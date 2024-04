Lo que necesitas saber: Estas portadas están protagonizadas por niños, y estas son las historias detrás de esas caratulas de discos.

Y seguramente estabas diciendo, ¿dónde quedaron los pequeñines en el lado musical? Ah bueno, pues como bien sabes, este 30 de abril se celebra el Día del Niño, y para recordar un poco esta bella etapa cuando eras feliz y no lo sabías, les preparamos una nota con las portadas de grandes discos que están protagonizadas por niñas y niños.

Desde el lado musical, ya les habíamos presentado las fotos de varias leyendas de la música cuando eran unos niños, y ahora les queremos presentar estos trabajos artísticos que ilustran varios de nuestros álbumes favoritos.

10 portadas de discos protagonizadas por niños

La portada del disco debut de Placebo

Abrimos este listado de portadas de discos protagonizadas por niños con el disco debut de Placebo. Y esta historia es más bien, algo trágica. El chico en la portada se llama David Fox, quien tenía 12 años al momento en que le tomaron la foto.

De acuerdo con Radio X, la fotografía la tomó Saul Fletcher, primo de David, esto en mientras se realizaba el funeral del hermano de este último. Poco después, Fletcher llamó a la familia de Fox para decirles que el niño aparecería en la portada de un disco.

David pensó que al principio sería algo genial, pero luego declaró que esa imagen arruinó de alguna manera su vida ya que sus compañeros de escuela se burlaban de él. Sin embargo, ya siendo un adulto, recreó la portada en algunos programas de televisión.

Portada del disco debut de Placebo. Foto: Universal Music/Virgin.

The Vaccines – Come Of Age

Una de las varias lecturas que se hicieron en su momento sobre Come Of Age de The Vaccines, es que el disco hacía una alegoría desde su título a lo que significa crecer en la industria musical. Ya saben, esta idea de la expectativa que una banda genera cuando va a sacar su segundo álbum.

Y claro, desde canciones como “Teenage Icon”, “No Hope” o “Bad Mood”, uno puede sentir estos tópicos sobre la mayoría de edad. Con eso a cuestas, era obvio que se necesitaba una portada que ejemplificara todo. En una entrevista con It’s Nice That, Damien Poulain, el encargado de la portada, explicó cómo diseñaron la imagen con las chicas representando a los miembros de la banda.

“Cuando hablamos del álbum con Justin, él me dio algunas palabras clave sobre la sensación del álbum que estaban grabando en ese momento. Los principales fueron ‘fragilidad’ y ‘juventud’, así que para sintetizar esta energía cruda pensé en usar chicas tomboy con actitud dechicos duros. “Esas miradas andróginas fueron el punto de partida de la campaña. Luego decidimos buscar chicas que se parecieran a los miembros de la banda, lo cual fue un desafío, pero creo que lo logramos bastante bien incluso cuando el cantante principal tenía el cabello más largo que antes”.

Portada del disco ‘Come Of Age’ de The Vaccines. Foto: Sony Music.

The Notorius B.I.G. – Ready to Die

Una de las creencias que se tuvo durante mucho tiempo, es si el bebé de la portada de Ready to Die era el mismo Notorious B.I.G… pero no. El niño de la portada tampoco fue ningún bebé de los allegados al rapero.

Pasó mucho tiempo hasta que se reveló quién era el nene del peinado afro. En 2011, se reportó que su nombre es Keithroy Yearwood y que llegó a la caratula del disco gracias a una agencia de modelaje. Dato curioso: aunque el disco vendió millones de copias, a él y a su mamá solo les pagaron 150 dólares por una sesión de fotos de dos horas.

Portada de ‘Ready to Die’. Foto: Bad Boy/Arista.

Kendrick Lamar – Good Kid, m.A.A.a City

Se sabe que este disco conceptual es un recorrido y una reflexión del propio Kendrick Lamar sobre sus vivencias mientras crecía en Compton. Y en ese sentido, la portada del álbum dice bastante sobre la historia que cuenta el material. Así lo explicaba Kendrick hace más de 10 años en una entrevista:

“En realidad es sólo un autorretrato. Siento que necesito este álbum para seguir adelante con mi vida y tenía vibraciones negativas y demonios atormentándome… os de mis tíos, esos son dos de ellos, en el extremo derecho, ese es mi abuelo y un biberón junto a un biberón de 40 onzas junto a un cartel de pandilla, sosteniendo a un niño… “Para mí no es sólo música. Esta es una historia sobre los jóvenes y las personas que llaman delincuentes en mi ciudad. Miras al fondo y ves una foto en la pared mía y de mi papá. Los ojos se pusieron en blanco, eso es por mis razones personales”.

