Lo que necesitas saber: Este 18 de octubre también se están llevando a cabo movilizaciones en la Ciudad de México, donde se exige que se atiendan los problemas relacionados con el agua

Este 18 de octubre, miles de jaliscienses se dieron cita para continuar con la exigencia de agua potable limpia, luego de que en los últimos meses miles de hogares recibieran agua en condiciones deplorables.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que salen a las calles por esta causa, ya que el pasado 11 de octubre se llevó a cabo una marcha por el mismo motivo.

Sin embargo, aquella movilización estuvo rodeada de denuncias por agresiones por parte de los policías, además de que siete manifestantes y personas que presuntamente no estaban en la marcha fueron detenidas e incluso enfrentaron cargos en su contra.

Es por eso que hoy, ante la nueva megamarcha en Jalisco, la CNDH publicó un comunicado en el que expresó su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Además, también mencionó las presuntas irregularidades en las detenciones y los procesos que se han llevado a cabo.

Por ello, el organismo pidió a las autoridades garantizar el respeto a la libertad de expresión, evitar el uso innecesario de la fuerza durante esta nueva megamarcha y hacer valer los derechos de todas las personas asistentes.

La marcha no solo se quedó en Jalisco

Y es que este 18 de octubre también se están llevando a cabo movilizaciones en la Ciudad de México, donde se exige que se atiendan los problemas relacionados con el agua. La marcha partió alrededor de las 11:00 horas desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

Sin embargo, diversos medios han reportado posibles irregularidades durante la movilización, e incluso señalaron que supuestos grupos de choque se unieron a la protesta.

Estas movilizaciones han estado acompañadas de consignas como “Fuera Lemus” y “El Agua de México es para el Pueblo Mexicano”, con las que los manifestantes expresan su rechazo a la privatización y al desvío del recurso, además de denunciar la contaminación del agua.

Por ahora, queda esperar a ver cómo se desarrollan ambas marchas, con la esperanza de que no haya represión ni violencia por parte de las autoridades o de personas ajenas a las movilizaciones.