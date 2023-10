Lo que necesitas saber: La edición 21 del FICM comenzará el 20 de octubre próximo, y contará con la legendaria actriz de 'The Silence of the Lambs' como invitada especial.

El Festival Internacional de Cine de Morelia siempre nos tiene preparadas muchas sorpresas, y la edición de este año no será la excepción. Así como lo leen, tendremos a Jodie Foster en el FICM 2023.

La icónica actriz llegará como invitada especial al evento donde recibirá un importante reconocimiento por su trayectoria, además de que formará parte de otras actividades imperdibles. Les contamos cómo esta el asunto.

¿Están listos para una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Morelia/Foto vía Twitter: @FICM

Le darán un premio a Jodie Foster en el FICM 2023

El Premio a la Excelencia Artística está presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia desde el 2018. El primero en recibirlo fue el Alfonso Cuarón, y desde entonces se le ha otorgado a otras grandes personalidades de la talla de Robert Redford, Claire Denis , Alejandro González Iñárritu, entre otros.

La tradición continúa y en esta ocasión, el galardón se le dará a Jodie Foster en el FICM 2023. Así lo anunciaron los organizadores en un comunicado donde mencionan que se hará el reconocimiento por “su extraordinaria trayectoria y a las valiosas aportaciones que ha hecho a la industria cinematográfica”.

Jodie Foster en 2023. Foto: Reuters.

La carrera de Jodie Foster es una de las más destacadas de Hollywood, comenzando como actriz infantil. Luego de su primer crédito, ha aparecido en algunas de las películas más destacadas de la historia como Taxi Driver o The Silence of the Lambs.

Su filmografía también abarca otras grandes películas como The Accused, Alice Doesn’t Live Here Anymore, Panic Room, Contact, The Little Girl Who Lives Down the Lane, Bugsy Malone, Nell, Inside Man, entre otras. También ha hecho trabajos destacados en televisión, y será próximamente cuando la veamos en la nueva entrega de True Detective en HBO.

En su trayectoria, ha ganado dos veces el Oscar a Mejor Actriz, esto por las ya mencionadas The Accused y The Silence of the Lambs, además de otras nominaciones. Una rifada total.

La actriz participará en otra actividad especial en el festival

La icónica actriz no solo recibirá el reconocimiento por su trayectoria, eh… Los organizadores del festival confirmaron que Jodie ofrecerá una clase magistral en el reconocido Teatro Melchor Ocampo. La fecha está por revelarse.

Sin duda, será un lujo ver a Jodie Foster en el FICM 2023, en donde también habrá más invitados especiales como Viggo Mortensen, quien presentará su película The Dead Don’t Hurt.

Agárrense que será una edición del festival imperdible y acá les traeremos la cobertura. ¿Listos o qué onda? Por aquí pueden ver la Selección Oficial del festival, por si no le habían echado ojo.

Te puede interesar