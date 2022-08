Se acerca el estreno de She-Hulk: Attorney At Law y si bien no será el protagonista como tal, Mark Ruffalo volverá al al papel del gigante esmeralda para guiar el camino de la nueva superheroína de universo cinematográfico de Marvel.

Pero en medio del lanzamiento de esta serie, ha surgido un interesante debate sobre Marvel Studios y la gran cantidad de contenidos que produce, desde series hasta películas. ¿Es mucho material? ¿Tantas entregas lanzadas en periodos relativamente cortos de tiempo le quitan valor a las historias?

El propio Ruffalo respondió esas cuestiones, sacando una curiosa comparación con la franquicia de Star Wars.

El debate sobre la cantidad de películas y series de Marvel Studios

Hemos visto crecer el universo cinematográfico de Marvel en más de una década y la evolución en cuanto al lanzamiento de sus contenidos, es muy marcada. Las primeras películas de la fase 1, por ejemplo, se estrenaban con una diferencia de meses e incluso años entre una y otra.

Pero a medida que la franquicia se expandió y se agregaron más personajes (además de las series de Disney+ por supuesto), ya no hay que esperar tanto a que un nuevo contenido del MCU llegue a nuestras vidas. De ahí el origen del debate sobre si esto hace que algunas historias ya no se sientan tan especiales o generen más expectativa.

Esta idea rondó el internet en estos días y tomó impulso tras las declaraciones que Damon Lindelof -cocreador de series como Lost, Watchmen y The Leftlovers– dio al podcast Into It. Se le preguntó al guionista sobre la presión que tienen los estudios de producción cuando ven que un producto es exitoso y tratan de mantenerlo vivo a toda cosa. Esto dijo:

“Siempre va a ser difícil porque una vez que tienes la atención de alguien, quieres mantenerla. Entonces, la idea de dejarlo ir y no saber si alguna vez lo recuperarás es algo así como la antítesis de la forma en que estamos conectados… Desde un punto de vista un poco más cínico, esto es un negocio. Y si haces un par de grandes películas de Marvel, el instinto es: ‘Necesitamos hacer más películas de Marvel y necesitamos expandir esto’…. Tengo este tipo de sentimiento interior de ‘Wow, desearía que hicieran menos [películas] porque haría que cada una que saliera fuera un poco más especial'”. Damon Lindelof para el podcast Into It de Vulture

Mark Ruffalo y la comparación de Marvel con Star Wars

Retomando el contexto del debate sobre la cantidad de contenido del MCU, Mark Ruffalo explicó que en realidad eso no le preocupa tanto. Y para ejemplificar su punto de vista, hizo una comparación entre las franquicias de Marvel Studios y Star Wars.

Las declaraciones las dio en una reciente entrevista con el medio británico Metro, quienes le preguntaron al actor que hace a Hulk si hay demasiado contenido de Marvel hoy en día. Cabe destacar que no es una respuesta expresamente directa a los comentarios citados de Lindelof, pero se entiende en el contexto. Esto fue lo que Ruffalo dijo:

“No es algo que me preocupe. Entiendo que estas cosas siguen su curso y luego viene algo más. Pero lo que Marvel ha hecho bien es que, dentro del MCU, tal como lo hacen con los cómics, permiten que un director o un actor recreen cada pieza a su propio estilo; a su semejanza. Marvel generalmente les permite traer eso al material. Si miras ‘Star Wars’, prácticamente obtendrás la misma versión de ‘Star Wars’ en cada momento… Puede que tenga un poco de humor o puede tener un poco de animación diferente. Pero en realidad siempre estás en ese mismo tipo de mundo. Con Marvel puedes tener una sensación completamente diferente incluso dentro del propio Universo Marvel”. Mark Ruffalo para Metro UK

Interesante comparación, ¿no lo creen? She-Hulk: Attorney At Law se estrena el próximo 17 de agosto en Disney+ y AQUÍ pueden ver uno de los tráilers más recientes.