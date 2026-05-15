Si no sabes qué ver y te gustan las historias llenas de misterio, tensión y escenarios inquietantes, estas series de islas siniestras son para ti. Comunidades aisladas con secretos oscuros, supervivientes enfrentándose a lo desconocido… este tipo de producciones combinan terror, drama y suspenso en lugares donde escapar no es una opción.

En esta lista reunimos algunas de las mejores series ambientadas en islas que te van a atrapar desde el primer episodio, ya sea por sus giros inesperados, sus personajes complejos o las amenazas —reales o sobrenaturales— que habitan en estos lugares. Y así, ya tienes qué ver al menos este fin de semana.

Foto: Pexels.

Widow’s Bay

2026

Cualquier fan de Stephen King va a agradecer muchísimo esta recomendación. Se trata de Widow’s Bay, creada por Katie Dippold, que nos lleva a una isla ficticia en Nueva Inglaterra donde lo sobrenatural deja de ser leyenda… para volverse realidad.

La historia sigue a un alcalde que, desesperado por aumentar el turismo, decide impulsar una serie de iniciativas para atraer visitantes a Widow’s Bay. El problema es que, al hacerlo, la isla “despierta”. Y eso significa que todas las maldiciones, mitos y leyendas con las que han vivido sus habitantes —marinos y pescadores— comienzan a manifestarse.

Widow’s Bay funciona como una mezcla muy bien lograda entre el horror y el terror folclórico, con toques de comedia que en momentos se inclinan hacia el slapstick. Esa combinación le da un equilibrio particular dentro de un formato ligero, donde cada episodio presenta una nueva amenaza que pone en jaque la estabilidad de la isla.

Widow’s Bay está disponible en Apple TV.

The Third Day

2020

The Third Day fue una de esas sorpresas que nos dejó la pandemia. Creada por Felix Barrett y Dennis Kelly, y producida por Brad Pitt, la serie destacó por su propuesta narrativa: dividió su historia en tres eventos distintos, uno de los cuales fue transmitido en vivo durante 12 horas.

La historia sigue a Sam, un hombre marcado por la pérdida de su hijo que, por diversas circunstancias, llega a una isla cuyo acceso depende de la marea. Su presencia despierta la desconfianza de los habitantes, una comunidad profundamente arraigada a sus tradiciones y creencias, especialmente cuando se trata de forasteros.

Mientras el espectador se adentra en los rituales —bastante siniestros, hay que decirlo—, aparece Helen, una mujer que también llega a la isla en busca de respuestas relacionadas con el duelo, la pérdida y la necesidad de cerrar ciclos. La serie está protagonizada por Jude Law, Naomie Harris, Emily Watson, Katherine Waterston y Paddy Considine.

The Third Day está disponible en HBO Max.

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Midnight Mass

2021

Midnight Mass es una de esas historias que probablemente sólo puedes ver una vez en la vida. Es tan intensa, emocional y desgarradora que cuesta regresar a ella… pero justo ahí radica su fuerza: en lo única, incómoda y profundamente bella que resulta. Y claro, si hablamos de una isla tan siniestra como fascinante, estamos en territorio de Mike Flanagan.

La serie sigue a Riley, un hombre que, tras pasar varios años en prisión por atropellar a una persona mientras conducía ebrio, regresa a la isla Crockett, el lugar donde creció. Se trata de una comunidad profundamente católica, aferrada a sus creencias, donde Riley no es precisamente bien recibido, salvo por sus padres y Erin, su primer amor.

Al mismo tiempo que él vuelve, también llega un nuevo sacerdote a la iglesia: el padre Paul Hill. A primera vista, se trata de un hombre joven con ideas conservadoras sobre la fe. Pero pronto queda claro que guarda un secreto que podría transformar por completo al pueblo… o acabar con él.

Midnight Mass está disponible en Netflix.

Lost

2004-2010

Lost no necesita presentación. Creada por Jeffrey Lieber, J. J. Abrams y Damon Lindelof, la serie nos presenta a un grupo de sobrevivientes del accidente del vuelo 815 de Oceanic Airlines, que viajaba de Sídney, Australia, a Los Ángeles, California.

Nos atrevemos a decir que Lost, estrenada en 2004, fue una de las primeras series en detonar conversaciones masivas en internet: teorías, foros, comunidades de fans y debates interminables sobre qué estaba ocurriendo en la isla donde quedaron atrapados.

Con el tiempo, se consolidó como una de las mejores series en la historia de la televisión, a pesar de su final —cuestionado o, mejor dicho, no del todo bien recibido por muchos espectadores—. Además, en su momento, fue una de las producciones más costosas, marcando un precedente para las grandes series que vendrían después.

Lost está disponible en Disney+.

The Wilds

2020-2022

Tenemos que decirlo: The Wilds fue cancelada de forma abrupta tras su segunda temporada. Y sí, dolió. Era una serie que disfrutábamos bastante: una historia sobre adolescentes varadas en una isla que escondía un montón de secretos siniestros.

Creada por Sarah Streicher, la serie nos presenta a un grupo de jóvenes que, tras un accidente de avión, terminan aisladas en una isla que no sólo las enfrenta entre ellas, sino también consigo mismas. Conforme avanza la historia, descubrimos que nada es lo que parece: todo forma parte de un experimento perverso que busca probar una idea sobre liderazgo y comportamiento femenino.

La segunda temporada expande esa premisa al introducir a un nuevo grupo de personajes —adolescentes hombres—, replicando el experimento bajo las mismas condiciones. Aunque esta nueva entrega tenía varios elementos cuestionables, la dinámica entre personajes y la forma en que se construían sus historias seguía siendo uno de sus puntos más interesantes.

The Wilds está disponible en Prime Video.