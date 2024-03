Lo que necesitas saber: Tecate Pa'l Norte se ha convertido en uno de los referentes de la industria de los festivales en México. Aquí repasamos su historia y evolución.

Del inicio de la década del 2000 para acá, la industria de los festivales en México ha crecido exponencialmente, con Monterrey convirtiéndose en una de las ciudades clave en ese ámbito. Y en ese sentido, resalta la historia del Tecate Pa’l Norte con el paso del tiempo.

Más de 10 años componen la historia de este festival que no solo ha crecido en relevancia, sino también en cuanto a producción y la experiencia que ofrece musical y vivencialmente. ¿Les late que recordemos un poquito de sus ediciones pasadas?

Imagen ilustrativa. Foto: Tecate P’a’l Norte.

La historia del Tecate Pa’l Norte

Del ‘rock fest’ al ‘music fest’ y la llegada al Parque Fundidora

La primera edición del Pa’l Norte (que aún no contaba con el patrocinio de la ‘cerveza roja’) se llevó a cabo en el Parque Diego Rivera de San Pedro Garza García. En ese momento, el festival se caracterizó por su enfoque en el rock y la música alternativa; de ahí que oficialmente se le conociera como ‘Pa’l Norte Rock festival’.

Y sí, la mayoría del line-up contaba con artistas de rock mexicano y latino como Zoé, Kinky, Bengala, Los Bunkers, Los Amigos Invisibles, Enjambre y más. Pero había otros artistas de distintos géneros como Calle 13, Toy Selectah y Nortec Colletive.

El festival duró un solo día (24 de noviembre) y el precio del boleto estaba en $495 pesos general, u $825 el VIP con lo que tenías acceso a una experiencia donde se palpaba el ambiente regio: comida típica, toros mecánicos y “un montón de sombrerudos tirando fiesta”, dirían los A Band Of Bitches que estuvieron también en esa edición.

La cifras arrojan que el Pa’l Norte registró cerca de 35 mil asistentes aquella ocasión, lo que fue un buen número de asistencia para un día de actividades.

Este fue el cartel de la primera edición del Pa’l Norte, donde figuraba como ‘rock fest’. Foto: Tecate Pa’l Norte.

Curiosamente, para la edición 2013 el festival se quitó la etiqueta ‘rock fest’ y se convirtió en ‘music fest’ con Café Tacvba, Fobia, Babasónicos, División Minúscula, Porter, Hello Seahorse, Ximena Sariñana, el colectivo Lance Herbstrong, Resorte, Natalia Lafourcade y más…

El Pa’l Norte seguía siendo de un solo día, pero ahora se trasladaba a la que sería su casa para el resto de la vida: el mítico Parque Fundidora. Y aunque la atención se enfocó en el escenario principal, fue en esta segunda entrega del evento cuando se implementó el tradicional Escenario Sorpresa, con La Leyenda, iconos del regional mexicano, apadrinando la tarima.

Para esa edición, se estima que hubo cerca de 52 mil asistentes que nos demostraría algo: el lema “siempre ascendente” iba a marcar al festival.

Para la edición del 2013, el Pa’l Norte pasó de ser un ‘rock fest’ a convertirse en ‘music fest’ para enfatizar la ampliación de estilos musicales. Foto: Tecate Pa’l Norte.

2014, 2015 y 2016: La internacionalización del Pa’l Norte

En el periodo del 2014 al 2016, la historia del Tecate Pa’l Norte tendría una evolución más evidente. Los cambios más significativos vendrían con la ampliación a dos días de festival, más de tres escenarios y sobre todo, la internacionalización de los line-ups.

Para el 2014 vimos a AFI, Chromeo, Foster The People y Snoop Dogg como el combo internacional del cartel, con el Escenario Sorpresa sacando cuatro actos inéditos en ese momento: Vanilla Ice, Proyecto Uni, Inner Circle y Chingy.

Claro que el precio subiría y ahora, los boletos en zona general estarían en $1090 para el abono general por $2190 para el VIP de ambos días.

A partir del 2014, el festival agregó más talento internacional. Foto: Tecate Pa’l Norte.

A partir del 2015, el Pa’l Norte se aventuró a cambiar la temporada de su realización. Luego de tres años de hacerse en la recta final del año, se decidió que tenían que hacerlo en época primaveral, es decir, en los inicios de abril.

Café Tacvba y Calle 13 regresaron, Intocable puso el sabor regional, mientras que Garbage e Imagine Dragons llegaron como los actos internacionales. Se pasó de 3 a 5 escenarios, con el agregado del Pilo’s Bar para proyectos de regional mexicano y la Carpa Ascendente con la misión de darle espacio a artistas emergentes, con 114 mil asistentes rompiendo sus récords de asistencia.

Cartel del Pa’l Norte 2015. Foto: Apodaca Group.

