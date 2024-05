Lo que necesitas saber: El Festival de Cannes 2024 arrancó hace unos días y ya hay varias películas que recibieron la famosa ovación.

El Festival de Cannes para su edición de 2024 ya arrancó, y desde luego, eso significa que el (a veces infame) aplausómetro está a todo lo que da. Eso quiere decir que algunas de las películas que ya se presentaron recibieron ovaciones por parte de la audiencia.

¿Eso qué significa? Aún no lo sabemos, pues en realidad, la ovación con minutos contados nunca tiene un impacto en la crítica o en la taquilla (tal vez en la crítica sí para luego arrepentirse de la emoción del aplauso, pero ese es otro tema). Por ejemplo, AQUÍ les dejamos la historia de la ovación más larga en Cannes.

La conversación alrededor del aplauso siempre ha sido grande. Y este año no es la excepción con cintas como Furiosa, Megalopolis o Kinds of Kindness. Así que por acá les contamos de las películas que han recibido una ovación en Cannes 2024, de qué van y qué ha dicho la crítica.

Cannes/Foto: Getty Images

Furiosa

George Miller, Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth se lanzaron al Festival de Cannes este 2024 para la premiere mundial de Furiosa, la última entrega dentro de la franquicia de Mad Max que sirve como una precuela de Fury Road, una de las cintas más aclamadas de los últimos años.

Miller escribió la historia de Furiosa mientras desarrollaba el guion de Fury Road, y lo hizo para comprender mejor al personaje. Furiosa costó unos 168 millones de dólares y dura dos horas con 28 minutos.

Elenco y director de ‘Furiosa’ en el Festival de Cannes 2024 / Foto: Getty Images

La película, como su nombre lo indica, está centrada en el personaje de Furiosa, a quien primero conocimos como una Imperator y una de las personas más cercanas a Immortan Joe, líder de la Ciudadela en Wasteland. Esta historia nos lleva a la infancia de Furiosa, cómo fue arrancada de su hogar, y su largo y doloroso recorrido para convertirse en la heroína que conocemos.

Tras la primera proyección mundial de Furiosa, la película obtuvo un total de 7 minutos de aplausos entre el público (unos dicen que fueron 8 y otros que 6). Las críticas han sido positivas, y señalan a la cinta como una de las mejores del año, marcando una diferencia entre las otras entregas de Mad Max, y sobre todo, potenciando el valor de Fury Road.

Furiosa se estrena el 23 de mayo de 2024 en salas de cine en México.

Megalopolis

¿Qué no se ha dicho de Megalopolis? Hemos escuchado tanto de la última película de Francis Ford Coppola, protagonizada por Adam Driver, que no sabíamos qué pensar o esperar. Sin embargo, la cinta llegó a Cannes como parte de la Selección oficial, y todo parece indicar que las cosas van a salir bien…

Coppola y gran parte del elenco incluido Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Talia Shire, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Jason Schwartzman, y más, se reunieron en Cannes para presentar la cinta, la cual costó 120 millones de dólares (del bolsillo del cineasta) y dura 2 horas con 20 minutos.

Elenco y director de ‘Megalopolis’ en Cannes 2024 / Foto: Getty Images

Megalopolis marca el regreso de Coppola tras 13 años de ausencia (su última película fue Twixt). Se trata de una enorme “fábula” (descrita así por el director) protagonizada por un arquitecto llamado Cesar Catailina, quien después de un accidente en el que se destruye una ciudad que se asemeja a Nueva York, debe reconstruirla como una utopía sustentable.

Megalopolis obtuvo dos ovaciones. O mejor dicho, Coppola tuvo dos momentos increíbles en su paso por Cannes. Al entrar al teatro, el director recibió una ovación de 4 minutos. Una vez terminada la proyección, el público le dio un total de 7 minutos de aplausos. Algunos medios dicen que en realidad fueron 10 minutos de aplausos.

Megalopolis aún no tiene fecha de estreno.

Kinds of Kindness

Yorgos Lanthimos se lanzó por cuarta vez al Festival de Cannes para presentar su última película titulada Kinds of Kindness, protagonizada de nueva cuenta por Emma Stone y que reúne a un elenco increíble que incluye a Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie y Hunter Schafer.

Lanthimos ya había presentado en Cannes las cintas Dogtooth de 2009, The Lobster en 2015 y The Killing of the Sacred Deer en 2017. Pero este 2024 regresa más “fuerte” que nunca tras el triunfo en Venecia de Poor Things, la cual le dio a Emma Stone su segundo Oscar como actriz. AQUÍ te decimos dónde ver todas las películas de Yorgos Lanthimos.

Elenco y director de ‘Kinds of Kindness’ en Cannes 2024 / Foto: Getty Images

Kinds of Kindness compite por la Palma de Oro con una duración de poco más de 3 horas para mostrarnos una antología de tres historias que siguen, primero, a un sujeto que intenta tomar el control de su vida; en segundo, a un policía que se reencuentra con su esposa perdida; y en tercero, a una mujer que debe encontrar a un futuro líder espiritual.

La película, después de mantenerse en secreto por meses, por fin llegó a Cannes, y obtuvo una ovación de 6 minutos entre la audiencia. Sin duda es una de las películas más esperadas de este 2024.

Kinds of Kindness tiene una fecha de estreno programada para el 21 de junio de 2024.

Bird

Una de las películas más comentadas en los días que lleva el Festival de Cannes es Bird de Andrea Arnold, la cual está protagonizada por Barry Keoghan (una de las estrellas en ascenso dentro y fuera de Hollywood) y Frank Rogowski (quien nos regaló una de las mejores interpretaciones de 2023 en Passages).

Bird marca el regreso de la directora tras ocho años de ausencia después del éxito de American Honey. Entre esta cinta y Bird, la británica se fue a la televisión para dirigir episodios, por ejemplo, de Big Little Lies y un documental titulado Cow. Pero ahora vuelve en grande con esta cinta que forma parte de la Selección oficial de Cannes.

Bird sigue la historia de Bug, un padre soltero que vive en Kent junto a sus dos hijos. Una de ellas se llama Bailey, quien tiene 12 años pero cuya curiosidad la ha llevado a ser más perceptiva y atenta que el resto de los niños de su edad. En su primera proyección, la película recibió una ovación de 7 minutos.

Elenco y directora de ‘Bird’ en Cannes 2024 / Foto: Getty Images

The Second Act

La película encargada de abrir la edición de este 2024 del Festival de Cannes fue The Second Act de Quentin Dupieux, una comedia francesa relacionada con la inmersión de la tecnología, específicamente de la Inteligencia Artificial, en la vida de las personas.

La cinta es muy “meta”, pues va sobre un grupo de actores que deben protagonizar la primera película escrita y dirigida por una Inteligencia Artificial. La historia dentro de The Second Act sigue a Florence, una chica enamorada de David. Está tan interesada en él, que se lo presenta a su padre. Pero digamos que David no siente lo mismo, y espera que Florence se enamore de su amigo Willy.

Los protagonistas de esta cinta con la siempre espectacular Léa Seydoux, el ya icónico Vincent Lindon, Louis Garrel y Raphaël Quenard. The Second Act recibió una ovación de 3 minutos y medio de aplausos que algunos medios describieron como “robótica”…

