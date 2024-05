Lo que necesitas saber: Mohammad Rasoulof fue sentenciado a prisión y a recibir latigazos a días de que presente su película en el Festival de Cannes.

El arte ha desafiado a los sistemas políticos más despiadados a lo largo de la historia. Si bien también ha sido utilizado como una forma de propaganda, el arte se mantiene como un catalizador de conversaciones y cambios. Y el cine no ha sido la excepción como en el caso del cineasta Mohammad Rasoulof.

Mohammad Rasoulof es un director de cine iraní que en unos días presentará su más reciente película titulada The Seed of the Sacred Fig dentro de la Selección oficial del Festival de Cannes 2024. Sin embargo, a días de que arranque el evento, Rasoulof fue sentenciado a ocho años de prisión y a recibir latigazos.

Esta no es la primera vez que el director enfrenta a las autoridades iraníes. En realidad, tiene un largo historial de choques con el estado que lo han llevado a la prohibición de sus películas en el país, a no poder asistir a festivales internacionales y a pisar la cárcel.

Baran Rasoulof, hija del director Mohammad Rasoulof, enlazó a su padre desde Irán tras ganar el Oso de Oro en la Berlinale / Foto: Getty Images

Rasoulof podría no presentar su filme en Cannes

Para la edición de 2024 del Festival de Cannes, Mohammad Rasoulof presentaría en competencia The Seed of the Sacred Fig, una película de casi tres horas que nos presenta a un juez del Tribunal Revolucionario que ve el caos dentro del régimen provocado por las manifestaciones de los últimos años en el país.

La sentencia que recibió de ocho años en prisión y flagelación, es la más severa hasta ahora. Y se ha especulado que el tamaño de la condena es para obligar al director a bajar su película de la selección de Cannes, pues hace una crítica directa hacia las figuras que supuestamente imparten justicia.

Cannes/Foto: Getty Images

El primer arresto de Mohammad Rasoulof

Rasouluf fue arrestado en 2010, por primera vez, por filmar una cinta sin los permisos del estado que lleva el título de Good Bye. En esa ocasión también arrestaron al director Jafar Panahi tras indagar en su persona mientras investigaban a Rasouluf.

Rasouluf recibió una sentencia de seis años en prisión, pero fue liberado tras un año y paso a servir la condena en su hogar. El director fue acusado de conspirar y crear propaganda en contra del régimen, asociado al Green Movement que buscaba crear un estado democrático en Irán.

Algunos amigos del cineasta sacaron una copia de Good Bye y la llevaron a Cannes para presentarla en Un Certain Regard. La película tiene como protagonista a Noora, quien decide abandonar su país por las restricciones que existen para que las mujeres puedan desarrollar sus profesiones.

Mohammad Rasoulof en 2013 en el Festival de Cannes / Foto: Getty Images

El arresto de 2022 y su ausencia en Cannes

En julio de 2022, Rasoulof fue arrestado por criticar la violenta respuesta de las autoridades ante unas manifestaciones de civiles tras el derrumbe del edificio Metropol en la ciudad de Abadán al sur de Irán. Este edificio colapso el 23 de mayo de 2022, y entre las víctimas se contaron a más de 40 muertos.

El cineasta iraní pasó ocho meses en prisión, y fue puesto en libertad en febrero de 2023 por temas de salud. Además, reiteraron que no podía salir del país en un periodo de dos años bajo los cargos de “propaganda en contra del régimen”.

Bandera de Irán / Foto: Getty Images.

Su pasaporte fue confiscado por el régimen de Irán tras presentar, en 2017, A Man of Integrity. La película participó en Cannes en la misma sección de Un Certain Regard, llevándose el máximo galardón. La cinta sigue la historia de Reza, un hombre que descubre que la única forma de sobrevivir en un escenario de opresión, es convirtiéndose en uno de los opresores. También se presentó en Telluride.

En 2023, años después de su triunfo en Cannes y tras ser liberado, el director recibió la invitación para formar parte del jurado de Un Certain Regard en el Festival de Cannes, pero no pudo asistir ni formar parte de las actividades.