Ya para el 2016, no hacía falta resaltar la etiqueta ‘music fest’. Era más que claro que el Pa’l Norte estaba convertido en un evento ecléctico y variado en cuanto a estilos musicales.

Así como podíamos encontrar a iconos del rock hispanohablante como Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs o Enrique Bunbury, encontrábamos artistas del hip-hop y el reggaetón como 50 Cent o J Balvin. O para los amantes del indie pop, Two Door Cinema Club y Carla Morrison por decir lo menos.

Si ya el Parque Fundidora es un terreno amplio, los organizadores lograron ampliar el festival a las zonas del lago y el Parque Acero. Esto ayudó a que se implementara un nuevo escenario… el reconocido Club Social, destinado a la música EDM. 134 mil asistentes hubo en esa ocasión… una locura absoluta.

Con la edición 2016, se empezó a notar una diversificación de estilos musicales más amplia, desde rock hasta reggaetón. Foto: Apodaca Group.

Llegó el 2017: La historia moderna del Tecate Pa’l Norte

Podríamos decir que a partir de este año, se asentó la evolución definitiva en la historia del Tecate Pa’l Norte. Aunque la marca ya figuraba en carteles pasados, ahora la marca cervecera pasaba a convertirse en parte oficial del nombre del evento… Y con este evento, se abrió la puerta para una tendencia de marca para distintos festivales a lo largo del país.

Y la experiencia musical se internacionalizó definitivamente con varios headliners de la talla de The Killers, Placebo, M.I.A., The Offspring y más. Por otro lado, los escenarios se reinventaron dejando atrás la Carpa Ascendente para dar paso al Escenario Fusión, con el objetivo de mostrar colaboraciones épicas.

A partir de la edición 2017, se agregó al patrocinador oficialmente al nombre del festival. Foto: Apodaca Group.

Claro que los artistas anglo engalanan el rollo, pero hay momentos increíbles que no olvidamos de artistas hispanohablantes como Jarabe de Palo, que nos mostró que ante adversidades del tamaño de la enfermedad de Pau Donés, la música es un alivio para el alma. Aquí recordamos esa edición del festival.

En este año, los precios en fase 4 (para que se den una idea) estaba en $1660 para el abono general, mientras que el VIP alcanzó los $2960 pesos.

2018-2019: El éxito económico del festival y una derrama económica sobresaliente

Para el 2018, el Tecate Pa’l Norte rompió –como era su costumbre– su récord de asistencia. Si en 2017 habían logrado 170 mil localidades, para el año siguiente registró por primera vez más de 200 mil asistentes, esto según su semblanza histórica oficial.

Si lo ponemos en contexto económico, de acuerdo con la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (vía Milenio), el festival dejó una derrama económica de 116 millones de pesos y una ocupación hotelera del 93% por ciento, lo que se traduce en más de 22 mil 133 personas.

Es decir, el festival se confirmaba como un atractivo turístico que veía llegar a gente de todo el continente. Y cómo no, si en ese line-up tenían a Muse, Queens Of The Stone Age, Justice, Franz Ferdinand, Richard Ashcroft… Y bueno, aquí se implementaría por primera vez el ahora tradicional Escenario Acústico, que se hizo sello de identidad del evento.

La edición 2018 fue la primera en la que el festival rebasó los 200 mil asistentes. Foto: Apodaca Group.

En el 2019, el festival logró 210 mil asistentes, con lo que por segunda ocasión consecutiva rebasaba las 200 mil localidades juntando ambos días. Se dice con esta cifra, el festival se colocó como el más taquillero del año en el país, con una previa en la que se agotaron los boletos con dos meses de anticipación.

Y lo entendemos: no todo el tiempo tienes a Arctic Monkeys, Kings Of Leon, The 1975 y The Hives en un mismo festival. Así lucía el cartel de esa edición, quizá una de las más recordadas en la historia del Tecate Pa’l Norte.

El Tecate Pa’l Norte 2019 se coló entre los festivales más taquilleros de ese año. Foto: Apodaca Group.

Durante y post-pandemia del Pa’l Norte

La pandemia por COVID llegó en el 2020 y significó un golpe duro para la industria de los eventos en vivo. Está de más decir que muchos festivales y conciertos presenciales, en un lapso de dos años prácticamente, se aplazaron o definitivamente se cancelaron…

Pero otros eventos decidieron adoptar una postura, digamos, digital. Para la historia del Tecate Pa’l Norte, se realizó en abril del 2021 una edición virtual en la que se conjuntó un line-up con Martin Garrix, Intocable, Milky Chance, Molotov, Mon Laferte, The Hives y Siddhartha, entre otros.

Dentro de México, fue el único que festival masivo que apostó por ese formato. Y según los registros, logró unos 500 mil espectadores en su streaming alrededor del mundo.

