El pasado lunes 22 de junio se anunció una alianza entre A24, la productora y distribuidora “independiente”, y Google DeepMind, la división de investigación de la compañía, para desarrollar herramientas de IA pensadas para cineastas.

Esto no es cosa menor, sobre todo en un momento en el que la conversación sobre el arte, el cine y su relación con la tecnología se encuentra en un punto delicado. Pero parece, queridos lectores, que la balanza se está yendo hacia el mismo lugar: la inmersión total de la IA en el cine.

Meme “estoy harta” / Foto: Especial

La inversión de Google y A24 para IA

La inversión de Google, de alrededor de 75 millones de dólares, para la investigación y desarrollo de herramientas y tecnologías de IA no es nueva ni será la última. En este caso, A24 podrá acceder a los datos, infraestructura e información para ver cómo pueden mejorar los flujos en producciones (vía Variety).

Y aseguran, al menos desde la división de A24 Labs, que no se parece al acuerdo que tienen otros estudios y casas productoras, pues esta alianza busca reinventar los procesos de producción, tales como la generación de storyboards de manera más eficaz.

Imagen ilustrativa de IA / Foto: Shutterstock

En resumen, dicen que no se trata solo de prompts, los cuales resultan incómodos para la mayoría porque intentan hacer las películas más rápidas y baratas, pero no necesariamente eficaces.

Es lo mismo que salió a promocionar hace poco Martin Scorsese, ¿se acuerdan? El director dijo que había utilizado herramientas generativas de IA de Black Forest Labs en la preproducción de una película, específicamente en la creación de storyboards.

Martin Scorsese explica cómo usa IA / Foto: Black Forest Labs

Los artistas que luchan contra la IA

Guillermo del Toro es uno de los directores más vocales contra el uso de la IA en la producción artística y el cine. Hace poco dijo que estamos “al borde del analfabetismo visual. Estamos al borde del analfabetismo cinematográfico”. Habló sobre el pacto sagrado entre las personas y la imagen, el cual está en peligro.

Dijo que la IA era una forma de “estupidez natural” y rechaza de manera categórica su implementación en la producción fílmica, rescatando el trabajo de artistas.

Pero parece que pronto será Guillermo del Toro contra el mundo, sobre todo con estos anuncios de Scorsese con Black Forest Labs, la compra de InterPositive por parte de Netflix o el acuerdo entre Lionsgate y Runway AI.