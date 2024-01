Lo que necesitas saber: En uno de los secretos mejor guardados: Paul Thomas Anderson está trabajando en una nueva película que tendrá un gran elenco.

La última película de Paul Thomas Anderson salió en 2021 bajo el título de Licorice Pizza, la cual planteó una narrativa mucho más “amable”, por decirlo de alguna manera, en la filmografía de uno de los directores más aclamados e interesantes dentro de la industria (sobre todo en Hollywood).

Licorice Pizza recibió tres nominaciones a los premios Oscar, y seguía el recorrido amoroso de dos jóvenes en el Valle de San Fernando en la década de los 70. Cuando decimos que la cinta se planteó más amable, es porque la historia se manejó más como una comedia frente a los dramas que Paul Thomas Anderson nos había entregado en los últimos años tales como Phantom Thread o The Master.

Y ahora, nos emociona mucho saber que está trabajando en una nueva película de la cual ya se revelaron detalles como parte del elenco, fechas de producción y otros aspectos interesantes. Así que por acá les contamos.

Paul Thomas Anderson

Leonardo DiCaprio en la próxima película de Paul Thomas Anderson

De acuerdo con un primer reporte de Deadline, Paul Thomas Anderson está trabajando en una nueva película que ya tiene bien armado a su elenco, el cual está comandado por Leonardo DiCaprio. ¡Oh, sí! Esta es la primera vez que el cineasta y el actor trabajaran juntos… pero no es su primer intento.

De hecho, DiCaprio estaba en pláticas para protagonizar en 1997 la cinta Boogie Nights, pero tuvo que dejar el proyecto por temas de agenda en relación a otra producción que tenía mapeada. Se trató de Titanic, la cinta de James Cameron que prácticamente convirtió a Leonardo DiCaprio en una estrella internacional y parte de la lista A de Hollywood.

Leonardo DiCaprio / Foto: Getty Images

Esto, como sabemos, dio paso a que Mark Wahlberg tomará el protagónico de la cinta. Boogie Nights, sin tener el mismo efecto de Titanic con DiCaprio, se convirtió en la plataforma de salida para Wahlberg dentro del cine (ya había aparecido en algunas películas, pero ninguna con una proyección tan grande como lo fue Boogie Nights).

El resto del elenco de la nueva película de Paul Thomas Anderson integra a Sean Penn, quien apareció en Licorice Pizza, y a Regina Hall, a quien recordamos por la saga de Scary Movie en el personaje de Brenda Meeks.

Sean Penn en enero de 2018 / Getty Images

¿Ya sabemos de qué tratará la película?

El anuncio del elenco oficial es una sorpresa, pues casi nadie sabía que Paul Thomas Anderson ya estaba trabajando en una nueva película. Warner Bros. será la encargada de esta producción, y a lo largo de meses mantuvo en secreto este proyecto.

Esa es una de las razones por las cuales no hay una sinopsis oficial de la película. Ni siquiera tiene título. Sólo se sabe que estará ambientada en la época actual y que tendrá un enorme presupuesto de 100 millones de dólares. Eso la convertirá en la película más cara en la carrera del director, y por ende, en su cinta con mayor proyección comercial.

La presencia de Leonardo DiCaprio ayuda, en gran medida, a que la película tenga ese presupuesto, pero también a que sea una apuesta más segura para la taquilla. Esto lo decimos porque, por ejemplo, Licorice Pizza costó unos 40 millones de dólares, pero no tuvo un buen desempeñó en la taquilla a pesar de las buenas críticas que recibió por parte de los medios especializados y la audiencia.

Alana Haim y Cooper Hoffman en ‘Licorice Pizza’ / Foto: MGM

Fecha de estreno para la nueva de Paul Thomas Anderson

Seamos honestos. Si la película apenas revela sus detalles, y no hay una sinopsis oficial ni un título, mucho menos se plantea una fecha de estreno. Sin embargo, aprovechamos para contarles que la producción, de acuerdo con el mismo medio, arrancará este 2024 en el estado de California en Estados Unidos.

Paul Thomas Anderson y The Smile en México

The Smile, la banda conformada por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner, está próxima a estrenar un nuevo disco titulado The Wall of Eyes. Y por eso, ha liberado algunos sencillos como “Wall of Eyes” o más reciente “Friend of a Friend”.

Ambas canciones vienen acompañadas por videos musicales, los cuales fueron dirigidos por Paul Thomas Anderson. El director y Thom Yorke tienen una larga relación que se construye con varias colaboraciones ya sea con The Smile, Radiohead y su etapa como solista.

Wall of Eyes, el segundo disco de The Smile / Imagen: @thesmiletheband

El video de “Friend of a Friend” formará parte de un evento internacional conocido como Wall of Eyes, On Film. ¿Y qué es eso? Una proyección especial de varios materiales audiovisuales de The Smile, pero también de Radiohead y Yorke como solista.

Wall of Eyes, On Film, llegará a salas de cine en México. La sede de esta proyección única será el Cine Tonalá el 20 de enero a las 9:30 pm. Así que córranle para comprar sus boletos. En esta NOTA les dejamos todos los detalles.

