Widow’s Bay llegó a su final en Apple TV+. Afortunadamente, sólo se trata del cierre de su primera temporada, porque la plataforma ya confirmó una segunda entrega que me emociona mucho, quizá demasiado.

Les juro que tenía tiempo sin engancharme de esta manera con una serie. De esperar cada semana un nuevo episodio, de intentar revelar el misterio, de reírme y asustarme al mismo tiempo. Widow’s Bay es, amigos, una de mis series favoritas de 2026 junto a A Knight of the Seven Kingdoms.

Dunk y Egg en ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ // Foto: Warner Bros Discovery

Quienes hayan visto uno que otro episodio, quizá piensen que exagero. Y no, jamás diría que es la mejor serie de la televisión ni que está redefiniendo la industria. Pero sí hace algo que extraño mucho: recupera la tradición del “monstruo de la semana”, convirtiendo cada episodio en una aventura distinta, dinámica y tremendamente entretenida.

Y además, por debajo del horror y comedia tan evidentes, tiene una pregunta mucho más profunda: ¿qué hacemos con el pasado?

Imagen de ‘Widow’s Bay’ / Foto: Apple TV

Widow’s Bay

Widow’s Bay es una serie creada por Katie Dippold y protagonizada por Matthew Rhys y Kate O’Flynn.

La historia sucede en Widow’s Bay, una pequeña isla de Nueva Inglaterra marcada por el aislamiento, la tradición pesquera y una larga lista de leyendas que sus habitantes prefieren no discutir demasiado.

El alcalde es Tom Loftis, un hombre que no nació ahí, pero que decidió quedarse después de conocer a quien sería su esposa. Tras enviudar y criar a su hijo en la isla, su objetivo es convertir Widow’s Bay en el próximo Martha’s Vineyard: un destino turístico que dejen una buena derrama económica.

El problema es que, mientras su plan comienza a funcionar, también despierta una antigua maldición que periódicamente regresa para atormentar a la comunidad relacionadas con las olvidadas leyendas locales.

El monstruo de la semana

A partir de esa premisa, cada episodio presenta una nueva criatura, una nueva historia o una nueva manifestación sobrenatural que Tom debe entender antes de que termine destruyendo todo lo que intenta construir.

Como extranjero, descubre poco a poco las reglas no escritas de la isla, incluida aquella que más lo perturba en caso de ser cierta. Y es que quienes nacen en Widow’s Bay jamás pueden abandonarla. Y eso incluye a su hijo.

Muchos han comparado la serie con el universo de Stephen King. Y sí, tiene algo de Derry, de esa comunidad que parece aferrarse a sus creencias y tradiciones antiguas, y por ende, aterradoras. Pero lo que Widow’s Bay hace mejor que muchas adaptaciones de King es desarrollar a sus personajes alrededor de la comedia.

La serie navega entre el humor negro, el absurdo e incluso el pastelazo. Y lo hace muy bien. Me reí muchísimo durante sus diez episodios. Y también me asusté, y me puse nerviosa, y sobre todo, no quería que terminara.

Kate O’Flynn en Widow’s Bay / Foto: Apple TV

Cuando Widow’s Bay se pone seria

Pero hay otro punto que la hace aun más interesante. Y para explicar esto necesito mencionar Dahomey, el documental de 2024 dirigido por Mati Diop.

Esta película sigue el regreso a Benín de varios artefactos históricos saqueados por Francia durante el periodo colonial en el reino de Dahomey. Objetos que pasaron décadas almacenados o exhibidos en museos europeos antes de volver a su lugar de origen. Ya saben… la típica historia del imperialismo europeo.

Una vez que los artefactos regresan a “casa”, los habitantes tienen un dilema bien intenso de qué son esos objectos. ¿Piezas de museo y testigos de su historia?, ¿o herramientas espirituales concebidas para cumplir una función dentro de su mágica tradición? Deben responder si las dejan en un museo, o las utilizan para lo que fueron hechas.

Imagen de ‘Dahomey’ / Foto: Cortesía MUBI

Widow’s Bay plantea algo muy parecido. La isla vive de sus leyendas. Son parte de su identidad, de su historia y de aquello que la hace diferente.

Pero cuando llegan los turistas, deben plantearlas como su historia o relatos que entretienen y fascinan a los visitantes. Tom y otros personajes se preguntan si sys leyendas son algo vivo, y si eso implica convivir con la magia, el miedo y las consecuencias que traen consigo.

Ahí es donde Widow’s Bay no sólo es una gran serie de horror y comedia, pues habla de memoria e identidad, de qué partes del pasado conservamos y cuáles preferimos poner en una vitrina.

Por eso Widow’s Bay se convirtió en una de mis series favoritas de 2026. Hay brujas, payasos aterradores y hasta una especie de Michael Myers inmortal, pero también una pregunta de la que no tengo respuesta, pero me gusta que exista.