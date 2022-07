¡The Wager! Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio ya preparan otra película (y esto sabemos)

Una de las grandes parejas del cine se reúne nuevamente. Sí, Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio la andan liando juntos otra vez y ya están preparando una nueva película de la mano de Apple Original Films.

Se trata de una adaptación cinematográfica del libro de no ficción The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder creado por el reconocido periodista y escritor David Grann. Les contamos un poco más al respecto.

Leo DiCaprio. Foto: Getty.

¿De que va ‘The Wager’ con Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese?

La lista de colaboraciones entre Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio crecerá próximamente cuando se estrene Killers Of the Flower Moon, la cual se encuentra proceso de postproducción y está basada en un libro de David Grann. La cinta, dicho sea de paso, también tiene a Apple como una de sus compañías productoras y distribuidoras.

Pero incluso antes de que esta película se muestre al mundo, el equipo conformado por DiCarpio, Scorsese y el gigante tecnológico ‘de la manzanita’ ya tienen en la mira una producción cinematográfica más. Como dijimos arriba, se trata de la adaptación de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, que es otra obra literaria del ya mencionado Grann.

Portada del libro ‘Killers Of The Flower Moon’ de David Grann. Foto: Getty.

De acuerdo con lo que detalla The Hollywood Reporter, The Wager de David Grann tiene fecha de publicación y lanzamiento para abril del 2023, pero Apple Original Films se apuró y ya obtuvo los derechos del libro. Y así, el equipo de producción ya tiene tanto a Martin Scorsese como Leonardo DiCaprio listos para dirigir y protagonizar respectivamente esta entrega.

¿Y de qué tratará? Se nos presenta la historia de una embarcación británica demacrada de 30 hombres conocida como Wager. Tras un peligroso viaje, llegan a Sudamérica navegando en los restos de un barco y se ven visiblemente demacrados, contando que naufragaron previamente tras perseguir una embarcación española que llevaba consigo un importante tesoro.

Estos aparentes sobrevivientes son recibidos como héroes. Pero unos meses después, llega a la región otra embarcación de tres personas en peor estado y cuentan que los 30 hombres antes mencionados en realidad se habían amotinado.

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese. Foto: Getty Images

Así, comenzarán una serie de juicios y acusaciones para descubrir la verdad. Quienes sean encontrados culpables, serán condenados a muerte. Aún no hay fecha de estreno para esta cinta ni un elenco más amplio confirmado.

¿Y qué onda con ‘Killers Of The Flower Moon’?

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, como dijimos, tienen un proyecto en puerta antes de comenzar a rodar The Wager. La cinta Killers of the Flower Moon estaba prevista para estrenarse en el 2022, pero las complicaciones por la pandemia entre otras cosas, complicaron la producción.

Recientemente, surgieron reportes (vía Variety) de que la película podría tener su estreno en el festival de Cannes del 2023. Esto llega después de que Scorsese y Apple discutieron cómo se haría el estreno, tomando en cuenta que el filme Emancipation también de Apple se guardará un rato más tras la polémica de su protagonista, Will Smith, en los Oscar.

Scorsese buscó que Killers Of The Flower Moon (que terminó de rodarse en septiembre del 2021) estuviera lista para este 2022, con la encomienda de que pudiera ser votada para los Oscar próximos. Sin embargo, conociendo que el director y su equipo se toman su tiempo para el proceso de edición, se estableció que la película no estará lista aún. Vaya relajo, ¿no?

Scorsese y DiCaprio. Foto: Getty Images