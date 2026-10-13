La base de Kneecap viene principalmente del idioma, el cual, se dice, ha sido bloqueado una y otra vez con la intención de eliminarlo por completo.

Lo que necesitas saber: La base de Kneecap viene principalmente del idioma, el cual, se dice, ha sido bloqueado una y otra vez con la intención de eliminarlo por completo.

Kneecap es la banda de rap de Irlanda del Norte que, en 2025, fue un ejemplo de cómo la música puede convertirse en una poderosa plataforma de protesta y libertad de expresión (algo que podemos ver con más detalle en su película de 2024, disponible en Prime Video).

Pero Kneecap no es sólo el nombre de una banda, también hace referencia a la práctica violenta que ha resurgido en los últimos años entre la comunidad norirlandesa, afectando principalmente a los más jóvenes: aquellos que conocen su historia por los relatos del pasado.

Kneecap / Foto: Getty.

Sus antepasados, incluidos los de Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí (nombres artísticos de los integrantes de Kneecap), cuentan su historia entre varios conflictos que se resumen en una guerra no oficial que en pleno 2026, parece no terminar.

¿Por qué? Por acá les contamos un poco de la historia de la isla de Irlanda y cómo es que una banda como Kneecap ha logrado unir los opuestos bajo rimas en gaélico, para convertirse en una de la agrupaciones más importantes del 2025.

La isla de Irlanda

La isla de Irlanda está ubicada al noroeste de Europa en el Atlántico Norte, y en su historia encontramos una constante de invasiones protagonizadas por los hombres del norte, celtas y los anglosajones.

La ocupación inglesa de Irlanda se hizo oficial en el siglo XI bajo el reinado de Enrique II de Inglaterra. Primero, la isla funcionó como un señorío para luego convertirse en un Estado cliente (bajo el control económico, militar y político de Inglaterra).

Con el paso de los siglos, la isla quedó 100 por ciento controlada por la corona británica. Y con eso, comenzó la migración de ingleses protestantes que, en su mayoría, se asentó al norte de la isla. Los problemas comenzaron cuando confiscaron las tierras de los irlandeses para entregarlas directamente a los colonos.

En el siglo XVII comenzó a circular la idea de unir todos los territorios tomados por Inglaterra en un mismo reino. Pero los irlandeses, mirando la situación política de América, y temiendo una invasión de otra potencia como Francia, armaron una organización conocida como Voluntarios Irlandeses.

Y si bien no se dio ninguna invasión, en 1798 usaron esta organización para enfrentar el dominio británico exigiendo, por un lado, completa independencia, y por el otro, que les devolvieran ciertos poderes. La rebelión no duró mucho, pero la cosquilla de la separación permaneció.

Antigua torre en Irlanda / Foto: Pexels (Liudmyla Shalimova )

El nacimiento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

Entrado el siglo XIX, se fundó en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (Escocia ya formaba parte también del reino) bajo el Acta de Unión, la cual suprimía el Parlamento irlandés pero le aseguraba algunos curules en el Parlamento de Westminster.

Las tensiones llegaron a un punto de no retorno en 1870 con el conocido Home Rule o movimiento de autonomía irlandesa en la que no exigían la independencia, sino recuperar ciertos poderes dentro del Reino Unido como la creación de un Parlamento irlandés que tratara asuntos internos.

Hasta ahora hemos hablado de Irlanda como un todo frente el dominio y la presencia inglesa. Pero para estas épocas, Irlanda estaba dividida de manera interna en dos bandos: los nacionalistas irlandeses, de mayoría católica y que querían separarse por completo y los unionistas (de mayoría protestante) que eran leales a la monarquía.

Símbolo Chi Rho en tela, simbolizando el Cristianismo / Foto: Pexels (RDNE Stock project)

Los conflictos previos a la separación de Irlanda

Ya entrados en el siglo XX, en 1910 los nacionalistas obtuvieron una victoria en la que ya se iban a sentar a la mesa para negociar ciertos aspectos que les otorgarían mayor poder. Pero la Primera Guerra Mundial suspendió la aprobación de una ley de autonomía.

