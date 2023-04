Las películas de acción tienen muchos subgéneros tales como las historias de guerra, espionaje, artes marciales, superhéroes, de desastre, aventura, y uno de nuestros favoritos, por más extraño que parezca, es el de los asesinos a sueldo: personas que se encuentran en una compleja área gris.

Este genero basado en los asesino a sueldo, el cual está lleno de historias que van desde lo cómico hasta lo más trágico, tienen la posibilidad de explorar a profundidad en personajes que si bien parecen ser muy oscuros, siempre ofrecen matices interesantes. Así que si le quieren entrar de lleno a este tipo de películas, y no saben por cuál empezar, acá les dejamos una lista de seis películas de asesinos a sueldo que deben ver.

Imagen de ‘Kill Boksoon’, la más reciente película sobre una asesina a sueldo / Foto: Netflix

Kill Boksoon (2023)

El cine coreano está cada vez más presente en los mercados internacionales con una variedad de géneros y narrativas que cubren todo tipo de historias como zombies, de venganza (en esto son particularmente geniales), de terror o incluso dramas y thrillers psicológicos.

Las propuestas cinematográficas coreanas son algo para tener en cuenta siempre que hablemos de un cine innovador, y Kill Boksoon de Byun Sung-hyun no es la excepción. En esta película tenemos la historia de Boksoon, una de las asesinas a sueldo más letales de todo el mundo, pero su trabajo y su vida se verán afectadas después de un incidente que la pondrá en peligro a ella y a su hija.

Jeon Do-yeon como Boksoon, una asesina a sueldo / Foto: Netflix

Las cualidades más grandes de Kill Boksoon no sólo se encuentran en lo bien medidas que están las escenas de acción/peleas, sino en el desarrollo del personaje principal. Basando su premisa en la relación aprendiz-maestro, la protagonista asume un rol complejo e interesante en el que no sólo tiene conflictos como profesional al ser una asesina a sueldo, sino también como madre (estas contradicciones dentro del mismo personaje no suelen verse en las cintas de asesinos a sueldo hombres).

Las secuencias de acción de la película son muy originales, extremas y están perfectamente coreografiadas, tienen la intensidad de una buena película de acción, pero comparte cualidades estéticas y temáticas con su inspiración más obvia, Kill Bill (dos mujeres, asesinas a sueldo, altamente letales). Kill Boksoon estrenó inicialmente en el Berlinale y ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.

Leon: The Professional (1994)

Actualmente, el director Luc Besson probablemente ya no esté tan activo como antes (sí, estrenó una de las mejores series de 2022, Irma Vep, pero no ha ido más allá). De hecho, sus últimas películas no han sido tan bien recibidas, (Anna, Valerian and the City of a Thousand Planets, Lucy) pero en los 90, nos entregó dos de las películas más icónicas de la época: Leon: The Professional sobre un asesino a sueldo y The Fifth Element sobre la salvación de la Tierra.

Leon: The Professional nos presenta la historia de Leon (Jean Reno) y Mathilda (Natalie Portman), él un asesino a sueldo y ella una niña de doce años vecina de Leon. Después de que el padre de Mathilda hace enojar a unos agentes corruptos de la DEA, éstos llegan a su casa y matan a toda su familia.

Jean Reno y Natalie Portman en ‘Leon: the Professional’, sobre un asesino a sueldo / Foto: Prime Video

Por lo que Mathilda, desesperada, busca refugio con Leon. Este asesino a sueldo la recibe y le enseña algunos aspectos de su profesión para que puedan vengar la muerte de su familia. Además de ser la primera película de Natalie Portman, también nos presentó una excelente actuación por parte de Jean Reno y Gary Oldman como Stansfield, un villano emblemático y aterrador (especialmente en la escena donde grita “Everyone!”).

Leon: The Professional centra su premisa en una amistad inusual que surge y se desarrolla en un ambiente de violencia. Y al mismo tiempo nos enseña que cuando hay amor genuino, ninguna relación está condenada a repetir esos mismos patrones: ellos aprenden del otro y juntos encuentran una vida más plena.

Kill Bill Vol. I & Vol. II (2003 y 2004)

Estas películas del gran Quentin Tarantino nos presentan la historia de The Bride (Uma Thurman) la exlíder del Deadly Viper Assassination Squad, un grupo de asesinos a sueldo extremadamente letales. Cuando The Bride descubre que está embarazada, decide dejar su trabajo como asesina, huir y crear una vida “normal” desde cero.

Pero el día de su boda, su escuadrón la traiciona, mata a su novio, a todos los invitados y creyendo que está muerta, la dejan agonizando en el piso de la iglesia. Después de estar cuatro años en coma, despierta y decide buscar venganza en cada uno de los miembros de su antiguo escuadrón.

Uma Thurman como la protagonista de ‘Kill Bill’, una asesina a sueldo en busca de venganza / Foto: Miramax

Tanto el desarrollo de la historia (las decisiones narrativas de Tarantinto) como las secuencias de acción de Kill Bill son icónicas, por decir lo menos, pues son visualmente impactantes, sangrientas y brutales. Las coreografías, iluminación, fotografía y música son fantásticas, y Tarantino no oculta su influencia del cine grindhouse, de artes marciales, samurai y los spaghetti westerns, para crear una de las historias de venganza contemporáneas más relevantes.

