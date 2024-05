El deporte está de luto. La voz de Paco Villa no volverá a narrar un partido de la Selección Mexicana o de la Liga MX. El narrador y comentarista murió a los XX años a causa del cáncer que padecía.

Así lo confirmó TUDN a través de la red social X. Paco Villa confirmó que tenía cáncer desde mediados de 2023. Desde entonces hizo a un lado los micrófonos y lo vimos pocas veces, mientras su salud iba empeorando poco a poco.

Foto: Paco_villa_ (Instagram)

Muere el narrador y comentarista Paco Villa

Fue precisamente en el Mundial de Qatar 2022 donde le detectaron un cáncer a Paco Villa. Hubo rumores sobre su salud, mismos que él mismo apagó al confirmar cuál era su condición.

“Les platico que estoy en tratamiento por un Cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos. Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas”, fue su mensaje en abril del 2023.

Como decíamos antes, poco a poco el gran comentarista de TUDN fue dejando los micrófonos y ahora se confirmó su muerte el miércoles 1 de mayo.

“Gracias, te vamos a extrañar siempre. Descansa en paz“, escribió la cuenta de TUDN en sus redes sociales.

El adiós de TUDN a Paco Villa – Foto: X (@TUDNMX)

Adiós a un grande del periodismo deportivo

Sin duda, la de Paco Villa es una historia que merece ser contada, por eso te dejamos por acá parte de esa historia.

Esas tardes y noches escuchando la voz de Paco en un partido de Liga MX (especialmente del Cruz Azul de sus amores) o de la Selección Mexicana, no se olvidarán jamás. Gracias por todo, Paco, tu estilo será recordado por siempre.