Tres años después, ambos lados de Irlanda fundaron sus propias milicias para hacerle frente a un conflicto que ya estaba latente. Los unionistas o loyalist fundaron la Ulster Volunteers (obtenían armas de contrabando provenientes de Alemania).

Y en respuesta, los nacionalistas fundaron la organización paramilitar Voluntarios Irlandeses. ¿Se acuerdan de ellos?

Años después, en 1916, hubo un alzamiento en armas conocidos como el Alzamiento de Pascua que si bien no arrojó resultados claros o directores para los nacionalistas, marcó un precedente para lo que ocurriría en unos años…

Pero vamos por partes. Los nacionalistas obtuvieron mayor confianza, y en 1918, su partido Sinn Féin obtuvo una victoria que se reflejó en la fundación, un año después, del Parlamento de Dublín conocido como Dáil Éireann. Luego, declararon la independencia de Irlanda.

Arquitectura histórica de Dublín / Foto Pexels (Jonathan Borba)

Guerra de Independencia de Irlanda

Los británicos y los unionistas se opusieron, y el 21 de enero de 1919, inició la Guerra de Independencia de Irlanda. Para el conflicto, los Voluntarios Irlandeses se convirtieron en el Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés).

La guerra duró dos años. Con los estragos de la Primera Guerra en la milicia británica y su economía, la solución fue dividir la isla pero sin trazar o delimitar el el número de condados del norte y el sur, tampoco las fronteras. El gran problema es que en el norte había nacionalistas que se convirtieron en minoría (también católica). Lo mismo en el sur pero con los unionistas protestantes.

El Tratado anglo-irlandés de 1921 puso fin a la guerra de manera oficial con la creación del Estado Libre Irlandés con gobierno propio, parlamento y ejército, pero todavía como parte del Imperio. No todos estaban de acuerdo entre los nacionalistas, pero lo aceptaron. Y del otro lado, los unionistas no lo aceptaron y se separaron del Estado Libre Irlandés.

Fue así como estalló una guerra civil que terminó hasta 1937 con la Constitución de Irlanda redactada para la República de Irlanda, el país que conocemos ahora y que ocupa 83 por ciento de la isla.

La región que quedó fuera de la República de Irlanda, conocida como Irlanda del Norte, se convirtió en el escenario de un estadillo de actos violentos conocidos que, décadas después, fueron bautizados como The Troubles.

The Shankill road, Belfast durante The Troubles / Foto: Wikimedia (Fribbler )

The Troubles

The Troubles registró un sinfín de enfrentamientos entre los unionistas y nacionalistas: católicos republicanos irlandeses vs unionistas protestantes.

Como dato: en aquellos años, los protestantes eran mayoría en Irlanda del Norte. Esto cambió, por primera vez, en un censo de 2022 en el que se registró una mayoría de católicos a partir de distintos cambios demográficos que se han hecho en la región con el paso de los años.

Pero cuando comenzó el conflicto interno, se sabía que los católicos sufrían de discriminación en manos de los funcionarios protestantes. Se llevaron a cabo protestas pacíficas, para las cuales, las autoridades respondieron de manera violenta.

El inicio “oficial” del conflicto norirlandés de dio en octubre de 1968 durante una manifestación en Derry que terminó en violencia por parte de la policía.

La IRA entró en escena con ayuda del Sinn Féin, el partido de tendencia republicana. Y en respuesta, hubo arrestos masivos de personas señaladas como nacionalistas.

Free Derry Corner, en el barrio de Bogside de Derry, Irlanda del Norte / Foto: Wikimedia

Bloody Sunday

Las cosas se pusieron más tensas a partir del 30 de enero de 1972. En esta fecha se realizó una manifestación de nacionalistas en Derry, los cuales fueron atacados por el ejército británico y algunos protestantes. El ejército disparó a los civiles y mataron a más de una docena. Por eso se le conoce como Bloody Sunday.