Portada de ‘Good Kid, m.A.A.d City’. Foto: Top Dawg.

Korn – Follow The Leader

La portada de este álbum de Korn, así como el video de “Freak On a Leash” que rescata mucho de ese arte conceptual, tienen esa esencia un poco de terror, suspenso y más. Y eso no es algo fortuito si tomamos en cuenta que la diseñó Todd McFarlane, creador del cómic de terror, Spawn.

¿Cómo se dio la colaboración entre la banda y el dibujante? El grupo participó en la banda sonora de la película basada en el cómic antes mencionado. Luego, ellos vieron el trabajo artístico de Todd y además, supieron que el diseñador se había referido a la banda como que eran “The Doors de los 90”. Y bueno, entre halagos se dio.

Portada de ‘Follow The Leader’. Foto: Epic Music.

The Offspring – Americana

La imagen inquietante y de carácter retro de Americana de The Offspring, fue una creación de Frank Kozik. Para quien no le suene el nombre, él fue uno de los ilustradores más renombrados de la escena del rock alternativo y psicodélico de los 90.

Kozik conocía a Dexter Holland, vocalista de The Offspring, pero nunca se imaginó que realizaría una portada para una banda que ciertamente estaba teniendo un éxito masivo en la época. Frank en realidad no diseñaba portadas, sino carteles de conciertos y de vez en cuando, alguna campaña publicitaria.

Pero como artista de nicho, para Holland era algo importante y genial tener a Kozik en el equipo de diseño de la portada. Y aquí pasa algo curioso: Frank pidió 75 mil dólares por hacer la portada el exitoso disco, esto porque sabía que su prestigio como ilustrador de la escena más alternativa sería severamente criticado por sus seguidores más fieles. Y sí, se los dieron.

Portada de ‘Americana’. Foto: Columbia/Sony Music

Smashing Pumpkins – Siamese Dream

Una de las portadas de discos más icónicas de los 90 y de la escena alternativa. Y sí, gracias al nombre del álbum, no faltó la gente que realmente alimentó el morbo sobre si las pequeñas eran siamesas en realidad. Pero no.

Melodie McDaniel tomó la foto con las pequeñas Ali Laenger y Lysandra Roberts como sus modelos. A pesar de la química que proyectan, las niñas nunca se habían visto hasta antes de la sesión de fotos… El tiempo pasó y el misterio sobre quiénes eran las chicas de la portada se mantuvo.

Por ahí, hasta hubo polémica cuando la bajista Nicole Fiorentino, quien tocó un tiempo con la banda, aseguró falsamente que era una de las niñas de la imagen. Pronto se desmintió eso y años después, precisamente en el 2018, Ali y Lysandra reaparecieron para recrear la portada en el anuncio de la gira de regreso de la banda.

Portada de ‘Siamese Dream’. Foto: Virgin/Universal.

U2 – War (y varios discos más)

La historia de U2 con Peter Rowen es bastante extensa. Y si no recuerdan quién es él, pues les refrescamos la memoria: es el niño que aparece en las portadas del EP Three de 1979, Boy de 1980, de War de 1983 y del Early Demos del 2004.

El chico empezó a aparecer en las portadas de la banda irlandesa gracias a que su hermano ‘Guggi’ era amigo de Bono y tocaba en otra banda amiga de U2 de cuando apenas iniciaban. Para algunas de esas portadas, solo le pagaron con barras de chocolate al chico.

Dato curioso: Peter Rowen se convirtió en fotógrafo profesional y sacó fotografías de uno concierto que dio la banda en Slane Castle en el 2001. Qué vueltas da la vida, ¿no?

Portada de ‘War’ de U2. Foto: Universal Music.

Radiohead – Pablo Honey

Es muy curioso cómo Pablo Honey, siendo el disco menos exitoso de Radiohead, es en el que se encuentra su canción más renombrada como lo es. Y más curiosa es su portada en la que vemos a un niño rodeado por dulces en medio de una flor amarilla.

Muchos especularon que Pablo era el niño en la caratula, mientras que la palabra ‘Honey’ se representaba con los elementos gráficos restantes. Pero no, no va por ahí en realidad…

El nombre del disco se inspira en una antigua serie de bromas de llamadas telefónicas de un colectivo llamado Jerky Boys. En una de las bromas, se utilizaba una frase que decía “Pablo, honey? Please come to Florida”.

Portada e ‘Pablo Honey’. Foto: Capitol Records/Universal.

