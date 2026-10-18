En la visita de Guillermo del Toro a México como parte de las actividades del FICM 2026, el director mexicano habló sobre la situación de la crisis del agua en Guadalajara.

Horas antes de que Guillermo del Toro se presentara en las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia, la CNDH pidió respetar el derecho a manifestarse tras los eventos ocurridos en Guadalajara.

Este 18 de octubre, ciudadanos de Guadalajara se reunieron para una segunda megamarcha para continuar con la exigencia de agua potable y limpia, considerando que, en los últimos meses, cientos de colonias han recibido agua en condiciones insalubres.

Guillermo del Toro, como uno de los mexicanos (oriundo de Guadalajara) más destacados en el mundo no sólo por su labor dentro de la industria del cine, sino también por hablar constantemente de situaciones sociales y humanas en México y el mundo, habló sobre el tema en el FICM.

Guillermo del Toro en el FICM 2026 / Foto: Sopitas.com

Guillermo del Toro sobre la situación de Guadalajara

Durante su visita a México como parte de las actividades de la edición 2026 del FICM para celebrar los 20 años de El laberinto del fauno, fue cuestionado respecto a la situación que se vive en Guadalajara con la crisis del agua.

En conferencia de prensa, Del Toro dijo que le parecía “absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combativa”.

Antes de hablar con los medios, Guillermo del Toro participó en una clase magistral a la que asistieron jóvenes de Guadalajara para denunciar la crisis del agua y los abusos policiales ocurridos durante las manifestaciones ciudadanas para exigir agua potable.

Si bien algunas personas dirían que no es el lugar ni el momento para hacerlo, el director mexicano rechazó de manera categórica la idea: “Este es el lugar. Hay que decirlo. Estoy con ellos, 100 por ciento”.

“La posibilidad de hablar de esto es urgente”, dijo, considerando que toda la situación está alejada de la “lógica de la humanidad y la presencia de liderazgo”.