Lo que necesitas saber: Greta Gerwig es una de las figuras más importantes del cine actual. Sin embargo, antes de ganarse ese lugar, iba a protagonizar un spin-off de 'How I Met Your Mother' que nunca se estrenó

En los últimos años, Greta Gerwig se convirtió en una de las mujeres más importantes de la industria cinematográfica, gracias a su trabajo como actriz, escritora y directora en Frances Ha, Lady Bird, Little Women y Barbie. Y aunque actualmente es una de las figuras del entretenimiento con las que todos quieren trabajar, no todos sus proyectos han logrado ver la luz, como el spin-off de How I Met Your Mother que iba a protagonizar.

Para nadie es un secreto que How I Met Your Mother es una de las sitcoms más exitosas de todos los tiempos, pues así como sucedió con Friends, una nueva generación conectó con la historia de Ted Mosby y todas las aventuras que se aventó con Robin, Barney, Lily y Marshall. Fue tal su popularidad que planearon un show basado en esta serie y aunque ustedes no lo crean, Greta Gerwig estaba considerada para ser la estrella de la nueva historia.

‘How I Met Your Mother’ iba a tener un spin-off protagonizado por Greta Gerwig/Foto: CBS

Greta Gerwig iba a protagonizar el spin-off de ‘How I Met Your Mother’

El 15 de noviembre de 2013, se anunció que CBS y 20th Century Fox Television lanzarían How I Met Your Dad, con la producción ejecutiva de Carter Bays y Craig Thomas (los creadores de How I Met Your Mother) junto a Emily Spivey. Ahora, en lugar de conocer la perspectiva de Ted Mosby y todo lo que pasó para conocer al amor de su vida, en esta ocasión nos mostrarían la historia de cómo una mujer conoció al padre de sus hijos.

Un año después de que revelaran con bombo y platillo que se venía el spin-off de How I Met Your Mother, confirmaron al elenco de esta nueva serie. Greta Gerwig sería la estrella de esta producción, compartiendo créditos con Drew Tarver, Nicholas D’Agosto, Krysta Rodriguez y Andrew Santino. Por si eso no fuera suficiente, Meg Ryan daría voz a la versión del futuro de la protagonista.

Greta Gerwig estaba considerada para interpretar el papel principal en ‘How I Met Your Dad’/Foto: Getty Images

Desde el inicio empezaron los problemas, pues uno días después del anuncio, varias fuentes revelaron que Tiya Sircar reemplazaría a Krysta Rodriguez en How I Met Your Dad. Con este reparto, empezó la producción de la serie, de la cual solamente se grabó el episodio piloto y que prometía muchísimo. Sin embargo, poco a poco dejaron de aparecer noticias sobre este proyecto que tenía mucho hype.

Los problemas detrás de ‘How I Met Your Dad’

El 14 de mayo de 2014, CBS dejó de lado el spin-off de How I Met Your Mother, ya que los creadores del programa Craig Thomas y Carter Bays no querían volver a trabajar en el piloto. Nina Tassler, presidenta de entretenimiento de CBS, declaró que “hubo elementos del piloto que no funcionaron”. En aquel momento aparecieron rumores que indicaban que otras empresas estaban interesadas en comprar la producción, entre ellas Netflix, FOX y NBC.

Sin embargo, nadie se animó a retomar el programa. Además de esto, se supo que los contratos del elenco vencieron y para rematar, Carter Bays confirmó que el proyecto estaba oficialmente muerto. Pero CBS no se rindió, ya que la propia Nina dijo que seguía tratando de convencer a los cocreadores de How I Met Your Mother para retomar el proyecto. Pero no logró que ninguno quisiera volver a trabajar en la serie y cada quien tomó su camino.

Carter Bays y Craig Thomas, los creadores de ‘How I Met Your Mother’/Foto: Getty Images

¿De qué iba esta serie y qué es lo que pasaba en el piloto?

Aunque CBS enlató y guardó muchos detalles, en 2016 aparecieron detalles de How I Met Your Dad. Resulta que un usuario de Reddit filtró el guión completo del episodio piloto y para 2020, de manera sorpresiva, apareció este capítulo completito en el internet de las cosas, el cual solamente se grabó con la finalidad de mostrarlo en una presentación de ventas de la cadena de televisión.

¿Y de qué iba la historia del spin-off de How I Met Your Mother? Bueno, pues la cosa no era tan distinta a la serie original. En este programa viajaríamos hasta el año 2044 para escuchar como Sally Javits (con la voz de Meg Ryan) comienza a escribir una serie de cartas para su hija Cricket, explicándole cómo conoció a su padre.

De ahí nos mandarían de regreso al 2014, donde aparece la versión joven de Sally (interpretada por Greta Gerwig), mudándose con su hermano Danny (Andrew Santino) y su esposo Todd –quienes buscan tener un bebé–, después de que la protagonista de How I Met Your Dad se divorciara de su primer esposo, Gavin.

Greta Gerwig en el episodio piloto de ‘How I Met Your Dad’/Foto: Especial

Motivada por su hermano, cuñado y mejor amiga Juliet (Tiya Sircar), Sally tiene una cita a ciegas con Frank (Nicholas D’Agosto) con la intención de tener una aventura de una noche. Después de esta salida, Sally decide contacta a Gavin con la intención de regresar con él, pero cambia de opinión después de darse cuenta de que son completamente diferentes y su relación en pareja ya no daba para seguir casados.

Luego de que Danny y Todd logran adquirir una madre sustituta para tener un hijo, el grupo sale a beber para celebrar. Ahí, Sally le dice a Frank que cree que es mejor que solo sean amigos pero en 2044, la protagonista de la serie revela que Frank es el padre de su hija. Esa era la trama del episodio piloto del spin-off de How I Met Your Mother, y acá abajo les dejamos un video que tiene pedazos de dicho capítulo.

‘How I Met Your Dad’ “sí se estrenó”, pero sin Greta Gerwig

Luego de que se cancelara todo los relacionado con este proyecto del universo de How I Met Your Mother, Greta Gerwig continuó con su camino en la industria cinematográfica. Más adelanta la vimos actuando en películas como Jackie, 20th Century Woman, The Meyerowitz Stories y Isle of Dogs. Además, dirigió cintas aclamadas, entre ellas Lady Bird, Little Women (por la que se ganó una nominación al Oscar) y por supuesto, el live action de Barbie.

Sorpresivamente, en 2021 se anunció que Hulu rescataría el spin-off de How I Met Your Mother. La serie cambió de nombre a How I Met Your Father, basada en una reescritura del piloto de How I Met Your Dad ahora con Isaac Aptaker y Elizabeth Berger como creadores, mientras que Carter Bays y Craig Thomas serían supervisores. Sin embargo, en lugar de Greta Gerwig, escogieron a Hilary Duff como protagonista.

Hilary Duff tomó el papel de Greta Gerwig en el spin-off de ‘How I Met Your Mother’/Foto: Hulu

Al final, How I Met Your Father se estrenó en 2022 con críticas mixtas (pues a uno les gustó y otros de plano pasaron). Y aunque probablemente la carrera de Greta Gerwig con una de las directoras y figuras más importantes del cine en la actualidad no hubiera sido la misma, la verdad es que nos quedaremos con las ganas de verla como protagonista de este spin-off de How I Met Your Mother. ¿Les hubiera gustado checarla en esta serie o mejor no?

Te puede interesar