¿Y qué pasó después? Con los ataques del ejército británico, la IRA aumentó su popularidad en Irlanda del Norte. Por lo que en 1973, se propuso el Acuerdo de Sunningdale que buscaba reconocer en el poder, por partes iguales, a los unionistas y los nacionalistas. Pero falló.

El Acuerdo de Viernes Santo

En los 90 hubo muchos intentos de llegar a la paz, pero todos fracasaron.

El 24 de abril de 1993, la IRA detonó un camión bomba en Bishopsgate en Londres. ¿La razón? Una respuesta a la petición del gobierno británico de dejar que IRA formara parte de las negociaciones sólo si se desarmaba. El acto marcó un antes y un después en el conflicto.

Finalmente, el 10 de abril de 1998, Reino Unido, la República de Irlanda y la mayoría de los partidos políticos norirlandeses, firmaron el Acuerdo de Viernes Santo que definía lo siguiente: un sistema de gobierno compartido en el que Irlanda del Norte se definía como un estado descentralizado (con poder legislativo y ejecutivo propio).

Los años siguientes al Acuerdo fueron confusos. Y alcanzaron un punto complicado en 2002 cuando quedó suspendido por nuevos ataques violentos registrados. Para 2007 se volvió al gobierno descentralizado.

Kneecapping, un ataque de castigo

The Troubles está lleno de episodios de violencia que permanecen vivos en la memoria de los irlandeses, para bien o para mal. Y cuando decimos que estuvieron marcados por la violencia no sólo hablamos de los ataques abiertos entre las distintas facciones.

Sino también por lo que sucedía a las sombras con los ataques de castigo. En la década de los 70, los grupos paramilitares de ambos bandos realizaban los llamados ataques de castigo (extrajudiciales) como golpizas, disparos y otras acciones.

Uno de los más conocidos era el disparo las extremidades de las personas en zonas clave como los codos, pies, tobillos y muslos, también las rodillas. A esta práctica se le conoce como kneecapping.

Dato: parte del debate es el uso del término “castigo”, pues de alguna manera se cree que legitima la existencia de estos ataques violentos en contra de jóvenes, las mayores víctimas.

Lamentablemente, estos ataques de castigo no son cosa del pasado. De acuerdo con distintos reportes, desde 2013 se ha registrado un aumento en estos actos de violencia cometidos por las organizaciones paramilitares de los republicanos y los loyalist.

Se sabe que son castigos que se aplican dentro de sus mismas comunidades.

La facción Acción Republicana Contra las Drogas (RAAD, por sus siglas en inglés), ataca a la comunidad católica y nacionalista de Irlanda del Norte, familias que no confían en el gobierno ni el la policía, disidentes desde el Acuerdo del Viernes Santo.

¿Y cómo trabajada la RAAD? Acusa a jóvenes de tráfico de drogas o actividades ilícitas. Entre las acciones está el exilio de las ciudades o los castigos con violencia como el kneecapping.

Funciona como un “sistema de justicia” en las sombras, al que, de acuerdo con el Servicio de Policía de Irlanda del Norte, padres de familia de víctimas, acceden de manera voluntaria. Tal cual, los ataques contra jóvenes son coordinados por los padres, quienes tienen la oportunidad de darles pastillas o alcohol para mitigar el dolor del castigo.

Es una forma de resolver los problemas internos, dentro de la misma comunidad. En este caso, la de los republicanos. Las autoridades también creen que los ataques de castigo sirven para reclutar a las mismas víctimas dentro delos grupos radicales, a través de la manipulación, radicalización, coerción, explotación y criminalización.