Los organizadores decidieron innovar en medio de la pandemia y entregar una edición virtual del festival. Foto: Apodaca Group.

El regreso del Tecate Pa’l Norte al formato presencial

Sin embargo, el Pa’l Norte no tardaría en regresar a su formato presencial pues ese mismo año, solo que ahora en noviembre, Tame Impala y Foo Fighters encabezaron el par de días en el festival, que ahora ampliaría su cantidad de escenarios a 9, aunque la asistencia (por evidentes razones sanitarias) bajó en promedio.

Recordamos bastante bien esta edición porque, bueno, la pandemia de COVID no había terminado como tal. Sin embargo, la vacunación ya había comenzado meses atrás, se empezaba a controlar más el tema para la convivencia en espacios abiertos… Y en cuestión de festivales, se requería de presentar pruebas negativas para poder acceder a la fiesta en el Parque Fundidora.

La gente –al menos una buena cantidad pero no todos, la neta– hizo caso a la petición de tener el cubrebocas puesto dentro del evento, además de que había diferentes puntos para conseguir gel antibacterial. Y para nosotros los reporteros, era obligatorio tomarse la temperatura al salir y entrar al centro de medios. Aquí les contamos más de esa experiencia.

El regreso al festival presencial se realizó con medidas sanitarias en el 2021. Foto: Apodaca Group.

Foo Fighters en el Pa’l Norte 2021. Foto: Fer Vega

La entrada al metaverso y los NFT

El Tecate Pa’l Norte 2022 se llevó a cabo tan solo cinco meses después de la pasada, esto para regresar a la tradicional época primaveral. Muchos pensarían que con tan poco tiempo entre uno y otro, quizá no tendría mucho éxito… pero pasó todo lo contrario.

Aquella ocasión tuvo como particularidad la nostalgia de la primera década de los 2000, con bandas como The Strokes y The Libertines como headliners. Épico tener a los grupos referentes del indie rock dosmilero en una sola edición.

La historia del Tecate Pa’l Norte recordará esta edición por mostrarnos la primera vez que un festival en México daba un paso al frente de la mano de la revolución digital de los NFT y el metaverso. El evento implementó el ‘Tecateverse’ y ofreció actividades virtuales cuyos premios podías canjear para mejorar tu experiencia en el Parque Fundidora durante el festival.

Este fue el line-up del 2022, edición en la que el festival aprovechó el fenómeno de los NFT para mejorar la experiencia en el evento. Foto: Apodaca Group.

The Libertines en el Pa’l Norte 2022. Foto: Getty

Demostrando lo que es ser ‘siempre ascendente’ para el 2023

Tras muchos años de mantener el formato de sábado y domingo, Apodaca Group decidió alargar el fin de semana de festival a tres días (31 de marzo, 1 y 2 de abril). Nuevamente, se rompió el récord de asistencia ahora con más de 240 mil asistentes en total.

No tenemos el dato concreto de la derrama económica que dejó el festival, pero si una cifra para que se den un idea de lo que generó. Según el diario El Norte, el evento dejó una ganancia de 48.2 millones de pesos tan solo para el Parque Fundidora, siendo esta la cantidad de dinero más grande que ha recibido el venue desde que albergan el festival.

Pero más allá de las cifras, el Tecate Pa’l Norte 2023 se caracterizó por su iniciativa de inclusión y diversidad con zonas para discapacitados o incluso shows donde se implementó lenguaje de señas mexicano. Grandes detalles para un line-up igualmente destacado.

Por primera vez en su historia, el Tecate Pa’l Norte se realizó durante 3 días. Foto: Apodaca Group.

Los abonos de tres días de vendieron en formatos General, General+, Ascendente y VIP, cada una con diferentes beneficios. Las fases de compra fueron cinco: Tempranero, Fase 1 a la 3, y la Fase Final, en la que un boleto general para la tercia de días costó cerca de $5,848.00 pesos para el acceso general.

¿Qué nos depara la historia del Tecate Pa’l Norte para el 2024?

La historia del Tecate Pa’l Norte continuará en este 2024, desde luego, con un line-up variado con Kendrick Lamar, Keane, Blink-182, Imagine Dragons, Placebo y más artistas listos para una fiesta enorme de tres días.

Pero ahí no para la cosa… Esta será la segunda edición consecutiva en la que el festival se certifique en sustentabilidad como un festival ‘Cero Residuos’. Y en cuanto a su impacto social, tienen varias verticales bien trazadas como programas de accesibilidad e inclusión, equidad de género, donación de alimentos, merch con causa y más que puedes checar aquí.

Pues bien… ¿Están listos para el Tecate Pa’l Norte 2024?

Este es el cartel completo de Tecate Pa’l Norte 2024/Foto: Apodaca Group