Yendo más allá de los aspectos estéticos y técnicos, la película también nos presenta una historia clásica de una asesina a sueldo que quiere dejar el mundo de la violencia detrás de ella, pero hacer eso no es tan fácil pues recordemos que “These violent delights have violent ends”.

In Bruges

Este año, The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh recibió múltiples nominaciones en los premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director junto a Colin Farrell y Brendan Gleeson. Pero muchos años atrás, en 2008 estrenó, junto a ellos también, estrenó su segundo largometraje titulado In Bruges, una comedia de humor negro que sigue la historia de dos asesinos a sueldo que después de un trabajo que sale mal, su jefe los envía a esconderse al pueblo de Brujas en Bélgica.

La película la protagonizada junto a Ralph Fiennes, logra tener un balance perfecto entre la seriedad de su situación (vamos, son asesinos a sueldo) y la comedia que surge a partir del personaje de Ray (Colin Farrell), quien odia profundamente Brujas a pesar de ser uno de los lugares más bellos del mundo.

A diferencia de otras de las películas en esta lista, en In Bruges no tenemos una historia de venganza o de alguien que busca dejar una vida de violencia atrás, sino que vemos la historia de un asesino a sueldo que en su primera misión comete un error terrible y ahora debe de vivir con el peso no haber fallado en un crimen, sin saber si su falta es algo que se puede perdonar o si ya está condenado por siempre.

Fallen Angels

Wong Kar-wai es uno de los nombres más reconocidos en la historia del cine, pues nos ha dado obras maestras como Happy Together, Chungking Express y como una de las películas más hermosas del mundo, In the Mood for Love.

Pero también tiene una cinta, tal vez menos conocida para algunos, llamada Fallen Angels con la una historia de un asesino a sueldo que busca dejar ese negocio junto a su socia, la cual lo ayuda a salir del problemas con las autoridades. El conflicto se genera a partir de que ella se enamora de él.

‘Fallen Angels’ es una de las películas más sutiles sobre asesinos a sueldo ( Foto: IMDb

En Fallen Angels dejamos atrás la acción estilizada y violencia extrema de otros títulos para dar paso a una historia mucho más contenida y mucho más íntima. Exploramos más la interioridad de cada personaje, incluido el del asesino a sueldo, sus motivaciones, deseos y pensamientos más honestos. Contando con todas estas cualidades, también podríamos decir que Fallen Angels tiene elementos de comedia absurdos, particularmente un viaje en un camión de helados.

Fallen Angels puede no ser la típica película de acción que esperamos al escuchar sobre un asesino a sueldo, sino que es una cinta que nos muestra cómo cada individuo tiene una profundidad que si no se expresa, le es invisible a todos los demás, y así, la existencia se vuelve algo sumamente insoportable por solitaria.

La saga de John Wick

Oh, sí. John Wick ya es toda una franquicia que cuenta con cuatro películas, un spin-off en desarrollo y una serie. La cosa es que en 2014, este personaje llegó de manera inesperada a los cines, convirtiéndose en un fenómeno de la taquilla que después de tantos años, sigue acumulando fans.

La historia nos presenta a John, un antiguo asesino a sueldo que después de haberse retirado de ese trabajo, encuentra una vida tranquila al lado de su esposa. Cuando ella muere, le deja un cachorro de regalo para hacerle compañía. Todo marcha con regularidad para John hasta que tras una confrontación en una gasolinería con Iosef, el hijo de un mafioso ruso, todo se vuelve un caos que lo obliga a volver a su antigua vida.

¿Por qué? Iosef mata al perrito de John, y este, enojado ante la ruptura del último regalo de su amada esposa, comienza a cobrar venganza. Grave error, pues John Wick es el mejor y más grande asesino a sueldo en la historia de la humanidad, y ya nada ni nadie lo podrá detener.

Keanu Reeves es John Wick, el más grande asesino a sueldo de todos los tiempos / Imagen: Corazón Films

Antes y después del cine de acción (y de asesinos a sueldo)

La saga de John Wick marcó un antes y un después para el cine de acción contemporáneo gracias al director Chad Stahelski, quien utilizó su experiencia como doble de acción para presentarnos secuencias de acción originales, impresionantes y más realistas.

John Wick dejó atrás el uso de la edición rápida y una cámara en constante movimiento para ocultar secuencias de acción mediocres. Stahelski nos ha presentado escenas claras, largas y en donde los actores de verdad están en escena haciendo sus stunts. Aquí debemos mencionar especialmente a Keanu Reeves, quien desde The Matrix nos ha demostrado sus habilidades y compromiso con este cine.

John Wick, el asesino a sueldo más famoso de todos / Foto: Lionsgate.

La primera entrega de John Wick nos introdujo a un mundo de familias criminales, tradiciones y códigos, y de inmediato se consolidó como una de las franquicias de acción más interesantes e innovadoras del cine contemporáneo porque con cada entrega se superan a sí mismos. Y así, con John Wick: Chapter 4, tenemos una de las cintas más impresionantes de la franquicia y del género de asesinos a sueldo.