Kneecap, la banda que toma el nombre del castigo como advertencia

Kneecap comenzó su carrera en 2017. Pero su punto más alto llegó en 2024 con el lanzamiento de su película Kneecap, una comedia negra dirigida y escrita por Rich Peppiatt sobre los orígenes de la banda y sus intenciones satíricas y políticas en su quehacer musical.

Michael Fassbender coprotagoniza Kneecap junto a Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí. En la cinta, los dos raperos (luego se les suma DJ Próvaí) se enfrentan de manera constante a las autoridades, quienes están abiertamente en contra de la comunidad que busca mantener vivo el idioma celta o gaélico.

La cinta es una de las propuestas más divertidas de los últimos años, acorde al trabajo de la banda con sus rimas en gaélico, algo que no sólo impacta la industria de la música, sino también la escena política internacional.

Imagen de la película de Kneecap / Foto: Madman Films

La base de Kneecap viene principalmente del idioma, el cual, se dice, ha sido bloqueado una y otra vez con la intención de eliminarlo por completo. De este modo, hablarlo (y cantarlo), se ha convertido en un acto de resistencia y una forma de revertir el pasado colonialista al que la isla fue sometida.

Hablar en gaélico, como un acto de resistencia, ha llevado a Kneecap a hablar de los efectos del colonialismo británico, y por ende, del conflicto que mantiene Israel, de manera desproporcionada, en contra del pueblo palestino.

“Los palestinos no tienen a dónde ir. Es su maldito hogar y los están bombardeando desde arriba. Si no le llamas a eso un genocidio, ¿entonces cómo demonios lo llamas?“, dijo Mo Chara durante la primera presentación de Kneecap en Coachella de 2025. La transmisión en vivo de la banda se cortó, y para el segundo fin de semana, ya no hubo.

Kneecap / Foto: instagram.com/kneecap32

El primer ministro Keir Starmer mostró preocupación por la participación de Kneecap en Glastonbury. Sobre todo porque estaba programada a dos semanas del primer juicio contra Mo Chara tras acusarlo de terrorismo por sostener una bandera de Hezbolá en el un concierto de Londres a finales de 2024.

Pero la banda se presentó. “Soy un hombre libre“, dijo Mo Chara cuando arrancó el set de Kneecap en el festival. Mencionaron el nombre de Stramer y volvieron a hablar de Palestina una y otra vez frente a una audiencia de miles y en donde en varios puntos, se cargaban banderas de Palestina.

Antes, la banda ya había dejado claro que reconocen que la censura y el juicio, son una distracción. En una entrevista con The Guardian, dijeron que el Reino Unido y Estados Unidos son “cómplices del genocidio“, y atacar a la banda representa una forma de llevar la atención pública hacia otro lado que no sean ellos, aquellos que apoyan a Israel con armas.

La importancia de Kneecap

La censura y la intimidación contra la banda de un lado, y la libertad de expresión del otro lado. Mientras más hablan y cantan, aumenta el riesgo de silencio. Parecen polos opuestos, una ironía. Pero en realidad, su relación es tan íntima que algo como la censura no podrá existir sin la idea de la libertad de expresión. La primera necesita de la segunda para existir.

Al cantar en gaélico sobre temas sociales y culturales como los derechos de los trabajadores y los derechos de identidad y lengua, que siempre han estado en disputa en Irlanda del Norte, Kneecap ha confirmado dos cosas de manera consecuente: que el inglés es su segundo idioma, y por ende, el gobierno del Reino Unido no los representa.

Y con eso, cabe señalar a un gobierno al que no le deben nada, sino lo contrario. Hay una deuda enorme respecto a la historia del Reino Unido en Irlanda, con su historia, sus tierras, su religión, el idioma. Y Kneecap la puso sobre la mesa.

La importancia de Kneecap, evidentemente, viene de utilizar la música como una plataforma para abrir debates políticos y sociales que apuntan hacia un rechazo directo contra el imperialismo / colonialismo y las imposiciones de las potencias sobre comunidades vulnerables. Historia conocida ahí y en todo el mundo.