que la banda británica lanzó en su álbum debut, Pablo Honey de 1994 y con su peculiar estilo –ya saben, haciendo caras y exagerando sus gestos–, Jim se aventó este rolón. A continuación les dejamos el video de este momento.

Y sí, quizá Jim Carrey no tenga la voz de Thom Yorke, pero siendo muy honestos, le echó un montón de ganas y logró su objetivo: hacer que el público viviera una experiencia única. Además, se ve que él se la pasó increíble cantando este clásico de Radiohead y a nosotros nos regaló un instante épico que se hizo viral y que nos recuerda que este actorazo es un verdadero crack en toda la extensión de la palabra.